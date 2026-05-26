Chủ tịch Quốc hội: Cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện theo hướng thực chất, hiệu quả

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần nâng tầm báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng. Báo cáo phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết, vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng…

Chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra rằng định vị về vai trò của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chưa thật sự chuyển mạnh sang tham mưu chiến lược. Dữ liệu dân nguyện chưa được khai thác đầy đủ làm đầu vào cho giám sát và đôi khi dữ liệu còn phân tán. Cơ chế hậu giám sát, theo đến cùng trách nhiệm cần phải siết chặt.

Cùng với đó, chuyển đổi số chưa tạo đột phá; công tác phối hợp liên cơ quan có lúc chưa đồng bộ; nguồn lực và năng lực chuyên sâu chưa theo kịp yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã đến lúc, Ủy ban không thể "dậm chân tại chỗ" ở tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi.

Khẳng định "Dân là gốc", "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển", Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, trong đó công tác dân nguyện và giám sát cũng phải đổi mới để ý Đảng quyện với lòng dân.

Đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác lập rõ vai trò mới của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau.

Dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật. Giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến cụ thể.

Hoạt động của Ủy ban phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. Mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm. Báo cáo dân nguyện hằng tháng phải được nâng tầm. Không chỉ dừng ở thống kê số đơn, số lượt tiếp công dân, số kiến nghị đã chuyển, mà phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết, vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng…

"Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, tránh hình thức. Theo đó, cử tri cần được tạo điều kiện phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến.

Ủy ban cần tham mưu để hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề lớn: điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công… Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại; không để kiến nghị giám sát "rơi vào im lặng".