Logicross Nam Thuận: Giải pháp cho hạ tầng logistics và thương mại điện tử tại Việt Nam

Ngày 20/8, Tập đoàn Mitsubishi Estate đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Việt Nam với lễ khánh thành Logicross Nam Thuận - dự án nhà kho xây sẵn đầu tiên mang thương hiệu Logicross được triển khai bên ngoài Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, và dịch vụ kho vận 3PL.

Sự kiện diễn ra tại tỉnh Tây Ninh (Long An trước sáp nhập), với sự góp mặt của ông Atsushi Nakajima, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Mitsubishi Estate Co., Ltd. Lễ khai trương còn vinh dự đón tiếp đại diện UBND tỉnh Tây Ninh, Đại sứ quán Nhật Bản, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCH). Sự kiện không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của thương hiệu Logicross tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Mitsubishi Estate đối với quá trình chuyển đổi hệ sinh thái logistics quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Atsushi Nakajima chia sẻ: “Logicross Nam Thuận không chỉ phục vụ các khách hàng doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực. Chúng tôi hướng tới việc trở thành đối tác tin cậy, hỗ trợ các bên liên quan: từ cá nhân, doanh nghiệp đến cộng đồng nhằm xây dựng những mối quan hệ phát triển bền vững, gắn kết lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội".

Dự án không chỉ sở hữu tiêu chuẩn xây dựng vượt trội, khả năng kết nối chiến lược, mà còn được trang bị các tính năng vận hành đáp ứng đúng nhu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

ĐÓN SÓNG TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI LOGISTICS

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, năm 2024, doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam đạt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 9% tổng doanh thu bán lẻ. Động lực tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy sự chuyển dịch số hóa sâu rộng, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hệ thống hạ tầng logistics để đáp ứng tốc độ giao hàng và quản lý tồn kho.

Mặc dù nhu cầu cao, chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức 16-20% GDP, trong khi nguồn cung nhà kho xây sẵn chất lượng cao còn hạn chế, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Báo cáo H1/2024 của Savills Việt Nam cho biết khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam hiện có khoảng 10,6 triệu m2 nguồn cung nhà kho xây sẵn với tỷ lệ lấp đầy đạt 89%, giá thuê trung bình 4,4 USD/m2/tháng - cho thấy tiềm năng lớn cho các dự án hiện đại như Logicross Nam Thuận.

LOGICROSS NAM THUẬN: GIẢI PHÁP LOGISTICS THÔNG MINH CHO KHU VỰC PHÍA NAM

Với tổng diện tích 61.200 m2, Logicross Nam Thuận được phát triển như một trung tâm logistics hiện đại, gồm ba nhà kho một tầng với chiều cao trần 11m và nhịp cột rộng 12x26m - lý tưởng cho các hệ thống giá kệ cao và quy trình luân chuyển hàng hóa linh hoạt.

Nền tảng hạ tầng logistics hiện đại, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử và chuyển phát nhanh tại miền Nam.

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây hỗ trợ tối đa cho tự động hóa và vận hành hiệu quả: 64 cửa nhập hàng, tải trọng sàn 3 tấn/m2, chiếu sáng LED 200 lux, ba điểm sạc xe nâng mỗi đơn vị và công suất điện 25 VA/m2. Hệ thống chữa cháy tiêu chuẩn quốc tế (ESFR - NFPA & QCVN) và camera giám sát 24/7 bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp cần tốc độ luân chuyển hàng cao, khả năng xử lý đơn hàng theo thời gian thực và tối ưu hoạt động giao hàng chặng cuối. Từ các nền tảng D2C, B2C đến các đơn vị 3PL, Logicross Nam Thuận mang đến một giải pháp kho vận tối ưu trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng nóng.

Tọa lạc tại khu công nghiệp Nam Thuận, xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), Logicross Nam Thuận sở hữu vị trí chiến lược chỉ cách TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất hơn một giờ lái xe. Dự án kết nối trực tiếp đến các trục giao thông trọng điểm như DT824, DT10 và đường tránh DT823B, đồng thời nằm gần các cảng quan trọng gồm Cát Lái (45 km) và Bourbon Bến Lức (38 km).

Vị trí chiến lược giúp doanh nghiệp tại Logicross Nam Thuận tối ưu hoạt động giao nhận đến TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận. Hạ tầng hiện đại hỗ trợ vận hành logistics liên tỉnh và phân phối chặng cuối – phù hợp với các đơn hàng có khối lượng lớn, yêu cầu tốc độ giao hàng nhanh. Đây là nền tảng lý tưởng để doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại miền Nam Việt Nam.

HẠ TẦNG BỀN VỮNG CÙNG TẦM NHÌN DÀI HẠN

Logicross Nam Thuận đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn LEED, minh chứng cho cam kết toàn cầu của Mitsubishi Estate đối với phát triển bền vững. Dự án được tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu vận hành và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tiện nghi cho người lao động – phản ánh triết lý “lấy con người làm trung tâm” trong thiết kế và vận hành.

Không dừng lại ở một dự án đơn lẻ, Mitsubishi Estate đang triển khai chiến lược phát triển mạng lưới logistics thông minh tại Việt Nam. Song song với Logicross Nam Thuận tại miền Nam, công ty hiện đang xúc tiến dự án Logicross Hải Phòng ở miền Bắc. Mạng lưới này hướng tới việc kết nối toàn quốc, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, sẵn sàng hội nhập khu vực.

Với hạ tầng hiện đại, thiết kế thân thiện môi trường và khả năng vận hành tối ưu từ ngày đầu đi vào hoạt động, Logicross Nam Thuận được kỳ vọng trở thành đối tác tin cậy cho các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp 3PL và nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp logistics quy mô lớn tại Việt Nam - một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực.