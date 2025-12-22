Lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm, ngân hàng nhỏ dẫn đầu cuộc đua

Theo cập nhật của VnEconomy, tính đến 22/12, có ít nhất 25 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động so với đầu tháng. Có những ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm 2 lần trong một tuần…

Cuối năm 2025, thị trường chứng kiến làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất huy động trên diện rộng tại cả khối ngân hàng tư nhân và ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (big4).

Dẫn đầu làn sóng tăng lãi suất là các ngân hàng quy mô nhỏ, với hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng cá nhân.

Ngân hàng An Bình (ABBank) triển khai chương trình cộng thêm 1,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 6 và 12 tháng, giúp lãi suất thực tế đạt 6,7–6,8%/năm.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng đẩy mạnh ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Từ ngày 17/12 đến giữa tháng 1 năm sau, khách hàng gửi tiền tại quầy hoặc trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng sẽ được cộng thêm 0,5 điểm % so với lãi suất niêm yết, nâng mức lãi suất thực nhận lên tới 6,8%/năm.

Tại Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCombank), khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hàng tuần được cộng 1,5 điểm % vào lãi suất. Với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng có thể nhận lãi suất thực tế từ 7,6–8%/năm, tùy chi nhánh và số tiền gửi.

Tương tự, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cộng tối đa 1,4 điểm % lãi suất cho khách gửi tiết kiệm online từ 1 tháng trở lên, không yêu cầu số tiền gửi lớn hay khách hàng VIP.

Tính đến ngày 22/12, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại nhỏ và vừa đã được đẩy lên mức kịch trần 4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn trung và dài hạn (6–12 tháng) phổ biến trong khoảng 6–7%/năm. Tùy từng kỳ hạn, mặt bằng lãi suất huy động tại khối ngân hàng thương mại đã tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm phần trăm so với đầu năm.

Tuần trước, bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đã đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua, với mức điều chỉnh từ 0,3–0,6 điểm phần trăm sau hơn 2 năm duy trì lãi suất thấp (kể từ giữa năm 2023).

Ở kỳ hạn 1 tháng, VietinBank, Vietcombank và BIDV cùng nâng lãi suất từ 1,6% lên 2,1%/năm (tăng 0,5 điểm %), trong khi Agribank tăng từ 2,1% lên 2,4%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, VietinBank, Vietcombank và BIDV tăng từ 1,9% lên 2,4%/năm; riêng Agribank tăng từ 2,4% lên 2,7%/năm.

Đến kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm tại ba ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV) đồng loạt tăng từ khoảng 2,9–3% lên 3,5%/năm; Agribank tiếp tục dẫn đầu với 3,8%/năm. Kỳ hạn 9 tháng ghi nhận diễn biến tương tự khi ba ngân hàng đầu tăng từ 2,9–3% lên 3,5%/năm, còn Agribank nâng từ 3,5% lên 3,8%/năm.

Lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng của nhóm big4 tăng từ 4,6–4,7% lên 5,2%/năm.

Nhìn chung, lãi suất huy động tại nhóm big4 vẫn thấp hơn đáy của giai đoạn Covid-19 và thấp hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng tư nhân nhỏ.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcap, động thái tăng lãi suất của nhóm big4 không bất ngờ, khi các ngân hàng tư nhân đã đi trước và Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng lãi suất OMO thêm 0,5 điểm phần trăm.

Vietcap nhận định mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn mang tính hỗ trợ cho nền kinh tế và dự báo áp lực thanh khoản hệ thống sẽ dần hạ nhiệt từ tháng 3/2026, thời điểm sau kỳ nghỉ Tết, nhờ các nguồn vốn bổ sung như giải ngân đầu tư công và các dòng tiền quay lại hệ thống ngân hàng.