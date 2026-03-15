Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử của Bộ Tài chính mới đây đưa
ra nhiều điều chỉnh được đánh giá là phù hợp hơn với mô hình kinh
doanh trên nền tảng số.
Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc bổ sung trường
hợp không phải lập hóa đơn điện tử khi hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử.
Theo đề xuất, hộ kinh
doanh và cá nhân kinh doanh bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên các sàn
thương mại điện tử có tích hợp chức năng thanh toán và thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp
thuế thay đối với từng giao dịch phát sinh sẽ không phải xuất hóa đơn điện tử.
Nếu người
mua có nhu cầu nhận hóa đơn, trách nhiệm lập hóa đơn điện tử sẽ thuộc về
phía sàn thương mại điện tử và giao cho khách hàng.
“Khi các nền tảng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán, vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua thì việc yêu cầu cả người bán lẫn sàn giao dịch cùng thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hóa đơn có thể dẫn tới trùng lặp thủ tục và gia tăng chi phí tuân thủ đối với hộ và cá nhân kinh doanh”
(Bộ Tài chính)
Theo Bộ Tài chính, đề xuất này được xây dựng trên
cơ sở đặc thù của hoạt động thương mại điện tử, khi các nền tảng vừa đóng vai
trò trung gian thanh toán,
vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua.
Trước đó, tại buổi họp báo chuyên đề của Cục Thuế, vấn đề ủy quyền cho sàn
thương mại điện tử lập hóa đơn thay cho người bán vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh.
Theo phản ánh, hiện chưa có thông tin cụ thể về việc sàn thương
mại điện tử nào đã triển khai cơ chế nhận ủy quyền lập hóa đơn và sàn nào chưa
áp dụng. Điều này khiến không ít hộ kinh doanh lo ngại rằng một số nền tảng có
thể từ chối thực hiện việc lập hóa đơn thay cho người bán, từ đó gây rủi ro tuân thủ đối với các hộ.
Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó
Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục
Thuế) cho biết
Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ
đã quy định rõ cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh
thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, nghĩa vụ lập và phát hành hóa đơn là bắt
buộc.
Tuy nhiên, theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh
doanh có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc lập hóa đơn đối
với các giao dịch phát sinh trên nền tảng của sàn.
Do đó, hiện nay cơ quan thuế sẽ phối hợp với các sàn thương mại
điện tử cùng Chi cục Thuế Thương mại điện tử để triển khai cơ chế ủy nhiệm lập
hóa đơn trên sàn tạo thuận lợi cho
người bán trong việc thực hiện các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ khi
kinh doanh trên nền tảng số, Phó
Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục
Thuế) cho biết.
Doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nếu có hệ thống phần mềm kế toán và phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu về lập, tra cứu và lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định, đồng thời bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới người mua và cơ quan thuế được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
(Dự thảo Nghị định)
Song song, dự thảo Nghị định cũng đề xuất không áp dụng hóa đơn điện tử khởi
tạo từ máy tính tiền đối với các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được
thực hiện thông qua các nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số.
Quy định này áp dụng cho mọi giao dịch, không phụ thuộc vào giá trị từng lần
bán hàng, trừ các trường hợp được xác định là có rủi ro cao về thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của
cơ quan thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh
Về thời
điểm lập hóa đơn đối với các dịch
vụ thương mại điện tử, hóa đơn sẽ
được lập tại thời điểm hoàn tất việc đối soát số liệu giữa doanh nghiệp với
khách hàng hoặc đối tác nhưng không được muộn hơn ngày thứ 7 của tháng kế tiếp sau tháng
phát sinh giao dịch, hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ đối soát theo
thỏa thuận.
Dù sàn thương mại điện tử có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho
các giao dịch phát sinh trên nền tảng, nhưng đối với hàng hóa không có chứng từ
hoặc hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh vẫn cần lập bảng kê hàng tồn kho theo quy
định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 68/2026/NĐ-CP và
gửi cho cơ quan thuế để bảo đảm quyền lợi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách (Cục
Thuế) cho biết trong trường hợp sàn đã thực hiện khấu trừ thuế, trên tờ khai thuế
phần doanh thu có thể để trống, đồng thời đính kèm bảng kê hàng tồn kho.
“Bảng kê có vai trò quan
trọng đặc biệt đối với các hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến trên các sàn
thương mại điện tử có doanh thu trên
3 tỷ đồng hoặc lựa
chọn phương pháp tính thuế trên thu
nhập. Do đó, hộ kinh
doanh nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý tại nơi thường
trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn thực hiện kê khai thuế và lập bảng kê hàng
tồn kho”, đại diện Ban Chính sách cho
biết.