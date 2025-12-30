Thanh Hóa có thêm hơn 18.600 doanh nghiệp trong 5 năm 2021-2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 30/12/2025
Nguyễn Thuấn
30/12/2025, 11:39
Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, quy mô vốn ngày càng cải thiện, cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bộ đã giúp khu vực doanh nghiệp Thanh Hóa từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế – xã hội.
Từ năm 2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 18.621 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt xa mục tiêu 15.000 doanh nghiệp đề ra cho giai đoạn 2021–2025, đạt 124,1%. Tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 163.525 tỷ đồng, bình quân 8,78 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp, phản ánh xu hướng gia tăng quy mô và năng lực tài chính của các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.
Cơ cấu doanh nghiệp thành lập mới cho thấy sự phân bố khá rõ theo không gian phát triển. Khu vực đồng bằng có 12.605 doanh nghiệp, chiếm 67,7%; khu vực ven biển có 4.089 doanh nghiệp, chiếm 21,96%; khu vực miền núi có 1.927 doanh nghiệp, chiếm 10,34%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có khoảng 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tương ứng gần 5,7 doanh nghiệp trên 1.000 dân.
Song hành với sự gia tăng về số lượng, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được các sở, ngành và địa phương trong tỉnh chú trọng triển khai theo hướng thực chất. Từ năm 2021 đến nay, Thanh Hóa đã tổ chức 427 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho 22.720 lượt học viên là người quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp.
Đáng chú ý, trên 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đã được tư vấn, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố doanh nghiệp lần đầu. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng khu vực doanh nghiệp chính thức, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Hoạt động kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 294 hội nghị đối thoại, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.153 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các ngân hàng, với tổng dư nợ đạt 65.913 tỷ đồng, tăng 12.639 tỷ đồng so với cuối năm 2020.
Cùng với hỗ trợ về đào tạo và tín dụng, các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Trên 6.100 lượt doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã được hỗ trợ tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung – cầu, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.
Nhờ đó, nhiều sản phẩm chủ lực của Thanh Hóa từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, toàn tỉnh có 304 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, với hơn 50 chủng loại hàng hóa, được đưa tới 68 thị trường và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hoạt động xuất khẩu không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất mà còn thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp tại Thanh Hóa từng bước được cải thiện, thể hiện rõ qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Giai đoạn 2021–2025, bình quân hằng năm khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 56,66% GRDP của tỉnh.
Thu nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp ước đạt 13.283 tỷ đồng, chiếm 91,29% tổng thu nội địa của tỉnh, không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ xổ số, gấp 2,02 lần so với năm 2020. Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm cho gần 480 nghìn lao động, gấp 1,43 lần so với năm 2020, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của một bộ phận doanh nghiệp còn thấp; số doanh nghiệp lớn, có vai trò dẫn dắt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa nhiều. Việc liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh chưa phổ biến, khiến sức lan tỏa và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng còn hạn chế.
Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời có chính sách hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm hơn để doanh nghiệp Thanh Hóa không chỉ tăng về số lượng, mà còn mạnh về chất lượng, đủ sức cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.
