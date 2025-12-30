Thứ Ba, 30/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia

Hằng Anh

30/12/2025, 11:42

Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; dự báo chiến lược sử dụng đất, phát triển nguồn lực kinh tế- tài chính đất đai…

Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai. Ảnh minh họa
Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai. Ảnh minh họa

Ngày 29/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia. Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn quan trọng về tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trong giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất (thuộc Cục Quản lý đất đai) và Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai (thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nông  nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm. Ảnh: Trường Giang
Thứ trưởng Bộ Nông  nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm. Ảnh: Trường Giang

Về nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm được giao xây dựng, trình Bộ trưởng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất. Đồng thời, Trung tâm trực tiếp tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng, thoái hóa và ô nhiễm đất trên phạm vi cả nước và các vùng kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, Trung tâm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc chất lượng đất; tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và các dữ liệu chuyên ngành khác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Công tác nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược sử dụng đất, phát triển nguồn lực kinh tế- tài chính đất đai tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, việc thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia thể hiện kỳ vọng của lãnh đạo Bộ với công tác nghiên cứu khoa học, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và điều tra cơ bản về đất đai, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Bà Hoa lưu ý trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất đai có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được đẩy mạnh từ sớm, từ xa.

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao vị thế của ngành quản lý đất đai; đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp, hỗ trợ Trung tâm, nhất là trong triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia dành không gian sáng tạo cho địa phương

11:17, 31/03/2025

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia dành không gian sáng tạo cho địa phương

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

07:15, 19/03/2025

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

20:24, 18/04/2025

Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ sở dữ liệu đất đai Cục quản lý đất đai đất đai điều tra đất đai giá đất kế hoạch sử dụng đất Nghị quyết 57-NQ/TW nghiên cứu khoa học đất đai quản lý đất đai Quy hoạch đất đai quy hoạch sử dụng đất tài nguyên đất Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia

Đọc thêm

Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên

Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu bước tăng tốc của hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho không gian đô thị ven biển phía Nam TP. HCM. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên dần lộ diện như “cửa ngõ” đón đầu làn sóng tăng trưởng và định hình chuẩn sống cao cấp tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân về phương án điều chỉnh giá thuê đối với các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo đề xuất, mức giá thuê mới dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với mức hiện hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền quản lý đất đai phải triệt để

Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền quản lý đất đai phải triệt để

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phân cấp nội dung nào thì phân cấp triệt để, cơ quan được giao thẩm quyền phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, không làm nửa vời…

The Parkland: Sức hút từ thế hệ đô thị mới - thành phố trong công viên

The Parkland: Sức hút từ thế hệ đô thị mới - thành phố trong công viên

Khi “sống xanh” đã trở thành khái niệm quen thuộc trong những câu chuyện về đô thị, câu hỏi đặt ra không còn là “có xanh hay không?” mà là “xanh như thế nào mới thực sự ý nghĩa?”.

Đồng Nai: Định hướng quy hoạch đô thị Long Thành đến năm 2045

Đồng Nai: Định hướng quy hoạch đô thị Long Thành đến năm 2045

Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay trên quy mô hơn 43.000 ha với 5 phân khu chức năng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Bất động sản

2

Chứng khoán Trung Quốc sắp hoàn tất năm tăng mạnh nhất từ 2017

Thế giới

3

Soi danh mục "siêu cổ phiếu" được khuyến nghị với tiềm năng tăng giá 50% trong năm 2026

Chứng khoán

4

WHO: Bệnh phổi đe dọa tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á

Thế giới

5

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên cho phép CBDC "sinh lãi"

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy