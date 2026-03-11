Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

Hà Anh

11/03/2026, 09:25

HNX cho biết thị trường UPCoM tháng 02/2026, chứng kiến diễn biến chỉ số giá UPCoM Index biến động mạnh, với xu hướng giảm điểm mạnh trong thời gian gần 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tăng trong 2 phiên trước kỳ nghỉ.

Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index
Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 02/2026, chứng kiến diễn biến chỉ số giá UPCoM Index biến động mạnh, với xu hướng giảm điểm mạnh trong thời gian gần 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tăng trong 2 phiên trước kỳ nghỉ.

Cụ thể: chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch của tháng này đạt 129,31 điểm, tăng 0,25 điểm (0,31%) so với kết phiên cuối tháng 01/2026. Thanh khoản thị trường giảm mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 56,03 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 29,91% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1.102 tỷ đồng/phiên, giảm 33,37%.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng hơn 39,6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 40,9 triệu cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị mua vào hơn 439,8 tỷ đồng và giá trị bán hơn 501,8 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng gần 62 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch sụt giảm 58% so với tháng 01/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh hơn 113.2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào hơn 46,4 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 66,8 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng gần 20 tỷ đồng trong tháng.

Trong tháng 02/2026, HNX hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 08 doanh nghiệp theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tại phiên giao dịch cuối tháng 02/2026, thị trường UPCoM có 842 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1.469 triệu tỷ đồng, tương ứng giảm 1,54% so với tháng trước.

