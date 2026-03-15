Chủ Nhật, 15/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

Mai Nhi

15/03/2026, 11:52

Nhằm giảm chồng chéo thủ tục trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ Tài chính đề xuất cho phép sàn lập hóa đơn trong một số trường hợp thay vì yêu cầu người bán làm việc này…

VnEconomy

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử của Bộ Tài chính mới đây đưa ra nhiều điều chỉnh được đánh giá là phù hợp hơn với mô hình kinh doanh trên nền tảng số.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc bổ sung trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử khi hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo đề xuất, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử có tích hợp chức năng thanh toán và thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay đối với từng giao dịch phát sinh sẽ không phải xuất hóa đơn điện tử. 

Nếu người mua có nhu cầu nhận hóa đơn, trách nhiệm lập hóa đơn điện tử sẽ thuộc về phía sàn thương mại điện tử và giao cho khách hàng.

“Khi các nền tảng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán, vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua thì việc yêu cầu cả người bán lẫn sàn giao dịch cùng thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hóa đơn có thể dẫn tới trùng lặp thủ tục và gia tăng chi phí tuân thủ đối với hộ và cá nhân kinh doanh”

(Bộ Tài chính)

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này được xây dựng trên cơ sở đặc thù của hoạt động thương mại điện tử, khi các nền tảng vừa đóng vai trò trung gian thanh toán, vừa quản lý dữ liệu giao dịch giữa bên bán và bên mua.

Trước đó, tại buổi họp báo chuyên đề của Cục Thuế, vấn đề ủy quyền cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn thay cho người bán vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh.

Theo phản ánh, hiện chưa có thông tin cụ thể về việc sàn thương mại điện tử nào đã triển khai cơ chế nhận ủy quyền lập hóa đơn và sàn nào chưa áp dụng. Điều này khiến không ít hộ kinh doanh lo ngại rằng một số nền tảng có thể từ chối thực hiện việc lập hóa đơn thay cho người bán, từ đó gây rủi ro tuân thủ đối với các hộ. 

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã quy định rõ cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, nghĩa vụ lập và phát hành hóa đơn là bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 32/2025/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc lập hóa đơn đối với các giao dịch phát sinh trên nền tảng của sàn.

Do đó, hiện nay cơ quan thuế sẽ phối hợp với các sàn thương mại điện tử cùng Chi cục Thuế Thương mại điện tử để triển khai cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn trên sàn tạo thuận lợi cho người bán trong việc thực hiện các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ khi kinh doanh trên nền tảng số, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết.

Doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nếu có hệ thống phần mềm kế toán và phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu về lập, tra cứu và lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định, đồng thời bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới người mua và cơ quan thuế được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

(Dự thảo Nghị định)

Song song, dự thảo Nghị định cũng đề xuất không áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện thông qua các nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số.

Quy định này áp dụng cho mọi giao dịch, không phụ thuộc vào giá trị từng lần bán hàng, trừ các trường hợp được xác định là có rủi ro cao về thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh

Về thời điểm lập hóa đơn đối với các dịch vụ thương mại điện tử, hóa đơn sẽ được lập tại thời điểm hoàn tất việc đối soát số liệu giữa doanh nghiệp với khách hàng hoặc đối tác nhưng không được muộn hơn ngày thứ 7 của tháng kế tiếp sau tháng phát sinh giao dịch, hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ đối soát theo thỏa thuận.

Dù sàn thương mại điện tử có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các giao dịch phát sinh trên nền tảng, nhưng đối với hàng hóa không có chứng từ hoặc hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh vẫn cần lập bảng kê hàng tồn kho theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 68/2026/NĐ-CP và gửi cho cơ quan thuế để bảo đảm quyền lợi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết trong trường hợp sàn đã thực hiện khấu trừ thuế, trên tờ khai thuế phần doanh thu có thể để trống, đồng thời đính kèm bảng kê hàng tồn kho.

“Bảng kê có vai trò quan trọng đặc biệt đối với các hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập. Do đó, hộ kinh doanh nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý tại nơi thường trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn thực hiện kê khai thuế và lập bảng kê hàng tồn kho”, đại diện Ban Chính sách cho biết.

Từ khóa:

Bộ Tài Chính chứng từ điện tử hộ kinh doanh hóa đơn điện tử kinh doanh trên nền tảng số nghĩa vụ lập hóa đơn sàn thương mại điện tử tài chính thuế ủy quyền lập hóa đơn

Đọc thêm

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Trong tuần 9/3 – 14/3, giá vàng thế giới giảm 2,28%, trong khi đó giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ 0,8%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,8% - 1,1%, tuỳ thương hiệu, chưa bằng một nửa so với giá vàng thế giới. Tốc độ tăng giá luôn nhanh hơn thế giới nhưng khi giảm lại chậm hơn, đó là thực tế của thị trường vàng Việt Nam...

Giới đầu tư trên thị trường vàng đang lo ngại rằng giá dầu ở ngưỡng ba con số sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ...

Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn còn 3 tổ chức chưa đăng ký đối tượng kiểm kê trong khi nhiều đơn vị có tỷ lệ gửi và phê duyệt báo cáo còn thấp…

Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xu thế dòng tiền: Tâm lý bắt đầu “trơ” với biến động giá dầu?

Chứng khoán

2

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Kinh tế xanh

3

9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

Kinh tế số

4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Tiêu điểm

5

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

