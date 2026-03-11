Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%

​​Theo dữ liệu của Messari, tổng vốn đầu tư vào các dự án tiền điện tử trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026 đã tăng gần 50% so với cùng kỳ trước đó. Trong khi vốn tăng, số lượng các thương vụ lại giảm 46%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang tập trung vào ít thương vụ hơn, nhưng quy mô lớn hơn, thay vì trải rộng ở các dự án giai đoạn đầu.

Quy mô trung bình của mỗi thương vụ trong 12 tháng qua đạt khoảng 34 triệu USD, tăng 272% so với giai đoạn trước. Ngược lại, số nhà đầu tư hoạt động trên thị trường giảm 34,5%, còn 3.225.

Messari nhận định dòng vốn đang tập trung vào các vòng chiến lược và giai đoạn cuối. Chỉ riêng trong tháng 2, ba thương vụ đã chiếm 44% trong số 795 triệu USD vốn huy động trong tháng.

Theo đó, Tether đã đầu tư 200 triệu USD vào nền tảng thương mại trực tuyến Whop. Pantera Capital dẫn dắt vòng Series B trị giá 75 triệu USD cho nền tảng dự đoán thể thao Novig. Sequoia Capital dẫn dắt vòng Series B trị giá 70 triệu USD cho công ty công nghệ tài chính stablecoin ARQ tại Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, tổng vốn VC huy động cho thị trường tiền điện tử trong tháng 2 đã giảm 65,3% so với hồi tháng 1, cho thấy mức biến động mạnh của hoạt động gọi vốn trong thị trường tài sản rủi ro này.

Giám đốc điều hành Messari, Eric Turner, cho biết ngoài Dragonfly Capital, gần như không có quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nào vừa hoàn tất các vòng gọi vốn mới, đồng thời nhận định ngành công nghiệp này đang cần thêm nguồn vốn mới.

Dữ liệu của Messari cũng cho thấy Coinbase Ventures, QUBIC Labs và Somnia là những nhà đầu tư tích cực nhất trong ba tháng gần đây. Ở giai đoạn đầu, hoạt động gọi vốn vẫn duy trì số lượng lớn nhưng phân tán, như trường hợp dự án Interstate huy động 1,5 triệu USD từ hơn 15 nhà đầu tư, trong đó có Bloccelerate VC và nhà đầu tư thiên thần Sergey Gorbunov.

Dù vậy, quy mô gọi vốn hàng tháng của thị trường tiền điện tử hiện vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022, khi tổng vốn huy động thường xuyên đạt khoảng 4 tỷ USD mỗi tháng. Từ đó đến nay, con số này mới chỉ được vượt qua ba lần.