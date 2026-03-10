Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt

Thanh Xuân

10/03/2026, 14:39

Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển. Đặc biệt với vị trí nằm bên Biển Đông – tuyến hàng hải quan trọng kết nối trực tiếp Thái Bình Dương, không chỉ giúp Việt Nam nâng cao vị thế địa chiến lược mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển đồng thời các ngành kinh tế hàng hải, logistics, năng lượng tái tạo và đặc biệt là du lịch biển.

Nhận thức rõ lợi thế này, Chính phủ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò dẫn dắt nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ở đẳng cấp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái đến thể thao biển và trải nghiệm văn hóa bản địa.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ BIỂN

Từ nền tảng lợi thế về kinh tế biển và tiềm năng du lịch, phát triển đô thị ven biển đang trở thành xu hướng tại nhiều địa phương ven biển của Việt Nam, mở ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa dọc theo dải bờ biển.

Phát biểu tại Hội thảo: “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”,  TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang cho thấy những bước tiến rõ rệt. Đà Nẵng là ví dụ tiêu biểu khi kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch, dịch vụ và không gian sống ven biển. Qua đó, xây dựng thành công hình ảnh “thành phố đáng sống” và đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế.

Tương tự, tại Khánh Hòa, khu vực Nha Trang – Bắc Vân Phong cũng nổi lên với tiềm năng lớn để hình thành hệ sinh thái đô thị biển, đô thị đảo và đô thị sinh thái quy mô, hướng tới trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, sức hút của các đô thị biển còn được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn được quy hoạch bài bản. Những tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí tích hợp các tiện ích cao cấp như sân golf, bến du thuyền hay trung tâm thương mại đang thu hút nhóm khách du lịch có khả năng chi trả cao, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến. Phú Quốc là minh chứng rõ rệt cho sự chuyển mình này khi từ một làng chài ven biển vươn lên trở thành tâm điểm du lịch của Việt Nam.

Theo TS. Đính, nhiều nghiên cứu cho thấy các thành phố ven biển hiện đóng góp đáng kể vào GDP của cả nước. Không chỉ tạo nguồn thu lớn từ du lịch và dịch vụ, sự phát triển của đô thị biển còn kéo theo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành khác như: thương mại, bất động sản, giao thông và logistics, đồng thời tạo ra quy mô việc làm lớn và ổn định cho xã hội.

Trên thế giới, việc phát triển đô thị biển đã trở thành chiến lược thành công của nhiều quốc gia. Singapore, từ một quốc đảo có diện tích hạn chế đã xây dựng hệ thống đô thị ven biển và các khu nghỉ dưỡng cao cấp đồng bộ, để vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics hàng đầu khu vực.

Dubai cũng là một ví dụ điển hình khi tạo nên những biểu tượng lấn biển nổi tiếng, qua đó chuyển mình từ nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ sang trung tâm du lịch và tài chính hiện đại của Trung Đông. Trong khi tại Đông Nam Á, Thái Lan cũng tận dụng mạnh mẽ lợi thế du lịch biển để thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ, DÀI HẠN VÀ CÓ TÍNH LIÊN VÙNG

Theo ông Nguyễn Văn Đính, để phát triển các đô thị biển tại Việt Nam một cách bền vững, cần đặc biệt lưu ý một số yếu tố then chốt. Trước hết là xây dựng quy hoạch tổng thể, dài hạn và có tính liên vùng, tránh tình trạng phát triển dồn dập hoặc cục bộ, đồng thời bảo đảm sự kết nối đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và giảm áp lực lên môi trường.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế cần gắn chặt với bảo vệ môi trường và các yếu tố xã hội, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế; chú trọng bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học biển, duy trì hành lang sinh thái ven biển và bảo đảm hệ thống xử lý chất thải, nước thải hiệu quả.

Ngoài ra, cần định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch và phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường như: đóng tàu xanh hay chế biến thủy sản công nghệ cao.

Công tác quản lý tài nguyên biển cũng cần gắn với việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng, khuyến khích người dân ven biển tham gia bảo vệ môi trường biển, đồng thời bảo đảm cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ du lịch và các hoạt động kinh tế biển.

Cùng với đó, việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai là yêu cầu quan trọng, thông qua đầu tư hệ thống đê biển, kè chắn sóng và phát triển hạ tầng bền vững (hệ thống cấp thoát nước, thu gom rác thải và cảnh báo), nhằm thích ứng với nước biển dâng và thiên tai cực đoan.

“Với lợi thế tự nhiên hiếm có cùng vị trí địa kinh tế chiến lược, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong những thập niên tới. Trong bức tranh đó, du lịch biển và các đô thị ven biển hiện đại sẽ đóng vai trò nền tảng phát triển, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam, từ một điểm đến giàu tiềm năng trở thành trung tâm du lịch và kinh tế biển năng động của khu vực”, đại diện VARS nhận định.

Thực tế cho thấy, du lịch được xem là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển và các đô thị ven biển tại Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển du lịch với các sản phẩm chủ đạo như du lịch biển, văn hóa, thiên nhiên và đô thị. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong nước đang phát triển theo xu hướng chung của thế giới với sự tham gia của nhiều tập đoàn quản lý thương hiệu quốc tế. Cùng với đó, các thương hiệu Việt cũng ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường.

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

19:05, 06/03/2026

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

16:02, 05/03/2026

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

Trục Hương lộ 2 hình thành: Động lực phát triển cho dải đô thị ven sông Đồng Nai

09:37, 06/03/2026

Trục Hương lộ 2 hình thành: Động lực phát triển cho dải đô thị ven sông Đồng Nai

Từ khóa:

bất động sản đô thị ven biển

Đọc thêm

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Trong số 438 dự án tồn đọng tại địa phương trên cả nước, Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai trong số những địa phương có số lượng dự án lớn bị tồn đọng, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị...

Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch

Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh của Bộ Công an. Tại tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh; phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với nhiều chiến lược, quy hoạch...

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất Trường Đại học Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại…

Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng

Nhiều tổ chức, cá nhân tại Hải Phòng thuê nhà đất công sản vào mục đích kinh doanh nhưng không trả tiền thuê kéo dài với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng…

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các “multi-purpose destinations”, những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Điều này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy bất động sản thuần tiện ích sang các môi trường sống đề cao kết nối xã hội và giá trị cộng đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy