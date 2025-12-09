Liên thông dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và các Hệ thống thủ tục hành chính

Từ ngày 25/1/2026, nhiều thông tin, dữ liệu, được kết nối, chia sẻ, cập nhật tự động theo thời gian thực giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 04/2025/TT-VPCP ngày 08/12/2025 quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư 04/2025/TT-VPCP bao gồm 6 chương và 23 điều, quy định chi tiết về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan, địa phương.

Một trong những điểm nổi bật của thông tư là yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin, cùng với cơ chế phân quyền và xác thực chặt chẽ.

Thông tin, dữ liệu bảo đảm tính pháp lý để tái sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật của thông tin, dữ liệu kết nối, chia sẻ và bảo đảm các nguyên tắc trong bảo vệ dữ liệu của cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại thông tin, dữ liệu có giá trị pháp lý đã được kết nối, chia sẻ từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ, cập nhật tự động theo thời gian thực ngay khi có sự thay đổi giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin, có cơ chế phân quyền và xác thực chặt chẽ. Thông tin, dữ liệu được kết nối chia sẻ phải được chuẩn hóa, mã hóa, ký số, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Thông tin, dữ liệu kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được lưu trữ dự phòng. Dữ liệu dự phòng bảo đảm tính pháp lý như dữ liệu gốc.

Thông tư quy định 8 loại thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, về thủ tục hành chính; về phản ánh, kiến nghị; về hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; về đăng nhập 1 lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; về thanh toán trực tuyến; các Hệ thống thông tin khác được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư quy định gồm 6 loại thông tin, dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính; về phản ánh, kiến nghị; về thanh toán hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; được hình thành thông qua việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương; được thống nhất trao đổi giữa Bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ; theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm 4 loại thông tin: kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các thông tin, dữ liệu trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính; liên quan đến đối tượng thực hiện, xác nhận yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; cấu trúc các trường thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thông tin, dữ liệu khác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi thành thông tin, dữ liệu điện tử, cập nhật, lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, thông tư còn quy định về việc kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính. Điều này bao gồm các thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thông tin liên quan đến đối tượng thực hiện, và cấu trúc các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/1/2026.