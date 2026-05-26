Hải Phòng: Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Thứ Ba, 26/05/2026
Dũng Huỳnh
26/05/2026, 10:32
Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030…
Đây là định hướng được ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” diễn ra ngày 26/5 tại Hải Phòng.
Theo ông Lê Ngọc Châu, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, quy mô lớn hơn và dư địa phát triển mạnh mẽ hơn.
Hiện thành phố có diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người và quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và cao nhất trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng GRDP hai con số liên tục trong 11 năm.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 11,21%, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm.
Thu hút FDI ước đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 18,3 tỷ USD, tăng 26,2%, trong khi sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 59 triệu tấn, tăng 11,6%.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với công nghiệp - xây dựng và dịch vụ hiện chiếm gần 90% GRDP.
Song song với phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố hiện đứng thứ ba toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và xếp thứ tư về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).
Đáng chú ý, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, Hải Phòng tiếp tục đứng đầu cả nước ở cả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).
Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành 6 Nghị quyết, 4 Quyết định về triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
Ông Lê Ngọc Châu cho biết trong giai đoạn 2026-2030, ngoài mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13-14% mỗi năm, Hải Phòng còn hướng tới xây dựng trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển của cả nước.
Tuy vậy, lãnh đạo Hải Phòng cũng nhìn nhận nhiều vấn đề mới đang đặt ra liên quan đến hoàn thiện thể chế phát triển khoa học công nghệ, cơ chế huy động nguồn lực, đào tạo và trọng dụng nhân lực chất lượng cao để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển.
"Làm thế nào để thể chế thực sự mở đường cho đổi mới sáng tạo?; Làm thế nào để dữ liệu trở thành nguồn lực phát triển?; làm thế nào để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? và làm thế nào để khoa học, công nghệ thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương?" ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.
Với lợi thế là trung tâm cảng biển, công nghiệp, logistics và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hải Phòng được đánh giá có nhiều điều kiện để trở thành địa phương đi đầu trong thí điểm các mô hình quản trị mới, hạ tầng số, cảng thông minh, logistics thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghiệp công nghệ cao.
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.
Hội thảo có sự phối hợp chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
15:46, 21/04/2026
Việt Nam cần xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân và củng cố năng lực tự chủ chiến lược quốc gia...
Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước)...
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước...
8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: