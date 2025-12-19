Lãi suất liên ngân hàng giảm 2,9 điểm phần trăm sau giai đoạn tăng nóng

Chốt phiên giao dịch 18/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam (VND) ghi nhận mức giảm đáng kể so với đầu tháng 12. Ngân hàng Nhà nước duy trì hút ròng nhẹ trong 4 phiên liên tiếp từ 15 đến 18/12...

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm (ON) giảm từ 7,5%/năm xuống 4,6%/năm, giảm 2,9 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm từ 7,6%/năm xuống 5,1%/năm, giảm 2,5 điểm phần trăm. Kỳ hạn 2 tuần giảm từ 7,6%/năm xuống 7,2%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm. Kỳ hạn 1 tháng giảm từ 7,3% xuống 7,1%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng đô la Mỹ (USD) cũng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm ghi nhận mức 3,69%/năm, giảm 0,22 điểm phần trăm so với mức 3,91%/năm ngày 9/12. Kỳ hạn 1 tuần giảm từ 3,96% xuống 3,74%/năm. Kỳ hạn 2 tuần giảm từ 4,01% xuống 3,77%/năm. Kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,04% xuống 3,81%/năm.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước duy trì trạng thái hút ròng từ ngày 15 đến 18/12.

Ngày 18/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 11.000 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày. Mức lãi suất áp dụng cho cả ba kỳ hạn là 4,5%/năm. Kết quả trúng thầu ghi nhận không có giao dịch thành công ở kỳ hạn 7 ngày, trong khi toàn bộ 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày đều được hấp thụ. Cùng ngày, có 15.739,36 tỷ đồng đáo hạn, khiến Ngân hàng Nhà nước hút ròng khỏi thị trường số tiền tương ứng là 5.739,36 tỷ đồng. Tính đến cuối phiên, tổng khối lượng đang lưu hành trên kênh cầm cố đạt 354.947,39 tỷ đồng.

Bơm, hút ròng trên thị trường mở từ đầu năm đến 18/12/2025 (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường 1 (giao dịch giữa tổ chức tín dụng với người dân, doanh nghiệp) ghi nhận làn sóng tăng lãi suất huy động dồn dập trong nửa đầu tháng 12.

Ngày 16/12, bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả các kỳ hạn.

Ở kỳ hạn 1 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 2,1% lên 2,4%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ 1,6% lên 2,1%/năm. Ở kỳ hạn 3 tháng, Agribank tăng từ 2,4% lên 2,7%/năm. Ba ngân hàng còn lại tăng từ 1,9% lên 2,4%/năm. Kỳ hạn 6 tháng, Agribank tăng từ 3,5% lên 3,8%/năm. Vietcombank tăng từ 2,9% lên 3,5%/năm. VietinBank và BIDV cùng tăng từ 3,0% lên 3,5%/năm. Kỳ hạn 9 tháng, Agribank áp dụng mức 3,8%/năm. Ba ngân hàng còn lại cùng niêm yết ở mức 3,5%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng đều áp dụng mức lãi suất chung là 5,2%/năm. Kỳ hạn 24 tháng được điều chỉnh về cùng mức 5,3%/năm.

Cùng ngày, OCB cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 12. Theo biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 16/12, OCB tăng lãi suất tại quầy kỳ hạn 1 tháng từ 4,4% lên 4,75%/năm, kỳ hạn 2 tháng từ 4,5% lên 4,75%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng đều điều chỉnh về mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6 đến 11 tháng tăng từ 5,7% lên 6,2%/năm. Kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,80% lên 6,30%/năm. Kỳ hạn 18 tháng tăng lên 6,5%/năm. Kỳ hạn 24 tháng là 6,7%/năm. Kỳ hạn 36 tháng đạt 6,9%/năm. Trên kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, OCB áp dụng lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm tùy kỳ hạn.

LPBank áp dụng biểu lãi suất huy động trực tuyến mới cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, với mức điều chỉnh tăng trên toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt đạt 4,5% và 4,6%/năm. Kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 4,75%/năm. Kỳ hạn 6–11 tháng tăng lên 6,1%/năm. Kỳ hạn từ 13 đến 60 tháng áp dụng mức lãi suất chung 6,2%/năm.

BaoViet Bank cũng tăng lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng thêm 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 5,85%/năm, kỳ hạn 7–8 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 9–11 tháng là 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đạt 6,0%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng được niêm yết ở mức 6,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng không thay đổi, vẫn duy trì ở mức 4,5% đến 4,65%/năm.