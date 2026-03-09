Loạt quỹ ETF Vanguard sẽ mua vào 1 tỷ USD sau nâng hạng tháng 9, những cổ phiếu nào tiềm năng?
Tuệ Lâm
09/03/2026, 10:08
Ước tính giá trị cổ phiếu Việt Nam được các ETF mô phỏng các chỉ số của FTSE mua vào khi Việt Nam được nâng hạng như sau: Vanguard Total International Stock Index Fund mua vào 221,7 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II mua vào 223,3 triệu USD; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund mua vào 480 triệu USD...
Chứng khoán VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán trong tháng 3 này. Theo VnDirect, trước thềm kỳ rà soát tháng 3/2026 của FTSE Russell, Việt Nam đã có những cải cách quan trọng cả về khung pháp lý lẫn năng lực vận hành thị trường. Các thay đổi này không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chí đánh giá về mức độ tiếp cận thị trường, mà còn củng cố khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại quy mô lớn trong trường hợp việc nâng hạng thị trường được FTSE Russell xác nhận.
Kết quả kỳ rà soát tháng 3/2026 của FTSE Russell dự kiến được công bố vào ngày 07/04/2026, và được xem là bước đánh giá then chốt trong lộ trình nâng hạng của Việt Nam. Tại kỳ review này, FTSE sẽ tập trung xem xét mức độ đáp ứng các tiêu chí phân loại thị trường, đặc biệt là khả năng giao dịch thông qua các global brokers. Kết luận từ kỳ rà soát tháng 3 sẽ là cơ sở quan trọng để quyết định liệu Việt Nam có đủ điều kiện để việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2026 hay không.
Với những nỗ lực quyết liệt trong việc tháo gỡ “nút thắt cuối cùng” liên quan đến khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu (global brokers), VnDirect cho rằng Việt Nam có cơ sở vững chắc để vượt qua kỳ rà soát tháng 3/2026 của FTSE Russell. Qua đó, lộ trình nâng hạng đã được FTSE Russell công bố trước đó dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026 sẽ được củng cố về tính chắc chắn.
Với cam kết mạnh mẽ trong mục tiêu nâng hạng thị trường và xây dựng một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả, các cơ quan quản lý được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các cải cách mang tính hệ thống để đáp ứng các tiêu chí còn lại theo bộ tiêu chuẩn phân loại của MSCI.
Theo đó, VnDirect kỳ vọng các điều kiện nâng hạng của MSCI có thể được hoàn tất vào năm 2028, mở đường cho khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá thường niên tháng 6/2028 của tổ chức này.
Các nâng cấp hệ thống và cải cách trọng yếu dự kiến triển khai trong năm 2026, cùng với việc Fitch nâng hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn có đảm bảo của Việt Nam lên BBB-, sẽ góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, cải thiện mức độ tín nhiệm, giảm chi phí vốn và thúc đẩy dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung – dài hạn. Các yếu tố này sẽ khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nhà đầu tư mới, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trước mắt, sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới thứ cấp vào tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận dòng vốn từ các quỹ ETF theo dõi các bộ chỉ số của FTSE Russell. Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại của thị trường, chúng tôi ước tính tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong các ETF theo chỉ số FTSE sẽ dao động từ 0,02% đến 0,34% giá trị tài sản ròng (NAV) của mỗi quỹ. Điều này có thể tương ứng với dòng vốn vào trên 1 tỷ USD. Đồng thời, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động cũng được kỳ vọng gia tăng đáng kể.
Ước tính giá trị cổ phiếu Việt Nam được các ETF mô phỏng các chỉ số của FTSE mua vào khi Việt Nam được nâng hạng như sau: Vanguard Total International Stock Index Fund mua vào 221,7 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II mua vào 223,3 triệu USD; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund mua vào 480 triệu USD...
Top cổ phiếu tiềm năng khi Việt Nam được nâng hạng - kết quả lọc cổ phiếu theo tiêu chí top vốn hóa có thể đầu tư và room ngoại còn lại cao gồm: VIC, VPB, LPB, STB, HPG, VHM, HDB, MSN, MCH, SSI, VCB, VNM, SHB, VJC, CTG, VCK, EIB, VIX, VND.
