Trang chủ Chứng khoán

"Cá mập" PYN Elite thua lỗ vì nắm giữ FPT

Thu Minh

07/03/2026, 08:51

Quỹ PYN Elite giảm 0,4% trong tháng 2/2026, do một trong những khoản đầu tư lớn nhất danh mục là FPT giảm giá sau làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ thông tin trên toàn cầu.

Ông Petri Deryng người đứng đầu quản lý quỹ.

"Cá mập" Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư trong tháng 2/2026 trong đó nhấn mạnh VN-Index tăng 2,8% chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC tăng mạnh 22,4%. Đúng theo tính mùa vụ, nhà đầu tư đã giảm bớt tỷ trọng danh mục trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên chỉ số VN-Index đã phục hồi khá tốt sau kỳ nghỉ.

Trong khi đó, quỹ PYN Elite giảm 0,4%, do một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục là FPT giảm giá sau làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ thông tin trên toàn cầu.

Nguyên nhân đến từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo Claude Cowork do công ty Mỹ Anthropic phát hành. Theo doanh nghiệp này, Claude Code có khả năng tự động hóa quá trình hiện đại hóa các hệ thống công nghệ thông tin cũ (legacy IT systems). Trước thông tin này, PYN Elite đã phản ứng bằng cách tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Chốt phiên giao dịch hôm nay, FPT ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu từ vùng giá 90.000 đồng/cổ phiếu đã nhanh chóng lùi xuống còn 81.600 đồng/cổ phiếu tương ứng giảm 3,3%, hiện rơi về vùng đáy thấp nhất trong vòng 2 năm. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này lùi về mốc 139.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 1/2026, FPT là cổ phiếu có tỷ trọng cao thứ 2 trong danh mục của quỹ với 13,6%. Ước tính, Pyn Elite Fund nắm khoảng 40 triệu cổ phiếu FPT (tương ứng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng) trước khi bước vào tháng 2.

Tuy nhiên, hiện FPT giảm tỷ trọng đang đứng vị trí thứ 5 trong danh mục của quỹ tương ứng 6,6% và Pyn Elite ghi nhận lỗ 11,1% tại cổ phiếu này.

Về mặt vĩ mô, Pyn Elite nhận định tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế trả đũa mà Donald Trump đề xuất. Sau đó, Mỹ áp dụng mức thuế tạm thời 10% trong 150 ngày, và có khả năng mức thuế này sẽ được tăng lên 15% trong thời gian tới. Trong năm 2025, gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hướng tới thị trường Mỹ, vì vậy việc giảm thuế từ 20% xuống 10% mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng Hai tăng lên 54,3 điểm, một mức khá tích cực trong tháng có kỳ nghỉ Tết. Các đơn hàng mới, việc làm và hoạt động mua nguyên liệu đều tăng trưởng ổn định, qua đó duy trì đà tăng của sản lượng.

Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Donald Trump. Cuộc gặp này có thể giúp đẩy nhanh quá trình đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Khi đó, Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ, qua đó hỗ trợ tăng trưởng của ngành công nghệ trong nước.

                                                     Danh mục hiện tại của Pyn Elite Fund. 

Pyn Elite chọn YeaH1 là cổ phiếu tiêu biểu của tháng.  YeaH1 là một công ty truyền thông và giải trí tập trung vào các chương trình truyền hình thực tế chất lượng cao và quản lý nghệ sĩ. Thương hiệu của công ty được xây dựng mạnh mẽ dựa trên văn hóa và bản sắc Việt Nam. Doanh nghiệp áp dụng mô hình kiểu Hàn Quốc, kết hợp giữa đào tạo nghệ sĩ và phát triển các nhóm biểu diễn.

Gần đây, YeaH1 đã hợp tác với Sony Music Entertainment, thể hiện tham vọng chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp âm nhạc trong nước và đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Các chương trình của công ty đã giành vị trí thứ nhất và thứ hai tại WeChoice Awards 2025, một sự kiện lớn tôn vinh văn hóa và giải trí Việt Nam.

Kết quả này cho thấy chiến lược phát triển của YeaH1 đang phát huy hiệu quả. Đồng thời, chiến lược của doanh nghiệp cũng phù hợp với định hướng dài hạn của Chính phủ trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite vừa có thư gửi nhà đầu tư mới đây trong đó nhấn mạnh chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam đã có diễn biến tích cực khi tăng 4,3% kể từ đầu năm. Trong cùng thời gian, PYN Elite ghi nhận mức tăng 5,5%. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường diễn ra khá giằng co, biến động không đồng đều, và quỹ kỳ vọng diễn biến tương tự sẽ tiếp tục trong suốt năm nay.

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội trong bối cảnh này. Một số cổ phiếu có thể biến động thiếu nhất quán, nhưng xét trên bức tranh tổng thể, việc Việt Nam duy trì định hướng chính sách rõ ràng, các mục tiêu phát triển cụ thể, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng với tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục giữ xu hướng chung của thị trường ở trạng thái tích cực", ông Petri Deryng nói.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 9-13/3/2026.

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Tổng thống Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, Qatar cảnh báo về cú sốc giá dầu

Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nào để chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ nhằm vào Iran nếu Tehran không “đầu hàng vô điều kiện”...

VN-Index có thể rơi về 1.557 trước khi lập kỷ lục mới 2.089 điểm?

Khối ngoại và Cá nhân đồng loạt bán tháo phiên cuối tuần

Áp lực bán tháo tăng trở lại trong phiên cuối tuần cho thấy các nhà đầu tư bắt đáy vẫn đang chịu rủi ro không hề nhỏ. Rất nhiều mã đã lao dốc sâu hơn thời điểm giữa tuần, nghĩa là các vị thế bắt đáy ngắn hạn đã thua lỗ.

