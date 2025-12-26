Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, thanh khoản cao nhất 40 phiên

Giao dịch đã có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Khi một số cổ phiếu nhóm Vin được “quét sàn”, dòng tiền bắt đáy cũng hoạt động tích cực hơn, đẩy thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 40 phiên, đạt gần 29,1 ngàn tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn chưa tính thỏa thuận.

Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có cải thiện giá, VN-Index lập tức hưởng lợi và hình thành nhịp phục hồi trong buổi chiều. Từ chỗ giảm sâu nhất 3,2% (-55,71 điểm), chỉ số đã leo dốc dần và đóng cửa còn giảm 0,75% (-13,05 điểm).

Tác động mạnh đến điểm số dĩ nhiên vẫn phải là sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC bắt đầu xuất hiện lệnh bắt đáy lớn từ khoảng 1h30 và từ sau 2h được đẩy lên khá tốt. Cổ phiếu này từ mức giảm sàn hồi lên còn giảm 1,9% so với tham chiếu, tương đương lấy lại tới 5,44% giá trị. VHM cũng hồi lên 3,48% so với đáy, đóng cửa còn giảm 3,76%. VRE hồi lại 6,67%, chỉ còn giảm 0,78%. Riêng VPL chưa thoát khỏi giá sàn nhưng lượng dư bán sàn đã giảm đáng kể.

Chỉ riêng VIC, VHM và VPL còn giảm đã lấy đi hơn 11 điểm khỏi VN-Index, trong khi chỉ số này giảm 13,05 điểm. Như vậy các cổ phiếu khác đã phục hồi khá tốt. Thống kê rổ VN30 có tới 27/30 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã tụt sâu hơn. So với giá thấp nhất ngày, toàn bộ cổ phiếu trong rổ đã có cải thiện, với 17 mã phục hồi vượt 2%. Độ rộng rổ blue-chips này cũng cải thiện với 10 mã tăng/18 mã giảm (chốt phiên sáng là 4 mã tăng/26 mã giảm).

HPG vẫn là cổ phiếu lớn mạnh nhất trong rổ với mức tăng chung cuộc 2,48%. Tuy nhiên nếu tính riêng diễn biến buổi chiều, HPG đi lên thêm không nhiều, khoảng 0,75%. STB mới là cổ phiếu ấn tượng nhất chiều nay khi vài phút đầu tiên còn giảm tới 5,01% nhưng ngay sau đó quay đầu đi lên liên tục và đóng cửa vượt tham chiếu 2,86%. Nếu so với giá đáy, STB đảo chiều cực mạnh 8,29%, còn so với phiên sáng cũng tăng 5,7%. MWG cũng là cổ phiếu đáng chú ý khi phục hồi 4,69% so với giá chốt buổi sáng để đóng cửa trên tham chiếu 1,16%. Biên độ đảo chiều so với giá đáy xấp xỉ 5,33%...

Với toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ blue-chips hồi giá lên mạnh mẽ, đã xác nhận có dòng tiền chủ động tích cực chiều nay. VN30-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,52%, tương đương biên độ phục hồi từ đáy khoảng 2,68%. Không phải cổ phiếu nào trong rổ cũng đạt biên độ phục hồi tương đương chỉ số nhưng chỉ riêng việc quay lại được trạng thái phân hóa đã là tích cực. Đó là chưa kể thanh khoản rổ này chiều nay còn giảm 8,2% so với phiên sáng, mà riêng giao dịch của VHM, VIC, VRE đã chiếm 31,1% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ buổi chiều. Nói đơn giản thì thanh khoản khá thấp ở nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 và giá hồi lại mạnh phản ánh áp lực bán không còn nhiều.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn còn khá yếu hôm nay.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, chiều nay thanh khoản khớp lệnh cũng giảm 5,5% so với phiên sáng, nhưng giá có cải thiện rõ nét. Đầu tiên là độ rộng khá hơn với 100 mã tăng/218 mã giảm (chốt phiên sáng là 45 mã tăng/279 mã giảm). Thứ hai là mặt bằng giá phục hồi tốt: Toàn sàn HoSE còn 123 mã giảm quá 1% trong khi phiên sáng là 186 mã. Đặc biệt số mã giảm mạnh quá 2% còn 60 mã (phiên sáng 109 mã).

Dĩ nhiên không thể trông mong khả năng đảo chiều xanh trên diện rộng vì các trụ vẫn còn giảm tạo sức ép đáng kể. Dù vậy lợi thế cho các nhà đầu tư bắt đáy vẫn rất rõ ràng: 40% số cổ phiếu trong VN-Index có mức hồi giá vượt 2% so với mức thấp nhất. Đây là biên độ “rút chân” khá lớn, phản ánh ưu thế vượt trội của bên mua ở các mức giá thấp. Ngoài ra, trong 123 cổ phiếu còn giảm quá 1% lúc đóng cửa, chỉ 14 mã có thanh khoản cao từ 100 tỷ đồng trở lên. Trừ VPL còn chốt giá sàn, tất cả số còn lại đều hồi lên đáng kể.

Ở nhóm phục hồi đủ mạnh vượt tham chiếu, giao dịch ấn tượng xuất hiện tại VCI tăng 3,49%, GEE tăng 3,45%, PVD tăng 3,21%, BSR tăng 2,2%, BAF tăng 1,08%, POW tăng 1,59%, FTS tăng 2,54%. Các cổ phiếu này không chỉ có thanh khoản cao mà còn đảo chiều biên độ rất rộng, chẳng hạn VCI tới 4,4% so với đáy, GEE tới 9,53%, FTS là 3,62%, PVD là 3,4%...

Cho đến hết phiên hôm nay dù VIC, VHM, VRE đã “thoát sàn” nhưng cũng chưa biết khả năng kết thúc nhịp giảm này như thế nào. Tuy vậy dòng tiền bắt đáy có hiệu quả khá tích cực, hứa hẹn phần còn lại của thị trường sẽ dần tách khỏi ảnh hưởng của nhóm Vin. Độ phân hóa bất kể VN-Index giảm vẫn sẽ là tín hiệu quan trọng nhất.