KIS triển khai ưu đãi cho khách hàng mở mới tài khoản ký quỹ

Chứng khoán KIS triển khai chương trình “Chứng sỹ mã đáo” dành cho khách hàng cá nhân trong nước mở mới tiểu khoản ký quỹ M1. Chương trình kéo dài đến hết năm 2026, với phần thưởng tương đương 3 cổ phiếu cho mỗi tài khoản đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các công cụ và dịch vụ hỗ trợ giao dịch chứng khoán, những chương trình ưu đãi gắn với tài khoản đầu tư cũng trở thành một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm khi lựa chọn công ty chứng khoán.

Từ ngày 21/9/2026 đến 31/12/2026, Chứng khoán KIS triển khai chương trình khuyến mại “Chứng sỹ mã đáo” trên phạm vi toàn quốc. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân trong nước, bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, thực hiện mở mới tiểu khoản ký quỹ (M1) thành công trong thời gian diễn ra chương trình.

MỞ MỚI TIỂU KHOẢN KÝ QUỸ M1, NHẬN THƯỞNG 3 CỔ PHIẾU

Điểm đáng chú ý của chương trình là khách hàng đủ điều kiện sẽ được tặng 03 cổ phiếu cho mỗi tài khoản hợp lệ. Mã cổ phiếu thưởng được phân bổ theo danh mục do Chứng khoán KIS chỉ định. Tổng giá trị chương trình được công bố ước tính 200 triệu đồng.

Để tham gia, khách hàng cần là nhà đầu tư cá nhân trong nước và mở mới tiểu khoản ký quỹ (M1) thành công trong thời gian chương trình. Việc mở tài khoản có thể được thực hiện thông qua eKYC hoặc tại quầy giao dịch của Chứng khoán KIS.

Sau khi tài khoản được mở thành công, khách hàng cần chủ động thực hiện thao tác nhận thưởng trên ứng dụng iKIS. Cụ thể, khách hàng đăng nhập ứng dụng, truy cập banner chương trình tại mục “Khám phá”, sau đó nhấn “Nhận thưởng” để xác nhận.

Theo thể lệ, đây là bước cần thiết để KIS ghi nhận phần thưởng. Trường hợp khách hàng không thực hiện thao tác “Nhận thưởng” trên banner chương trình, phần thưởng sẽ không được ghi nhận cho tài khoản.

PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐƯA TRỰC TIẾP VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Theo thể lệ, thời gian trao thưởng dự kiến trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thực hiện thành công thao tác “Nhận thưởng” và tài khoản được xác định là hợp lệ.

Khách hàng có thể tra cứu thông tin phần thưởng trên ứng dụng iKIS thông qua banner chương trình. Thông báo về việc trao thưởng thành công hoặc không thành công đối với tài khoản chưa hợp lệ cũng sẽ được gửi tới khách hàng thông qua ứng dụng iKIS hoặc email đã đăng ký. Mỗi khách hàng được nhận thưởng tối đa một lần trong toàn bộ thời gian chương trình. Mỗi thiết bị cũng chỉ được đăng nhập và thực hiện nhận thưởng cho duy nhất một tài khoản trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Chứng khoán KIS có quyền từ chối trao thưởng trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận, lợi dụng hoặc trục lợi từ chương trình.

Với thời gian triển khai hơn ba tháng và phạm vi áp dụng trên toàn quốc, chương trình “Chứng sỹ mã đáo” là một trong những hoạt động ưu đãi được Chứng khoán KIS triển khai dành cho khách hàng có nhu cầu mở mới tiểu khoản ký quỹ M1.

Đối với nhà đầu tư đang tìm hiểu về giao dịch ký quỹ, việc tìm hiểu kỹ cơ chế hoạt động, các quy định liên quan và mức độ phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân vẫn là yếu tố quan trọng trước khi sử dụng dịch vụ. Phần thưởng cổ phiếu cũng là một ưu đãi của chương trình và giá trị đầu tư thực tế của cổ phiếu có thể thay đổi theo diễn biến thị trường.

Thông tin thể lệ chi tiết về chương trình được đăng tải trên website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/chung-si-ma-dao)