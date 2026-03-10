Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Tường Bách
10/03/2026, 15:17
Từ ngày 13 đến 15/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm...
Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô gần 100 gian hàng, được
thiết kế theo hình thức hành trình khám phá Hà Nội thông qua nhiều không gian
chủ đề. Đầu tiên, không gian “Ký ức” tái hiện vẻ đẹp di sản, phố cổ, kiến trúc và làng
nghề truyền thống của Hà Nội thông qua các mô hình điểm đến, triển lãm nhiếp ảnh
và tranh nghệ thuật. Không gian này giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch
sử và văn hóa của Thủ đô.
Tiếp nối dòng chảy di sản, không gian “Công nghệ” mang đến
cái nhìn đột phá về một Hà Nội tương lai. Tại đây, khách tham quan được trải
nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo VR360, trò chuyện cùng robot lễ tân
thông minh và sử dụng các ứng dụng AI.
Không gian “Miền xanh” tái hiện vẻ đẹp của những điểm đến
xanh quanh Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, hay nét cổ kính của làng cổ Đường
Lâm được giới thiệu một cách tinh tế. Xu hướng du lịch sinh thái, du lịch nông
thôn và các hoạt động thể thao ngoài trời bền vững sẽ được tôn vinh, khuyến
khích du khách hướng đến những giá trị xanh và bảo vệ môi trường trong mỗi chuyến
đi.
Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách nhất chắc chắn là không
gian “Tinh hoa”, nơi hội tụ tinh túy ẩm thực và làng nghề Hà Thành như phở Hà Nội,
cốm làng Vòng, trà sen... Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, du khách còn
được trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, học cách làm bánh cuốn Thanh Trì hay
phở cuốn Ngũ Xã... Một điểm nhấn khác là chương trình “Trà đàm bên hiên” tại
Không gian Trà Việt, nơi du khách có dịp thưởng trà, nghe kể những câu chuyện
văn hóa lịch sử gắn với các điểm đến của Hà Nội.
Lễ hội năm nay còn là nhịp cầu giao thoa văn hóa giữa Hà Nội
và các tỉnh thành bạn. Tại không gian “Liên kết bốn phương”, các tỉnh Thái
Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai sẽ mang đến những nét đặc sắc
riêng biệt, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng. Các màn biểu
diễn nghệ thuật như múa rối cạn Tế Tiêu, kéo mỏ Xuân Lai hay những trích đoạn vở
diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ", vót giò hoa Tre - Sóc Sơn, múa cồng
chiêng - Suối Hai, hát Quan họ Bắc Ninh... sẽ tạo nên một không gian văn hóa rực
rỡ sắc màu và âm thanh.
Bên cạnh các hoạt động thưởng lãm, đây chính là cơ hội cho những tín đồ du lịch săn tìm các gói ưu đãi hấp dẫn. Tại không
gian “Kết nối”, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng các doanh nghiệp lữ hành, khu
điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tung ra hàng nghìn voucher
giảm giá sâu, các tour tuyến trong và ngoài nước, với mức giá kích cầu cạnh
tranh.
Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào 19 giờ ngày 13/3 tại sân khấu
chính Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ.
Bên cạnh đó là các chương trình khảo sát điểm đến, tọa đàm và hội thảo về phát
triển du lịch làng nghề, nông thôn.
Theo Ban tổ chức, với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Du lịch
Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước,
quốc tế tham gia, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến “An toàn
- Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền
vững và kinh tế xanh của Thủ đô.
