Một tỉ euro cho ngày trở lại của Céline Dion

Sau sáu năm vắng bóng trên sân khấu, Céline Dion trở lại Paris với chuỗi 26 buổi biểu diễn, kéo theo kỳ vọng về một dòng khách du lịch và tiêu dùng lớn cho thành phố…

Ảnh: NBC News

Gần 800.000 người hâm mộ Pháp và quốc tế được dự đoán sẽ tham gia các hoạt động liên quan đến chuỗi chương trình của Céline Dion, mang lại cơ hội doanh thu cho khách sạn, nhà hàng, bán lẻ và các dịch vụ du lịch.

Những ước tính ban đầu cho rằng tác động kinh tế có thể đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ euro. Tuy nhiên, phía sau con số này là một câu chuyện lớn hơn về “fan economy”: cách sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ có thể biến một sự kiện âm nhạc thành động lực cho cả hệ sinh thái dịch vụ đô thị.

Người hâm mộ đến Paris để nghe Céline Dion hát, nhưng nền kinh tế của thành phố lại hưởng lợi từ tất cả những thứ họ làm trước và sau khi tiếng nhạc vang lên. Họ ngủ ở đâu, ăn gì, đi bằng phương tiện nào, mua món quà gì và mang theo ký ức nào khi trở về đều trở thành một phần của giá trị kinh tế mà concert tạo ra. Điều này mô tả một thị trường nơi cảm xúc có thể trở thành sức mua, ký ức trở thành sản phẩm và một nghệ sĩ có thể tạo ra dòng doanh thu lan rộng đến cả thành phố.

Patricia Keuken, một người hâm mộ 33 tuổi đến từ Hà Lan, đã dành hai ngày tại Paris dù không mua được vé xem Céline Dion trong lần trở lại này. Cô từng xem nữ ca sĩ biểu diễn chín lần và vẫn muốn ghé qua gian hàng tạm thời dành cho Céline Dion tại Galeries Lafayette.

Không có vé, cô chuyển sang một hình thức tiêu dùng khác và mua bốn chiếc macaron Pierre Hermé với giá 25 euro, gần gấp đôi giá thông thường. Điều này có nghĩa là, một người đến Paris vì concert có thể tiếp tục chi tiền cho ăn uống, lưu trú, đi lại, mua sắm và những trải nghiệm liên quan, ngay cả khi họ không trực tiếp tham dự chương trình.

Từ ngày 3/9 đến ngày 5/10/2026, Galeries Lafayette sẽ dành một gian hàng pop-up cho Céline Dion. Ảnh: Sortira Paris

Tại Galeries Lafayette, khu vực cửa hàng pop-up dành cho Céline Dion được thiết kế như một phòng thay đồ phía sau sân khấu, với những bức ảnh lớn của nữ ca sĩ bao quanh các sản phẩm như găng tay, túi xách, khăn quàng cổ và đĩa vinyl. Một chiếc áo phông Maje được bán với giá 125 euro. Christine Arghiropoulos, 59 tuổi, đến từ Normandy, đã mặc một chiếc áo của Céline Dion và mua thêm một chiếc cho con gái, người sẽ cùng bà đến buổi hòa nhạc.

“Khi bạn là một người hâm mộ, tiền bạc không thành vấn đề”, bà nói. Bà đã sưu tầm các album và những ấn phẩm đặc biệt về Céline Dion trong nhiều năm. Từ góc độ thị trường, điều đáng chú ý không nằm ở riêng mức giá của một chiếc áo phông, mà ở khả năng chuyển đổi sự gắn bó với nghệ sĩ thành hành vi mua sắm. Giá trị của sản phẩm trong trường hợp này không chỉ được quyết định bởi chất liệu hay công năng mà còn bởi giá trị biểu tượng và ký ức mà nó đại diện.

Celine Dion Paris 2026 gồm 26 buổi diễn, từ ngày 12/9 đến 29/5/2027. Ảnh: Numéro

Đây là cơ chế ngày càng phổ biến trong nền kinh tế trải nghiệm. Một sự kiện giải trí quy mô lớn có thể tạo ra nhiều lớp chi tiêu khác nhau. Người hâm mộ mua vé, nhưng đồng thời phải di chuyển đến địa điểm biểu diễn, đặt phòng khách sạn, sử dụng phương tiện giao thông, ăn uống và có thể mua thêm hàng hóa liên quan đến nghệ sĩ.

Với khách quốc tế, tác động còn mở rộng sang vé máy bay, thời gian lưu trú và các hoạt động du lịch khác. Thành phố tổ chức sự kiện vì thế trở thành một phần của sản phẩm được tiêu dùng, còn concert đóng vai trò như một “điểm neo” để kích hoạt những khoản chi tiêu vốn nằm ngoài ngành âm nhạc.

Trong trường hợp Céline Dion, quy mô cộng đồng người hâm mộ giúp hiệu ứng này trở nên đáng kể. Nếu những ước tính về tác động kinh tế từ 500 triệu đến 1 tỷ euro được hiện thực hóa, thì nghĩa là một nghệ sĩ có thể tạo ra giá trị kinh tế vượt xa doanh thu trực tiếp từ sân khấu. Đây cũng là lý do nhiều thành phố trên thế giới coi các sự kiện âm nhạc, thể thao và văn hóa lớn như một công cụ để kích thích du lịch và tiêu dùng địa phương.

Đêm khai mạc vào ngày 12/9 đã kéo dài 2 tiếng 30 phút với 25 bài hát. Ảnh: Sortira Paris

Điểm đáng chú ý là “fan economy” không hoạt động hoàn toàn theo logic giá cả thông thường. Người tiêu dùng có thể cân nhắc kỹ khi mua một sản phẩm phổ thông, nhưng hành vi tiêu dùng sẽ thay đổi khi sản phẩm gắn với một nghệ sĩ mà họ có quan hệ cảm xúc lâu dài.

Một chiếc áo phông 125 euro, một món quà lưu niệm hay một bữa ăn tại thành phố nơi thần tượng biểu diễn có thể được nhìn nhận như một phần của trải nghiệm thay vì một khoản chi tiêu đơn thuần. Chính cảm xúc tạo ra khả năng chịu giá cao hơn, đồng thời mở rộng thị trường từ sản phẩm cốt lõi sang hàng loạt sản phẩm và dịch vụ ăn theo.

Mô hình này cũng giải thích vì sao các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng, cửa hàng bách hóa và ngành du lịch ngày càng tìm cách kết nối với những cộng đồng người hâm mộ. Khi một nghệ sĩ sở hữu lượng khán giả trung thành, họ không chỉ có giá trị đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Họ trở thành một kênh tạo lưu lượng khách và tiêu dùng cho nhiều ngành khác. Các khoản thu riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng khi được nhân lên bởi hàng trăm nghìn người, chúng tạo thành một hiệu ứng kinh tế đáng kể.

“Fan economy” không hoạt động hoàn toàn theo logic giá cả thông thường. Ảnh: L'Avenir

Tuy nhiên, tác động kinh tế của những sự kiện như vậy cũng đi kèm chi phí xã hội và môi trường. Việc hàng trăm nghìn người di chuyển tới một thành phố trong thời gian ngắn làm tăng nhu cầu về giao thông, năng lượng, lưu trú và tiêu dùng. Vì vậy, bài toán đối với các thành phố không chỉ là thu hút được bao nhiêu người hâm mộ và bao nhiêu euro, mà còn là cách quản lý dòng khách, hạ tầng và tác động môi trường do sự kiện tạo ra.

Ngày 12/9, Celine Dion khởi động chuỗi concert Celine Dion Paris 2026 tại Plenitude Arena. Theo Reuters, sự kiện đánh dấu sự trở lại của Dion sau sáu năm vắng bóng kể từ ngày biểu diễn cuối cùng 8/3/2020 trước khi tour Courage của cô bị hủy vì Covid-19.

Sau đó, Dion công bố mắc hội chứng người cứng (stiff person syndrome) - một rối loạn thần kinh hiếm gặp gây co thắt và cứng cơ nghiêm trọng năm 2022. Bệnh tật khiến cô phải dừng sự nghiệp biểu diễn trong thời gian dài. Celine Dion Paris 2026 gồm 26 buổi diễn, từ ngày 12/9 đến 29/5/2027, chia thành hai đợt: 16 buổi cuối năm nay và 10 buổi vào mùa xuân sau.