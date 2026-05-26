Chủ tịch Quốc hội: Cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện theo hướng thực chất, hiệu quả
Như Nguyệt
26/05/2026, 10:22
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần nâng tầm báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng. Báo cáo phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết, vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng…
Chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra rằng
định vị về vai trò của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chưa thật sự chuyển mạnh
sang tham mưu chiến lược. Dữ liệu dân nguyện chưa được khai thác đầy đủ làm đầu
vào cho giám sát và đôi khi dữ liệu còn phân tán. Cơ chế hậu giám sát, theo đến
cùng trách nhiệm cần phải siết chặt.
Cùng với đó, chuyển đổi số chưa tạo đột
phá; công tác phối hợp liên cơ quan có lúc chưa đồng bộ; nguồn lực và năng lực
chuyên sâu chưa theo kịp yêu cầu mới.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã đến lúc, Ủy ban không thể
"dậm chân tại chỗ" ở tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo
cáo mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề,
cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm
thực thi.
Khẳng định "Dân là gốc", "Nhân dân là trung
tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển", Chủ tịch Quốc hội
cho biết Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, trong đó
công tác dân nguyện và giám sát cũng phải đổi mới để ý Đảng quyện với lòng dân.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề
nghị xác lập rõ vai trò mới của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Dân
nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau.
Dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn,
phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi
pháp luật. Giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm
rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến cụ thể.
Hoạt động của Ủy ban phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính
sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. Mỗi kiến nghị phải có
căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo
hướng thực chất, trách nhiệm. Báo cáo dân nguyện hằng tháng phải được nâng tầm.
Không chỉ dừng ở thống kê số đơn, số lượt tiếp công dân, số kiến nghị đã chuyển,
mà phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm
giải quyết, vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng…
"Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng
nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật", Chủ
tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu
đổi mới theo hướng thực chất, tránh hình thức. Theo đó, cử tri cần được tạo điều
kiện phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh
trật tự và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng
sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến.
Ủy ban cần tham mưu để hoạt
động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề
lớn: điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ,
chất lượng dịch vụ công… Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn
thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại; không để kiến nghị giám sát
"rơi vào im lặng".
Liên quan đến hai đề án lớn về giám sát (gồm: Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội), Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây phải là sản phẩm chiến lược của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ.
Do đó, Ủy ban phải chuẩn bị thật tốt với tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: