Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Mưa lũ do bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, khiến 19 người chết và 13 người mất tích; hơn 122.000 ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn hộ bị ngập và cô lập. Nông nghiệp và thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 22.500 ha lúa, hoa màu và gần 1.800 ha ao nuôi thủy sản bị tàn phá, tập trung nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa...

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đã tan, song mưa lớn tiếp diễn trên diện rộng khiến nhiều địa phương từ Bắc Bộ đến Trung Bộ gánh chịu thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng.

HÀNG TRĂM NGHÌN NGÔI NHÀ BỊ ẢNH HƯỞNG

Sơ bộ thống kê thiệt hại đến sáng 30/9, cả nước có 19 người chết do các nguyên nhân liên quan đến bão, mưa lũ, sạt lở đất, giông lốc. Trong đó: Sơn La 1 người, Lạng Sơn 1 người, Hưng Yên 2 người, Ninh Bình 9 người, Nghệ An 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người, Thanh Hóa 2 người, Hà Tĩnh 1 người, Đà Nẵng 1 người.

Bên cạnh đó, còn 13 người mất tích (Sơn La 1, Quảng Trị 12) và 92 người bị thương tại nhiều địa phương. Đặc biệt, một tàu cá mang số hiệu BĐ 97258 TS với 8 lao động mất liên lạc với gia đình từ tối 27/9 tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Về tài sản, 122.874 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó tập trung nhiều nhất tại Nghệ An (37.209 nhà) và Hà Tĩnh (78.842 nhà). Ngoài ra, có 3.371 nhà bị ngập, riêng tại Hà Tĩnh vẫn còn 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt do nước lũ.

Nông nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng nặng. Mưa lũ đã làm 22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Diện tích thiệt hại lớn tập trung ở Nghệ An (8.224 ha), Thanh Hóa (6.703 ha) và Hà Tĩnh (1.552 ha).

Về thủy sản, khoảng 1.769 ha ao nuôi bị ảnh hưởng, trong đó riêng Nghệ An thiệt hại 1.066 ha, Hà Tĩnh 364 ha, Quảng Trị 205 ha.

Theo báo cáo, đã ghi nhận 15 sự cố đê điều tại nhiều tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Tại Thanh Hóa, có tới 6 điểm xảy ra sạt mái, tụt chân, tràn qua thân đê, rò rỉ nước hoặc vỡ đoạn đê xung yếu ở huyện Quảng Phú và Hà Trung. Nghệ An xuất hiện lún sụt mái đê biển tại Quỳnh Long và sạt lở đê sông Mơ ở xã Quỳnh Anh. Hà Tĩnh ghi nhận sự cố tại kè Cẩm Nhượng, đê Tả Nghèn, đê hữu Phủ và đê biển Hội Thống. Quảng Trị có 2 sự cố sạt lở mái đê biển và đê cửa sông. Các địa phương đã xử lý bước đầu, đồng thời theo dõi sát diễn biến.

Mưa lũ gây ngập lụt và ách tắc tại 163 điểm ngầm tràn trên quốc lộ ở Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn.

Tại Hà Tĩnh, 65.000 m2 mái tôn nhà máy, văn phòng ở Khu kinh tế Vũng Áng bị tốc mái. Cả nước có 5.590 cột điện gãy đổ, gây mất điện diện rộng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Ngoài ra, hơn 51.200 cây xanh bị gãy đổ, tập trung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các tuyến kè, bờ sông, bờ biển cũng bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,4 km, trong đó Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại nặng nhất.

MƯA LŨ VẪN CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Trong các ngày 28–29/9, lượng mưa ở nhiều địa phương vượt 300–400 mm. Một số trạm đo ghi nhận mức kỷ lục: Tà Si Láng (Lào Cai) 626 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 753 mm, Yên Thượng (Nghệ An) 637 mm, Bạch Mã (Huế) tới 855 mm.

Dự báo ngày 30/9, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có mưa rất to, lượng phổ biến 40–80 mm, cục bộ trên 150 mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 20–50 mm, có nơi trên 100 mm.

Lũ trên các sông chính từ Bắc Bộ đến Nghệ An đang lên cao, nhiều trạm vượt báo động 2–3. Tại Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đã vượt báo động 3. Ở Nghệ An, sông Lam tại Yên Thượng vượt báo động 3 là 0,2 m. Tại Thanh Hóa, các sông Yên, Lèn, Mã đều vượt mức báo động 3 từ 0,1–1,6 m.

Theo dự báo, từ 30/9 đến 1/10, lũ trên các sông tiếp tục lên, nguy cơ cao ngập lụt diện rộng tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 4 trận động đất tại các xã Măng Bút và Măng Ri, với độ lớn từ 2,6 đến 3,6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Rất may các trận động đất này không gây thiệt hại.

Do mưa lớn, nhiều hồ chứa thủy điện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải mở cửa xả lũ. Hiện hồ Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy; hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

Khu vực Bắc Bộ có 52 hồ thủy điện vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng lớn, trong đó Hòa Bình xả 3.522 m3/s, Thác Bà xả 996 m3/s, Tuyên Quang 1.246 m3/s. Nhiều hồ thủy điện khác tại Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cũng phải xả lưu lượng lớn để đảm bảo an toàn công trình.

Ở Bắc Trung Bộ, có 14 hồ thủy điện xả tràn, trong đó hồ Bá Thước 1, Bá Thước 2 (Thanh Hóa) và Chi Khê (Nghệ An) xả lưu lượng hàng nghìn m³/s. Hồ Trung Sơn (Thanh Hóa) hiện đang xả 917 m3/s.

Về hồ thủy lợi, toàn khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ đạt 68–97% thiết kế. Tuy nhiên, vẫn còn 137 hồ hư hỏng, 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Ở Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích trữ đạt 73–92%, với 132 hồ hư hỏng và 65 hồ đang sửa chữa.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương từ Bắc Bộ đến Trung Bộ đang huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố đê điều, giao thông, điện lực.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, lũ lụt, đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.