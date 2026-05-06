Lãng phí đất công, Thanh tra kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo xổ số miền Tây

Dũng Hiếu

06/05/2026, 08:16

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận hàng loạt cơ sở nhà, đất tại các doanh nghiệp xổ số miền Tây bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất tại ba doanh nghiệp xổ số nhà nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2019–2025.

Kết quả cho thấy nhiều cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng sai mục đích, không khai thác được nguồn lực tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Ba đơn vị được thanh tra gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Thanh tra đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các doanh nghiệp này chưa đạt yêu cầu, còn để xảy ra tình trạng nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả trong thời gian dài.

Tại Công ty XSKT Trà Vinh, đến ngày 1/7/2025 đang quản lý 8 cơ sở nhà, đất, trong đó có tài sản tại TP.HCM để trống. Doanh nghiệp còn tự ý sử dụng đất xây nhà ở cho cán bộ, nhân viên không đúng quy định; riêng trụ sở trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP.HCM) không sử dụng từ cuối năm 2024, không khai thác được giá trị từ vị trí được đánh giá là “đắc địa”.

Với Công ty XSKT Vĩnh Long, doanh nghiệp quản lý 13 cơ sở nhà, đất; trong đó 4 căn liền kề tại TP.HCM để trống, bị mất trộm tài sản, có nguy cơ lãng phí. Thanh tra còn chỉ ra dấu hiệu vi phạm nguyên tắc kế toán khi doanh nghiệp đưa 4 căn nhà ra khỏi sổ sách trong khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá, tài sản vẫn đứng tên công ty, kèm theo khoản đầu tư 41,8 tỷ đồng được hạch toán vào nợ phải thu.

Một số hợp đồng cho thuê nhà được lập thủ tục thanh lý chỉ nhằm “hoàn tất hồ sơ” theo kết luận kiểm toán, trong khi người thuê vẫn sử dụng thực tế, gây thiệt hại nguồn thu 264 triệu đồng.

Tại Công ty XSKT Bến Tre, văn phòng đại diện tại TP.HCM chưa phát huy công năng. Tòa nhà 10 tầng nhưng chỉ sử dụng 4 tầng, bỏ trống 6 tầng với diện tích gần 4.800 m², không khai thác được tiềm năng tài chính từ tài sản.

Từ các sai phạm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hai cá nhân và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch kiêm Giám đốc của ba công ty trong giai đoạn 1/1/2019 – 1/7/2025.

Đồng thời, kiến nghị thu hồi 264 triệu đồng tiền thuê nhà tại Công ty XSKT Vĩnh Long và yêu cầu Sở Tài chính sớm thẩm định, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo đúng quy định, nhằm đưa tài sản công vào khai thác hiệu quả, tránh tiếp tục thất thoát, lãng phí.

