Blog chứng khoán: Cơn hoảng qua nhanh

Mặc dù dòng tiền bắt đáy chỉ hoạt động tích cực hơn sau khi VIC, VHM, VRE được “quét sàn”, nhưng diễn biến phục hồi trên diện rộng cũng thể hiện sự chủ động đã quay lại ở bên mua. Trong 3 phiên cuối năm 2025 nếu sự phân hóa trở lại thì có thể coi là “cơn hoảng” từ trụ đã qua.

Chỉ tính riêng chiều nay thì VIC, VHM đã xuất hiện giao dịch tới gần 2,3k tỷ, xác nhận có dòng tiền vào đỡ mạnh. Không rõ tiền này có đủ để kết thúc đợt bán tháo hiện tại ở nhóm Vin hay không nhưng việc tâm lý ổn định hơn cũng đã là tích cực. Mặt khác nếu trừ giao dịch ở nhóm Vin thì phần còn lại của thị trường có thanh khoản buổi chiều khá thấp, xác nhận áp lực bán đã giảm dần.

Trong những phiên như hôm nay thì việc xác định điểm đảo chiều tâm lý thể hiện qua diễn biến intraday của giá là quan trọng nhất. Khi bên bán đang “cầm trịch” dao động thì hoặc phải có sự chủ động giảm bán, hoặc phải có dòng tiền rất lớn vào hấp thụ hết mới có thể dừng đà rơi. Với số lớn cổ phiếu đảo chiều quay đầu đi lên – bất kể là có vượt được tham chiếu hay không – thì đều chứng tỏ cung cầu đã cân bằng và dần nghiêng về phía mua ở vùng giá thấp.

Những cổ phiếu được dòng tiền chú ý đều có biên độ phục hồi mạnh, phần lớn vượt 2% so với giá Low, nhiều mã tới 3-5%. Đây là “phần thưởng” cho các giao dịch T+ dù hàng về mới biết được hiệu quả thực tế. Thêm nữa, tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay khá lớn, xấp xỉ 29,1k tỷ chưa tính thỏa thuận. Dù sẽ tốt hơn nếu mức thanh khoản này xuất hiện trong phiên tăng, nhưng việc bắt đáy đạt quy mô như vậy cũng phản ánh một đợt trao đổi kỳ vọng lớn.

Điều còn lại là thị trường quay về trạng thái cân bằng với diễn biến phân hóa ở cổ phiếu để xác nhận lượng hàng nghi ngờ nhất đã được xả ra trong hai phiên hoảng loạn vừa qua. Thực ra nhịp giảm này cũng tương tự giai đoạn đầu tháng 12, khi điểm số bị ép xuống từ nhóm Vin còn cổ phiếu đã giảm trước đó một quãng dài. Do đó sức hấp dẫn từ định giá vẫn còn nguyên và cuối cùng cũng khuyến khích dòng tiền dài hạn hành động. Điểm số vẫn có sự chi phối tâm lý nhất định, nhưng đối với dòng tiền dài hạn thì ít quan trọng hơn. Suy cho cùng thì đầu tư chính là đặt cược vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp chứ không hẳn là chỉ số sẽ đi lên đến mức nào.

Thị trường phái sinh hôm nay phát tín hiệu lạc quan khá sớm. Nửa đầu phiên sáng nhóm Vin tiếp tục giảm sàn, F1 chấp nhận basis chiết khấu trung bình khoảng 3 điểm là hẹp đáng chú ý. Từ sau 10h30 F1 bắt đầu đảo basis dữ dội và gần giờ nghỉ trưa đã chênh lệch hơn 10 điểm. Cần lưu ý là VIC, VHM, VRE phải đến sau 1h30 chiều mới được “quét sàn” nhưng VN30 đã thoát đáy ngay sau khi thị trường mở cửa trở lại. Điều gì khiến bên Long “tự tin” đến như vậy? Không khó để có câu trả lời, cũng giống như đợt tích lũy vị thế Short khổng lồ cuối phiên chiều qua trước khi nhóm Vin bị đánh gục xuống giá sàn. Một nhịp đẩy giá nhóm Vin kết hợp với Short cover là kịch bản dễ đoán.

Nhìn lại biến động mạnh hai phiên vừa qua, yếu tố thúc đẩy là giao dịch của nhóm dẫn dắt điểm số mà cụ thể là nhóm Vin. Các nền tảng cơ bản của thị trường không có vấn đề gì, thậm chí những yếu tố tác động bất lợi những tháng trước đó còn dịu đi nhiều. Nói cách khác, giai đoạn tích lũy tạo đáy bình yên vẫn đang diễn ra, chỉ là bất ngờ có “lốc xoáy”, hoa màu có dập nát một chút nhưng mùa vụ thì cơ bản vẫn vậy. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1965.97. Cản gần nhất phiên tới là 1969; 1980; 1990; 2001; 2012; 2031; 2039; 2048. Hỗ trợ 1960; 1948; 1933; 1920; 1911; 1900.

