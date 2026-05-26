Hải Phòng: Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030…

Đây là định hướng được ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” diễn ra ngày 26/5 tại Hải Phòng.

Theo ông Lê Ngọc Châu, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, quy mô lớn hơn và dư địa phát triển mạnh mẽ hơn.

Hiện thành phố có diện tích gần 3.200 km2, dân số hơn 4,6 triệu người và quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và cao nhất trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng GRDP hai con số liên tục trong 11 năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 11,21%, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm.

Thu hút FDI ước đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 18,3 tỷ USD, tăng 26,2%, trong khi sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 59 triệu tấn, tăng 11,6%.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với công nghiệp - xây dựng và dịch vụ hiện chiếm gần 90% GRDP.

Song song với phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố hiện đứng thứ ba toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và xếp thứ tư về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Đáng chú ý, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, Hải Phòng tiếp tục đứng đầu cả nước ở cả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).

Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành 6 Nghị quyết, 4 Quyết định về triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Ảnh: Việt Dũng

Ông Lê Ngọc Châu cho biết trong giai đoạn 2026-2030, ngoài mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13-14% mỗi năm, Hải Phòng còn hướng tới xây dựng trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển của cả nước.

Tuy vậy, lãnh đạo Hải Phòng cũng nhìn nhận nhiều vấn đề mới đang đặt ra liên quan đến hoàn thiện thể chế phát triển khoa học công nghệ, cơ chế huy động nguồn lực, đào tạo và trọng dụng nhân lực chất lượng cao để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển.

"Làm thế nào để thể chế thực sự mở đường cho đổi mới sáng tạo?; Làm thế nào để dữ liệu trở thành nguồn lực phát triển?; làm thế nào để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? và làm thế nào để khoa học, công nghệ thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương?" ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Với lợi thế là trung tâm cảng biển, công nghiệp, logistics và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hải Phòng được đánh giá có nhiều điều kiện để trở thành địa phương đi đầu trong thí điểm các mô hình quản trị mới, hạ tầng số, cảng thông minh, logistics thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghiệp công nghệ cao.