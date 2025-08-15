Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025

Hoài An

15/08/2025, 15:53

Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.

Sơ đồ giá cổ phiếu GIL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GIL trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2025 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE)

Cụ thể: ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.

Theo quy định, trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Được biết, Báo cáo tài chính quý 2/2025 kết thúc ngày 30/6/2025, vì vậy thời hạn công bố cuối cùng là cuối tháng 7/2025.

“HOSE nhắc nhở lần 2 về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty và hợp nhất quý 2/2025 và đề nghị Gilimex khẩn trương thực hiện công bố thông tin theo quy định và có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin”, HOSE nhấn mạnh trong văn bản nhắc nhở lần này.

Trước đó, GIL đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu hợp nhất giảm 43,10% còn hơn 126 tỷ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 44,72% còn hơn 2,86 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 giảm 43,1% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 44,72% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do hoạt động Bất động sản Khu công nghiệp. 

Cụ thể: quý 1/2025, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho Nhà đầu tư thứ cấp vào quý 2 do đó chi phí vận hành chung của mảng Bất động sản Khu công nghiệp tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế khi hợp nhất kinh doanh giảm mạnh.

Trong năm 2025, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2025 với lãi sau thuế chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, GIL mới hoàn thành 1,4% so với kế hoạch lãi 150 tỷ đồng trong năm 2025.

Hiện, phiên chiều ngày 15/8, giá cổ phiếu này giảm 4% xuống 19.200 đồng/cổ phiếu.

