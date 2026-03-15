Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

Nhằm giảm chồng chéo thủ tục trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ Tài chính đề xuất cho phép sàn lập hóa đơn trong một số trường hợp thay vì yêu cầu người bán làm việc này…

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử của Bộ Tài chính mới đây đưa ra nhiều điều chỉnh được đánh giá là phù hợp hơn với mô hình kinh doanh trên nền tảng số.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc bổ sung trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử khi hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo đề xuất, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử có tích hợp chức năng thanh toán và thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay đối với từng giao dịch phát sinh sẽ không phải xuất hóa đơn điện tử.

Nếu người mua có nhu cầu nhận hóa đơn, trách nhiệm lập hóa đơn điện tử sẽ thuộc về phía sàn thương mại điện tử và giao cho khách hàng.

“Khi các nền tảng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán, vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua thì việc yêu cầu cả người bán lẫn sàn giao dịch cùng thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hóa đơn có thể dẫn tới trùng lặp thủ tục và gia tăng chi phí tuân thủ đối với hộ và cá nhân kinh doanh” (Bộ Tài chính)

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này được xây dựng trên cơ sở đặc thù của hoạt động thương mại điện tử, khi các nền tảng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán, vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua.

Trước đó, tại buổi họp báo chuyên đề của Cục Thuế, vấn đề ủy quyền cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn thay cho người bán vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh.

Theo phản ánh, hiện chưa có thông tin cụ thể về việc sàn thương mại điện tử nào đã triển khai cơ chế nhận ủy quyền lập hóa đơn và sàn nào chưa áp dụng. Điều này khiến không ít hộ kinh doanh lo ngại rằng một số nền tảng có thể từ chối thực hiện việc lập hóa đơn thay cho người bán, từ đó gây rủi ro tuân thủ đối với các hộ.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã quy định rõ cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, nghĩa vụ lập và phát hành hóa đơn là bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc lập hóa đơn đối với các giao dịch phát sinh trên nền tảng của sàn.

Do đó, hiện nay cơ quan thuế sẽ phối hợp với các sàn thương mại điện tử cùng Chi cục Thuế Thương mại điện tử để triển khai cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn trên sàn tạo thuận lợi cho người bán trong việc thực hiện các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ khi kinh doanh trên nền tảng số, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết.

Doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nếu có hệ thống phần mềm kế toán và phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu về lập, tra cứu và lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định, đồng thời bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới người mua và cơ quan thuế được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. (Dự thảo Nghị định)

Song song, dự thảo Nghị định cũng đề xuất không áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện thông qua các nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số.

Quy định này áp dụng cho mọi giao dịch, không phụ thuộc vào giá trị từng lần bán hàng, trừ các trường hợp được xác định là có rủi ro cao về thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh

Về thời điểm lập hóa đơn đối với các dịch vụ thương mại điện tử, hóa đơn sẽ được lập tại thời điểm hoàn tất việc đối soát số liệu giữa doanh nghiệp với khách hàng hoặc đối tác nhưng không được muộn hơn ngày thứ 7 của tháng kế tiếp sau tháng phát sinh giao dịch, hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ đối soát theo thỏa thuận.

Dù sàn thương mại điện tử có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các giao dịch phát sinh trên nền tảng, nhưng đối với hàng hóa không có chứng từ hoặc hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh vẫn cần lập bảng kê hàng tồn kho theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 68/2026/NĐ-CP và gửi cho cơ quan thuế để bảo đảm quyền lợi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết trong trường hợp sàn đã thực hiện khấu trừ thuế, trên tờ khai thuế phần doanh thu có thể để trống, đồng thời đính kèm bảng kê hàng tồn kho.

“Bảng kê có vai trò quan trọng đặc biệt đối với các hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập. Do đó, hộ kinh doanh nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý tại nơi thường trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn thực hiện kê khai thuế và lập bảng kê hàng tồn kho”, đại diện Ban Chính sách cho biết.