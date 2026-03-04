Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

Thu Minh

04/03/2026, 14:03

Cơ quan quản lý đã thực hiện các điều chỉnh cần thiết để triển khai Mô hình Môi giới Toàn cầu (Global Broker Model), yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số một cách hiệu quả. Kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục để FTSE Russell hoàn tất quy trình đánh giá.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán Vietcap vừa cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Việc Việt Nam được phân loại lại lên nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) hiện đang bước vào giai đoạn then chốt khi FTSE Russell bắt đầu kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2026 có hiệu lực từ ngày 03/02/2026, Vietcap cho rằng cơ quan quản lý đã thực hiện các điều chỉnh cần thiết để triển khai Mô hình Môi giới Toàn cầu (Global Broker Model), yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số một cách hiệu quả.

Tháng 9/2026 tiếp tục là kịch bản cơ sở của Vietcap cho thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp chính thức có hiệu lực.

Trước khi nâng cấp có hiệu lực, vào tháng 3 này,  FTSE Russell sẽ tổ chức 2 cuộc họp ủy ban. Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Phân loại Quốc gia (FTSE Equity Country Classification Advisory Committee) diễn ra vào thứ Ba, ngày 03/03. Cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Chính sách (FTSE Russell Policy Advisory Board) sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 19/03. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 07/04.

Thông tư 08 đã cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể đặt lệnh với công ty chứng khoán trong nước thông qua một công ty chứng khoán nước ngoài (global broker) mà không cần phải mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán trong nước đó. Tức là loại bỏ yêu cầu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài phải đăng ký hồ sơ trực tiếp với công ty chứng khoán trong nước.

Thay đổi này giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Ví dụ, các quỹ mô phỏng chỉ số như Vanguard sẽ không còn cần thực hiện quy trình KYC để tiếp nhận và thiết lập giao dịch với một công ty chứng khoán trong nước, vốn tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Thay vào đó, họ có thể dựa vào một global broker, đơn vị đã hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt một nhóm công ty chứng khoán trong nước được lựa chọn để thực hiện giao dịch.

Những nội dung nào khác sẽ được thảo luận trong kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026? Theo Vietcap, năng lực giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non-prefunding – NPF) của các công ty chứng khoán trong nước là chủ đề gần đây được FTSE Russell thảo luận.

Dựa trên mức trần NPF theo quy định 2 lần vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán trừ đi dư nợ cho vay ký quỹ, tổng năng lực NPF tối đa của 5 công ty chứng khoán trong nước lớn nhất (bao gồm Vietcap) gần đạt 5 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với nhu cầu NPF của các quỹ mô phỏng chỉ số để mua ước tính ít nhất 1,5 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam.

Ngoài ra, các quỹ mô phỏng chỉ số dự kiến sẽ giải ngân theo nhiều đợt (ví dụ khoảng 300 triệu USD mỗi đợt trong 5 đợt thay vì một lần 1,5 tỷ USD), qua đó giúp giảm bớt lo ngại về năng lực NPF. Số lượng đợt giải ngân chính thức sẽ được công bố vào ngày 07/04.

Vietcap cho rằng khả năng Việt Nam không vượt qua kỳ rà soát là 0%. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2026 có hiệu lực từ ngày 03/02/2026 nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các quỹ mô phỏng chỉ số. Kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục để FTSE Russell hoàn tất quy trình đánh giá.

FTSE Russell cũng đã công bố tài liệu FAQ về Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái. Tỷ trọng dự kiến của Việt Nam như sau: 0,04% trong FTSE Global All Cap, 0,34% trong FTSE Emerging All Cap, 0,02% trong FTSE All-World và 0,22% trong FTSE Emerging.

Các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí sơ bộ của FTSE Global All Cap Index bao gồm: VIC, VHM, HPG, MSN, VCB, VNM, SSI, STB, VIX, VJC, VRE, VCI, SHB, VND, GEX, KBC, KDH, FRT, DGC, EIB, HUT, DXG, DPM, PLX, PDR, SAB, DIG và KDC. FTSE Russell sàng lọc cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ room ngoại còn lại, quy mô vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ free float.

Lưu ý rằng danh sách chỉ mang tính tham khảo này đã được FTSE Russell sàng lọc dựa trên dữ liệu tại ngày 31/12/2024 (tức hiện đã khá cũ). FTSE Russell sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện vào tháng 8/2026.

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

12:04, 04/03/2026

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

10:35, 04/03/2026

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

07:42, 04/03/2026

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

Từ khóa:

cổ phiếu Việt Nam đầu tư tổ chức nước ngoài FTSE Russell giao dịch chứng khoán nâng hạng chứng khoán Việt Nam năng lực giao dịch không yêu cầu ký quỹ quỹ mô phỏng chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp Thông tư 08/2026 Vietcap

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Ngành Ngân hàng và Bất động sản được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận sàn HoSE trong năm 2026, đóng góp lần lượt 60,6% và 11,2% vào tổng lợi nhuận

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán trong nước sáng nay hòa chung với nhịp giảm mạnh của các thị trường châu Á khác. VN-Index sụt giảm 1,29% với số mã đỏ nhiều gấp 6 lần số xanh, trong đó 207 mã giảm quá 1% giá trị.

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

"Hầu hết các chủ tàu đều tránh đi qua eo biển Hormuz sau khi các công ty bảo hiểm ngừng dịch vụ bảo hiểm rủi ro chiến tranh"...

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Liên minh châu Âu (EU) mới đây đưa 3 quy định chặt chẽ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu vào thị trường này, nhằm mục đích thắt chặt các quy định về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Các chỉ số thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy