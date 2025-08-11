Bắc Ninh khởi công nhà ở xã hội, trị giá gần 700 tỷ đồng

Công ty CP Hoàng Ninh Group vừa tổ chức khởi công xây dựng dự án
nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife tại phường Nếnh, Bắc Ninh. Dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife được
UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày
17/3/2022.
Dự án có tổng diện tích
xây dựng 2,65 ha, bao gồm xây dựng 02 tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng, 01 tòa
thương mại cao 18 tầng và 01 tầng hầm, với 670 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng
200 căn hộ nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.944 người.
Ngoài ra, dự án còn có
các công trình phụ trợ như: 2 nhà để xe cao 4 tầng, trường học, vườn hoa, cây
xanh, đường dạo, thảm cỏ... Tổng mức đầu tư dự án hơn 696 tỷ đồng, dự kiến hoàn
thành vào tháng 12/2026.
Trong những
năm gần đây, Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp
và đô thị nhanh nhất cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh
đến làm việc, điều này cũng kéo theo những áp lực lớn về hạ tầng xã hội, đặc biệt
là nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp.
Hiện, Bắc Ninh đã và đang
có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành chỉ tiêu Đề
án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” được Thủ tướng Chính
phủ giao cho tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 cần hoàn thành khoảng 147.100 căn nhà ở
xã hội.
Đến nay, Bắc Ninh mới đã triển khai thực hiện 71 dự
án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 255 ha. Trong 06 tháng đầu năm
2025, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 8.124 căn (đạt 51,03% so với chỉ tiêu được
giao năm 2025 tại Quyết định 444/QĐ-TTg).
Việc khởi công dự án xây
dựng dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife không chỉ có ý nghĩa về mặt thực hiện
chỉ tiêu hoàn thành với Chính phủ mà còn cung cấp gần 700 căn hộ nhà ở xã hội
có giá thành hợp lý giúp người dân có thu nhập thấp được ổn định cuộc
sống, để an cư lạc nghiệp.
Với vị trí gần các khu
công nghiệp lớn và định hướng phát triển đô thị nén, nhà ở cao tầng của tỉnh
trong thời gian tới, dự án xây dựng nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife sẽ góp phần
để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại
đô thị trong thời gian tới.
UBND tỉnh yêu Bắc Ninh cầu chủ đầu tư tập trung, huy động
tối đa các nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ triển
khai thực hiện, quyết tâm đưa dự án nhà vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh
02/9/2026, vượt tiến độ 03 tháng so với kế hoạch.
Sở Xây dựng và
UBND phường Nếnh cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với
chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án được thuận lợi, hoàn thành theo đúng
tiến độ, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng công trình.