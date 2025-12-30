Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động: Biểu tượng bản lĩnh, khát vọng Việt Nam hùng cường

Trong không khí phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trang trọng trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ doanh nhân thời kỳ đổi mới với hoạt động liên tục, sôi nổi trên nhiều phương diện.

Trong hơn ba thập kỷ lao động và cống hiến, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã để lại dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ. Ở mỗi lĩnh vực, bà đều theo đuổi một triết lý nhất quán: đổi mới để giải phóng nguồn lực, công nghệ để dẫn đầu xu thế, tăng trưởng phải gắn liền với lợi ích quốc gia, văn hóa và con người.

Những sáng kiến và cống hiến của bà mang lại những giá trị mới cho hàng triệu khách hàng, giá trị tăng trưởng hiệu quả cho các nhà đầu tư, mang lại hàng trăm ngàn việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng những nơi bà hiện diện.

Riêng trong ngành hàng không, bà Thảo là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn xã hội hóa dịch vụ hàng không và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Vietjet đã vận chuyển hàng trăm triệu lượt hành khách kể từ khi khai thác thương mại, góp phần quan trọng vào quá trình xã hội hóa hàng không, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ bay cho người dân và thúc đẩy kết nối du lịch – thương mại.

Không chỉ dừng ở quy mô nội địa, Vietjet còn mở rộng mạng bay quốc tế, trở thành cầu nối giữa Việt Nam với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và xa hơn. Hình ảnh tàu bay mang biểu tượng Việt Nam xuất hiện tại hơn 100 sân bay quốc tế được xem là minh chứng sinh động cho một nền kinh tế năng động, hội nhập và tự tin, là biểu tượng của tinh thần "người Việt Nam tự tin chinh phục thế giới".

Danh hiệu Anh hùng Lao động của bà còn được tôi luyện qua những giai đoạn khó khăn, thách thức vượt qua lĩnh vực chính là ngành hàng không. Trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nguy cơ tê liệt do nghẽn hệ thống vào năm 2021, bà đã tiên phong đưa ra sáng kiến cùng các chuyên gia công nghệ khắc phục thần tốc, giúp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vận hành liên tục, ổn định, bảo vệ niềm tin của hàng triệu nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường vốn quốc gia.

“Phong trào thi đua yêu nước đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. Tinh thần của Bác đã dẫn dắt tôi trên hành trình xây dựng các doanh nghiệp của mình. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Ở thời điểm đó, hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quá tải, có doanh nghiệp phải chuyển sang niêm yết tạm ở sàn Hà Nội. Ngày 8/3/2021, ngay trước thềm buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, bà Thảo cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghệ lớn đã chủ động trao đổi và thống nhất kiến nghị cho phép khu vực tư nhân tham gia hỗ trợ xử lý sự cố.

Theo đó, các doanh nghiệp như FPT, Sovico đề xuất phương án phối hợp cùng Bộ Tài chính nhằm “giải cứu” hệ thống HOSE. Sau nhiều nỗ lực tháo gỡ, các nguồn lực cần thiết đã được huy động và giải pháp chính thức được đưa vào vận hành. Hệ thống này sau đó hoạt động ổn định trong suốt bốn năm, đáp ứng nhiều phiên giao dịch có thanh khoản lên đến 2 tỷ USD mỗi phiên kỷ lục trên thị trường chứng khoán.

Theo đánh giá của giới chuyên môn,, nếu không có quyết định kịp thời và sự tham gia của khu vực tư nhân vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khó có thể duy trì đà tăng trưởng, còn nhà đầu tư và doanh nghiệp niêm yết sẽ chịu thiệt hại đáng kể.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 còn ghi dấu những bước đi chiến lược mang tầm toàn cầu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Vietjet và bà Thảo chủ trì nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế quan trọng với các đối tác hàng đầu trong ngành. Điển hình là hợp đồng đặt mua các máy bay mới phục vụ phát triển đa vùng bay, trong đó có thỏa thuận với Airbus ký tại Paris Airshow 2025 về việc mua tới 150 máy bay A321neo trị giá hàng tỷ USD, nhằm hỗ trợ chiến lược mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.

Cũng trong năm 2025, Vietjet ký kết đơn hàng bổ sung với Airbus cho 20 máy bay A330neo trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Việt Nam, được đánh giá là dấu ấn quan hệ hợp tác công – tư quốc tế và một bước đi chiến lược nâng tầm mạng bay dài.

Các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại quy mô lớn với các tập đoàn hàng đầu thế giới không chỉ tạo động lực tăng trưởng, mà còn góp phần cân bằng thương mại, củng cố niềm tin đối tác, thu hút đầu tư và khẳng định năng lực tài chính, quản trị của doanh nghiệp.

Nhờ những đóng góp to lớn của mình, bà vừa được Tatler đưa vào danh sách “Most Influential 2025” – danh sách những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, được đánh giá qua tác động xuyên biên giới, giá trị thực tiễn và đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đây là lần thứ hai liên tiếp (2024–2025) bà được vinh danh trên danh sách này, phản ánh vị thế ngày càng cao của lãnh đạo doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Song hành với kinh doanh, bà luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh nhân văn. Từ các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế, đến các sáng kiến giáo dục và học bổng quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhất quán với tinh thần: tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi gắn với phát triển con người. Bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ – mà bà gọi là “nữ chiến binh thầm lặng” trong hành trình xây dựng nền kinh tế thịnh vượng và bao trùm.

Những doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của bà luôn xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Nhờ đó có nhiều thuận lợi khi phát động và thực thi các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các phong trào của Đảng ủy cấp trên. Cán bộ nhân viên luôn nỗ lực bền bỉ với các hoạt động phong trào trong suốt mấy thập kỷ qua. Đảng bộ có hàng trăm Đảng viên; Đoàn Thanh niên có hàng chục ngàn đoàn viên và công đoàn viên.

“Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai... Tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí, niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới", bà Thảo xúc động nói.