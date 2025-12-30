Đồng Nai: Định hướng quy hoạch đô thị Long Thành đến năm 2045

Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay trên quy mô hơn 43.000 ha với 5 phân khu chức năng...

Ngày 29/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng và các địa phương nhằm nghe báo cáo tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 vào tháng 2/2024, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch đô thị Cảng hàng không quốc tế Long Thành và khu vực phụ cận. Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn quốc tế với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, qua đó tìm kiếm các ý tưởng mang tính đột phá cho quy hoạch chung đô thị Long Thành.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện đồ án quy hoạch trên cơ sở các ý tưởng thi tuyển, định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình thành phố song sinh (Twin City), kết nối chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh, hình thành khu vực có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đồ án được triển khai với Sân bay Long Thành là hạt nhân phát triển, hướng tới xây dựng đô thị sân bay (Aerotropolis) hiện đại, sinh thái, xanh, thông minh và đạt đẳng cấp quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ giao thương mới của khu vực châu Á. Theo mục tiêu quy hoạch, sau năm 2030, đô thị sân bay Long Thành hướng tới đạt đô thị loại II; đến năm 2045, quy mô dân số Long Thành Aerotropolis có thể vượt 1,5 triệu người.

Song song đó, tỉnh nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả lợi thế của Sân bay Long Thành cùng hệ thống hạ tầng giao thông gồm các tuyến cao tốc, đường sắt và metro.

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Sân bay Long Thành, Đồng Nai định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay trên quy mô hơn 43.000 ha, với 5 phân khu chức năng.

Cụ thể, vùng trung tâm sân bay được xác định là “trái tim” của toàn đô thị, nơi vận hành các luồng hàng hóa và hành khách quy mô lớn; vùng lõi đô thị (Core Urban) tập trung các cao ốc tài chính, ngân hàng và khách sạn 5 sao phục vụ đội ngũ chuyên gia toàn cầu; vành đai công nghiệp công nghệ cao là khu vực thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mới nổi như bán dẫn, dược phẩm và công nghệ xanh; vùng logistics đa phương thức; cùng vùng du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái, khai thác cảnh quan sông Đồng Nai và các hồ Cầu Mới, Đá Vàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đồng Nai và cả nước. Vì vậy, tiến độ lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án cần được đẩy nhanh, làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng sớm thành lập tổ công tác chuyên trách để thúc đẩy tiến độ lập, trình thẩm định đồ án. Đồng thời, các địa phương trong phạm vi quy hoạch cần chủ động rà soát các dự án trên địa bàn; đối với các dự án quy mô nhỏ, triển khai chậm, cần đề xuất phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng phát triển manh mún, thiếu đồng bộ.