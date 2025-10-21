Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức tại Phủ Tổng thống Phần Lan, với sự chủ trì của Tổng thống Alexander Stubb và Phu nhân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương.

Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Phần Lan đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với quốc gia Bắc Âu này.

Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân có bức chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, sáng tạo, văn hóa và nhân ái; cảm ơn ngài Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Phần Lan đón tiếp trọng thị, thân tình và thiện cảm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và mối quan hệ tốt đẹp với Phần Lan; tin tưởng, chuyến thăm Phần Lan lần này sẽ đóng góp tích cực, mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Quan hệ Việt Nam - Phần Lan đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và giáo dục. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng trưởng liên tục, cho thấy tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn.

Trong lĩnh vực giáo dục, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan, và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch. Đây là những minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của mối quan hệ song phương.

Khoa học - công nghệ, là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Phần Lan liên tục dành viện trợ không hoàn lại, không áp đặt điều kiện chính trị cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực quản lý nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp…

Hai nước cũng tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác lâu dài, nhiều tiềm năng trong quan hệ hai nước, với các trọng tâm: Triển khai năng lượng tái tạo tại các khu vực khó khăn; phát triển năng lượng tái tạo và các dự án, khung pháp lý liên quan.

Về văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên đã tổ chức được một số hoạt động giao lưu văn hóa tại mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Giao lưu nhân dân cũng được quan tâm thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực, các hội hữu nghị hai nước làm cầu nối giúp nhân dân hai nước có cơ hội biết đến nhiều hơn những nét đẹp văn hóa, truyền thống của nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và và Tổng thống Alexander Stubb sau đó có cuộc hội đàm hẹp, hội đàm, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác... Hai Phu nhân sẽ có buổi tiệc trà và cùng tham quan Thư viện Oodi.