Lãi suất liên ngân hàng nhích nhẹ, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 1.676 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Kỳ Phong
09/12/2025, 10:55
Lãi suất liên ngân hàng VND ngày 8/12 tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất USD giữ ổn định. Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước bơm ra hơn 18.300 tỷ đồng và có gần 20.000 tỷ đồng đáo hạn, qua đó ghi nhận hút ròng 1.676 tỷ đồng khỏi hệ thống trong phiên…
Ngày 9/12, tỷ giá chính thức tăng nhẹ 3 đồng trong khi tỷ giá tự do giảm sâu khiến chênh lệch giữa 2 thị trường tiếp tục thu hẹp còn khoảng 730 đồng mỗi USD.
Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 25.155 VND/USD, cao hơn 3 đồng so với ngày 8/12. Theo đó, tỷ giá trần và tỷ giá sàn cũng tăng lần lượt lên 26.412 và 23.897 VND/USD. Tỷ giá mua vào và bán ra của Cục Quản lý ngoại hối tăng tương ứng, lần lượt ở mức 23.948 và 26.362 VND/USD.
Tỷ giá mua vào tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 26.142 VND/USD, bán ra ở 26.412 VND,và tỷ giá chuyển khoản là 26.172 VND/USD, mỗi loại tăng thêm 3 đồng so với ngày trước đó.
Ngược lại, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm đáng kể. Tỷ giá mua vào trên thị trường tự do giảm 100 đồng, từ 27.200 VND xuống 27.100 VND/USD, trong khi giá bán ra giảm xuống còn 27.150 VND/USD.
Diễn biến thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 8/12 cho thấy lãi suất chào bình quân VND tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm (ON) và 1 tuần (1W) cùng tăng 0,1 điểm phần trăm (đpt), lên mức lần lượt là 7,5% và 7,6%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần (2W) giữ nguyên ở 7,5%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng (1M) giảm 0,05 đpt xuống còn 7,1%/năm.
Đối với USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng duy trì ổn định tại các kỳ hạn: qua đêm 3,93%/năm, 1 tuần 3,98%/năm, 2 tuần 4,01%/năm và 1 tháng 4,04%/năm.
Về nghiệp vụ thị trường mở, ngày 8/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu trên kênh cầm cố với tổng khối lượng 21.000 tỷ đồng ở 4 kỳ hạn, lãi suất đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Kết quả, có 18.316,04 tỷ đồng được bơm ra thị trường.
Đồng thời, có 19.992,36 tỷ đồng đến hạn, khiến Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1.676,32 tỷ đồng trong phiên. Tính đến cuối ngày 8/12, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 364.206,09 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 27/11, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 16,56% so với cuối năm 2024.
So sánh theo cùng kỳ, mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức tăng 11,47% trong 11 tháng đầu năm 2024 (so với cuối năm 2023). Thậm chí, mức tăng đến cuối tháng 11/2025 đã vượt cả tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2024, vốn đạt 15,09% so với cuối năm 2023.
Trong ngày 3-5/12/2025, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam - VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).
Trong phiên sáng, giá mua vào vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (8/12). Cá biệt, có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua…
Sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải, xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền trên 26.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, có hơn 7 triệu đăng ký mới, 13,3 triệu giao dịch và gần 18.000 tỷ đồng được nộp qua hệ thống…
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm dưới ngưỡng 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/12), khi nhà đầu tư thận trọng trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
