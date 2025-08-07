Tín dụng chứng khoán chiếm 1,5% tổng dư nợ nền kinh tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 ngày 7/8/2025, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, báo cáo tín dụng toàn hệ thống trong 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (6%).

Trước những ý kiến lo ngại về việc tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán có mức tăng cao hơn bình quân chung, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phân tích, tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này phản ánh đúng thực tiễn thị trường, đặc biệt là bất động sản vì nhu cầu vốn tăng trở lại khi nhiều dự án được gỡ vướng về pháp lý.

"Việc dòng vốn chảy vào bất động sản là tất yếu trong giai đoạn thị trường được khơi thông nhưng Ngân hàng Nhà nước không buông lỏng kiểm soát", bà Hồng nhấn mạnh.

"Tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024 do tác động kép từ kinh tế quốc tế và tâm lý thị trường. Nếu áp lực tỷ giá tiếp tục tăng, Ngân hàng Nhà nước có thể không giảm thêm lãi suất để giữ ổn định vĩ mô. Về lạm phát, dù bình quân ở mức 3,6%, lạm phát cơ bản đang tăng do chi phí đầu vào (điện, y tế, nhà ở). Lạm phát tăng rất nhanh, nhưng giảm lại rất khó nên cần điều hành chính sách một cách chủ động, sát diễn biến và thận trọng”. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Với lĩnh vực chứng khoán, dù ghi nhận tín dụng lĩnh vực này tăng, song Thống đốc khẳng định tỷ trọng dư nợ lĩnh vực này chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng dư nợ, mức này không tạo rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Để đảm bảo an toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn: “Hiện tỷ lệ này vẫn dưới ngưỡng 30% theo quy định. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo dòng tiền vận hành lành mạnh”, Thống đốc nói.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng còn nhiều yếu tố bất định từ môi trường quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách lãi suất theo hướng hỗ trợ sản xuất – kinh doanh. Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, mặt bằng lãi suất cho vay trong 7 tháng đầu năm đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5% so với cuối năm 2024, gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của Thống đốc, mức tăng cao này phần lớn đến từ việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho vay đặc biệt phục vụ chuyển giao các ngân hàng thuộc diện mua bắt buộc.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ thị trường mở để bơm tiền ngắn hạn được áp dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, giúp mở rộng tín dụng mà vẫn giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu ổn định lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, dù tín dụng đang tăng.

Tuy nhiên, Thống đốc cho biết dư địa giảm lãi suất có thể sẽ bị thu hẹp do áp lực tỷ giá ngày càng rõ nét. Tính đến cuối tháng 7, tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm ngoái, hệ quả của diễn biến phức tạp trên thị trường quốc tế, bao gồm các chính sách thuế đối ứng từ Mỹ.

Thống đốc nhấn mạnh nếu áp lực lên tỷ giá tiếp tục gia tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không giảm lãi suất thêm để tránh gây mất cân bằng vĩ mô. Ổn định tỷ giá là yếu tố then chốt đảm bảo niềm tin vào đồng nội tệ và an toàn hệ thống tài chính.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Phiên họp Chính phủ tháng 7/2025.

Thống đốc cũng chỉ ra rằng mặc dù lạm phát trung bình đang được kiểm soát ở mức 3,6%, dưới ngưỡng mục tiêu 4,5–5% của Quốc hội song lạm phát cơ bản đang có xu hướng tăng do chi phí đầu vào (giá điện, y tế, nhà ở…) gia tăng. Đây là tín hiệu buộc cơ quan điều hành không thể chủ quan.

“Lạm phát khi xuất hiện thì rất nhanh, nhưng để kéo xuống lại là quá trình rất khó khăn. Vì vậy, chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt nhưng thận trọng, sát diễn biến thực tế”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, cần phát triển các kênh huy động vốn phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Đối với các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng – vốn đòi hỏi nguồn vốn trung và dài hạn – nên huy động qua các kênh như trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính quyền địa phương hoặc các khoản vay quốc tế, thay vì phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng ngắn hạn.

"Chỉ khi huy động vốn đúng kênh, đúng tính chất thì mới có thể vừa tăng trưởng cao, vừa ổn định bền vững", bà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cần mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nhằm tạo điều kiện cho khu vực này tiếp cận vốn hiệu quả hơn thông qua cơ chế bảo lãnh từ nhà nước.