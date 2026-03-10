Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị
Khánh Vy
10/03/2026, 14:31
Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội thảo quốc tế về quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng được tổ chức với sự đồng hành của tổ chức SCAN. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối diện với nhiều rủi ro hiện hữu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích ứng và nâng cao năng lực tuân thủ…
Sáng ngày 10/3/2026, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Mạng lưới Đánh giá tuân thủ nhà cung cấp (SCAN) tổ
chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Rủi ro, tuân thủ và đổi mới sáng tạo trong
chuỗi cung ứng”.
Đây là lần đầu tiên SCAN, tổ chức uy tín đại diện cho các nhà
nhập khẩu lớn tại Bắc Mỹ, tổ chức hội thảo tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc
NIC (Bộ Tài chính), cho biết năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của nền kinh
tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế ước đạt 514 tỷ
USD. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt ngưỡng 930 tỷ USD và đang
tiến sát mốc lịch sử 1.000 tỷ USD.
Tuy nhiên, đi kèm với vị thế “mắt xích quan trọng” trong chuỗi
cung ứng thế giới, nền kinh tế cũng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Canada đang ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn
về an ninh, tính minh bạch và phát triển bền vững (ESG).
Trong bối cảnh địa chính trị biến động phức tạp, mới đây, một
số quốc gia và tập đoàn lớn đã kiến nghị tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu, khí và dầu
do bất ổn tại Trung Đông.
Vì vậy, theo ông Đỗ Tiến Thịnh, việc quản trị rủi ro
và tuân thủ chuẩn mực quốc tế không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để
doanh nghiệp tồn tại và giữ được vị thế trong chuỗi giá trị.
Bà Jennifer Kissner, Chủ tịch Hội đồng quản trị SCAN, nhận định
sự kiện diễn ra vào thời điểm quan trọng khi kỳ vọng về tuân thủ trong thương mại
toàn cầu đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo bà, doanh nghiệp Việt Nam cần
thay đổi tư duy, coi việc tuân thủ các quy định an ninh chuỗi cung ứng là một
phần của chiến lược phát triển, thay vì chỉ là rào cản hành chính.
“SCAN, với vai trò là mạng lưới phi lợi nhuận hỗ trợ các nhà
nhập khẩu lớn của Hoa Kỳ và Canada, mang đến nền tảng hợp tác giúp giảm thiểu sự
trùng lặp trong kiểm toán an ninh, từ đó tăng hiệu quả và tính minh bạch cho
các nhà cung cấp tại Việt Nam”, bà Jennifer nhấn mạnh.
Thông qua kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ đoàn chuyên
gia đông đảo của SCAN tại Hà Nội và sắp tới là TP. Hồ Chí Minh, hội thảo kỳ vọng
mang lại nhiều chia sẻ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp.
Mục tiêu của sự kiện không chỉ dừng lại ở góc độ cải thiện
thủ tục hành chính, mà còn hướng tới việc thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc nội
bộ mạnh mẽ thông qua đổi mới sáng tạo (innovation); tháo gỡ các rào cản thương
mại hiện hữu; tiếp cận thông tin thiết thực về quản lý rủi ro và an ninh mạng và
đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG. Đây là những trụ cột
quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững đà tăng trưởng, vượt qua những thách thức
do đứt gãy chuỗi cung ứng và rào cản thuế quan gây ra.
