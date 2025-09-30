Lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều thiệt hại thương vong
Chu Minh Khôi
30/09/2025, 19:34
Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, trong ngày 30/9 đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều thương vong. Hiện nhiều địa phương vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong
khoảng thời gian từ 19h ngày 29/9 đến 17h ngày 30/9, nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc
đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm. Một số trạm ghi nhận lượng
mưa đặc biệt lớn, gồm: Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 191 mm, Thu Tà (Tuyên Quang) 224 mm,
Tri Phương (Cao Bằng) 253 mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 241 mm, Nuông Dăm (Phú
Thọ) 268 mm, Lạc Lương (Phú Thọ) 261 mm, Kim Anh (Hà Nội) 281 mm, Ô Chợ Dừa (Hà
Nội) 366 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 316 mm, Vũng Sú (Thanh Hóa) 276 mm.
Dự báo trong tối 30/9 và sáng 1/10, các tỉnh Lai Châu,
Lào Cai và khu vực phía Bắc Tuyên Quang tiếp tục có mưa phổ biến 50 – 100 mm, cục
bộ có nơi trên 170 mm.
NHIỀU THƯƠNG VONG TẠI CAO BẰNG VÀ LÀO CAI
Trong hai ngày 29 – 30/9, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão
số 10 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc
biệt là Cao Bằng và Lào Cai, khiến nhiều người thương vong, tài sản bị hư hại nặng
nề.
Tại Cao Bằng, đến trưa 30/9, lũ quét và sạt lở đất đã khiến
2 người chết, 3 người mất tích và 2 người bị thương. Trong đó, một cháu bé 6
ngày tuổi ở xã Minh Tâm (huyện Nguyên Bình) tử vong khi đất đá sạt lở ta-luy
dương vùi lấp ngôi nhà. Nạn nhân thứ hai là ông Trương Văn Chàu, 55 tuổi, ở xã
Trà Lĩnh, bị nước cuốn khi đang tham gia giao thông.
Đặc biệt, trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà
Lĩnh (xã Đức Long), lũ quét đã cuốn trôi 3 công nhân. Hiện lực lượng cứu hộ với
hơn 150 người đang tích cực tìm kiếm. Ngoài ra, 2 công nhân khác trên công trường
bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Mưa lũ cũng gây ngập lụt diện rộng. Riêng tại phường Thục
Phán có 270 hộ dân bị ngập, xã Hòa An có 240 hộ bị ngập. Nhiều tuyến đường bị sạt
lở, ách tắc giao thông. Hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long buộc phải
xả lũ, làm mực nước sông Hiến, sông Bằng dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây
lũ quét, sạt lở đất. Đài Khí tượng Thủy văn Cao Bằng đã cảnh báo nguy cơ rất
cao tại 49 xã trên địa bàn.
Tại Lào Cai, lũ quét, sạt lở, làm 3 người chết, 1 người mất
tích và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm: một người tại xã Mường Hum
do sạt lở đất, một người ở xã Việt Hồng bị đất vùi lấp và một người ở xã Phong
Dụ Hạ bị lũ cuốn. Mưa lũ còn khiến 4.694 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập nước;
hơn 1.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Trong sản xuất nông nghiệp, hơn 1.350 ha
hoa màu, lúa, ngô và rau màu bị thiệt hạiê
Tại Lào Cai, nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 32 và các tỉnh
lộ 174, 175B, 155, 162, 172 bị sạt lở ta-luy, đất đá vùi lấp gây ách tắc cục bộ.
Một số công trình hạ tầng y tế, giáo dục và thủy lợi cũng bị ảnh hưởng. Ngay
sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền và các lực lượng chức năng đã có mặt kịp
thời hỗ trợ nhân dân, khắc phục bước đầu để đảm bảo giao thông và đời sống sinh
hoạt.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực Cao Bằng
và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngành
chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại các khu vực nguy hiểm, chấp
hành hướng dẫn sơ tán, nhằm giảm thiểu rủi ro về người và tài sản.
CON SỐ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10 VÀ MƯA LŨ TIẾP TỤC TĂNG
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên
tai, tính đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và giông lốc đã gây
ra những thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Về người: 48 người chết, mất
tích. Trong đó, 29 người chết (Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2
người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt
lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Thanh
Hóa 4 người do cây đổ, sập nhà, lật thuyền; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Hà
Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị: 3 người trên tàu BV92754 tại Cửa
Gianh; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 1 người do lũ cuốn).
Hiện vẫn còn
19 người mất tích: Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn;
Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 1 người do bị lật
thuyền; Quảng Trị 9 người trên 2 tàu tại
Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.
Thiệt hại về nhà ở và tài sản, bão số 10 làm 90 ngôi nhà
sập, đổ hoàn toàn và 144.422 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Riêng Nghệ An và Hà
Tĩnh là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, lần lượt với 46.119 và
90.990 ngôi nhà. Ngoài ra, có 13.991 ngôi nhà bị ngập tại các tỉnh Lào Cai,
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Hệ thống điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi 6.267 cột
điện gãy đổ, gây mất điện diện rộng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Bên cạnh đó, 60.016 cây xanh bị gãy đổ, tập trung nhiều tại các tỉnh Bắc Trung
Bộ.
Về sản xuất nông nghiệp, tổng cộng 26.734 ha lúa và hoa
màu bị ngập, thiệt hại; Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 10.500 ha. Thủy
sản cũng thiệt hại nặng, với 9.593 ha bị ảnh hưởng, trong đó Nghệ An chiếm tới
6.405 ha.
Đối với hạ tầng phòng chống thiên tai, các tỉnh ghi nhận 15
sự cố đê điều (Thanh Hóa 6 sự cố, Hà Tĩnh 4 sự cố, Nghệ An 2 sự cố…). Ngoài ra,
19.472 m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở, riêng Thừa Thiên Huế lên tới 15.900 m.
Tình trạng ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông xảy ra tại
1.147 điểm ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, gây khó khăn lớn cho
việc đi lại và cứu hộ.
Trước thiệt hại nặng nề trên, các địa phương đang khẩn
trương rà soát, tổng hợp và triển khai các biện pháp khắc phục. Lực lượng chức
năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân ổn định nơi ở tạm thời,
khôi phục điện sinh hoạt và dọn dẹp cây xanh gãy đổ. Bão số 10 được đánh giá là
một trong những cơn bão mạnh, gây hậu quả nghiêm trọng trong nhiều năm gần đây,
để lại gánh nặng lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc
Trung Bộ.
