Trang chủ Tài chính

Lãi suất tiết kiệm nhích lên ở các kỳ hạn ngắn

Hoàng Lan

01/10/2025, 17:39

Cuối tháng 9/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng với mức tăng khoảng 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm (đpt) so với đầu tháng…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng ngày 30/9/2025 cho thấy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng của VPBank tăng 0,3 đpt từ 3,6%/năm lên 3,9%/năm.

BacABank cũng ghi nhận mức tăng 0,2 đpt, từ 3,8% lên 4%/năm, vượt qua nhiều ngân hàng cùng nhóm để vươn lên vị trí thứ hai về lãi suất kỳ hạn ngắn.

Ngoài ra, GPBank tăng nhẹ từ 3,45% lên 3,55%/năm. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu về lãi suất 1 tháng hiện vẫn thuộc về VCBNeo (trước đây là CBBank), duy trì mức 4,15%/năm, ổn định suốt cả tháng. 

Đối với kỳ hạn 3 tháng, diễn biến cũng tương tự khi VPBank tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh từ 3,6% lên 3,9%/năm. BacABank nâng lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 4,1% lên 4,3%/năm, tăng 0,2 đpt so với đầu tháng. Bên cạnh đó, GPBank tăng nhẹ từ 3,55% lên 3,65% năm. Dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 3 tháng vẫn là VCBNeo với mức lãi suất 4,35%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, VPBank tiếp tục tăng lãi suất từ 4,5% lên 4,8%/năm, tương đương tăng 0,3 đpt, mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn. BacABank cũng tăng từ 5,25% lên 5,4%/năm, là ngân hàng có lãi suất 6 tháng cao nhất trên thị trường. Ngoài ra, Vikki Bank (trước đây là DongABank) áp dụng lãi suất 5,23%/năm với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và VCBNeo 5,3%/năm, cũng nằm trong nhóm ngân hàng áp dụng lãi suất cao ở kỳ hạn này.

Những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn cao nhất tại ngày 30/9/2025 (VnEconomy cập nhật từ website ngân hàng) 
Những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn cao nhất tại ngày 30/9/2025 (VnEconomy cập nhật từ website ngân hàng) 

Trước đó, theo báo cáo vĩ mô của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, đến đầu tháng 9/2025, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình đạt 5,11%, tăng 4 điểm cơ bản (bps) so với cuối tháng 8 và ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Về phía tín dụng, tính đến cuối tháng 8/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng vượt 11% – mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Động lực mở rộng tín dụng dự kiến sẽ được duy trì trong các tháng tới, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt từ 16% trở lên. Tuy nhiên, việc tín dụng tăng mạnh có thể buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động vốn, qua đó tạo áp lực tăng lên mặt bằng lãi suất huy động và cả lãi suất cho vay trong giai đoạn cuối năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng ghi nhận diễn biến tăng mạnh trong các ngày 23, 24 và 25/9/2025.

Dù Ngân hàng Nhà nước duy trì bơm ròng trên thị trường mở, đa dạng hóa kỳ hạn bơm tiền giúp đáp ứng nhu cầu vốn của các ngân hàng, lãi suất VND liên ngân hàng sau đó hạ nhiệt nhưng đến 30/9 lại tăng vọt.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.
VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Trong toàn bộ giai đoạn từ 22–30/9/2025, lãi suất qua đêm (ON) dao động từ 3,73% đến 4,94%/năm, ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong nhóm kỳ hạn ngắn với biên độ lên tới 1,21 đpt. Kỳ hạn 1 tuần (1W) biến động trong khoảng 4,1 – 5,77%/năm, tương ứng biên độ 1,67 đpt; trong khi kỳ hạn 2 tuần (2W) dao động từ 4,85% đến 5,78%/năm, tương đương mức chênh lệch 0,93 đpt.

Diễn biến trên cho thấy hệ thống ngân hàng có thời điểm gặp áp lực nhẹ về nguồn vốn ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh cuối quý, khi nhu cầu dự trữ và cân đối nguồn tăng cao.

Từ khóa:

huy động vốn lãi suất liên ngân hàng lãi suất tiết kiệm ngân hàng thị trường tài chính tín dụng

