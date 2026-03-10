Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Bất động sản

Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch

Thanh Xuân

10/03/2026, 14:32

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh của Bộ Công an. Tại tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh; phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với nhiều chiến lược, quy hoạch...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đề xuất, đối với việc thực hiện tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh: Bộ Công an, Công an cấp tỉnh sẽ phân công, phân cấp đơn vị chủ trì tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh trực tiếp tại Hội đồng thẩm định do cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập, hoặc trả lời bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan, tổ chức trong thời hạn theo đề nghị và theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị gửi hồ sơ đề nghị tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động an ninh, đơn vị chủ trì sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đơn vị chủ trì có văn bản gửi cơ quan, tổ chức đề nghị yêu cầu bổ sung hồ sơ. Trường hợp kiểm tra hồ sơ xác định nội dung hồ sơ phức tạp, cần thời gian xác minh, đơn vị chủ trì tiếp tục có văn bản gửi cơ quan, tổ chức đề nghị trao đổi cụ thể về thời hạn thực hiện.

Đơn vị chủ trì thực hiện điều tra, xác minh thông tin và phối hợp với đơn vị liên quan thu thập thêm thông tin nếu cần thiết. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ trì tổng hợp ý kiến, phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an ninh và lập văn bản tham gia ý kiến, cho ý kiến thẩm định hoặc văn bản đánh giá tác động an ninh.

Về phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh,  Bộ Công an tham gia thẩm định: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; Các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia dài hạn, trung hạn và hằng năm; kế hoạch đầu tư công quốc gia trung hạn và hằng năm; Đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn toàn quốc, liên tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng tham gia thẩm định dự án liên quan đến an ninh theo quy định tại Điều 7 Nghị định này, bao gồm dự án đầu tư công, gồm: dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo tiêu chí quy định tại pháp luật đầu tư công; dự án liên quan đến an ninh quy định tại Điều 7 Nghị định này thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại pháp luật đầu tư; dự án đầu tư liên quan đến nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng, không hạ tầng, dịch vụ vệ tinh, dịch vụ cung cấp nội dung truyền thông trực tuyến, trồng rừng, xuất bản, báo chí.

Trong khi đó, Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia thẩm định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp tỉnh; các quy hoạch chi tiết ngành; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh.

Công an cấp tỉnh cũng sẽ tham gia thẩm định dự án thuộc nhóm B, dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công; việc chuyển nhượng vốn điều lệ, cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn sở hữu của doanh nghiệp trở lên; dự án đầu tư có liên quan đến an ninh quy định tại Điều 7 Nghị định này thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

Bộ Công an đánh giá tác động đánh giá tác động an ninh quy hoạch

