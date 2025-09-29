Ninh Bình: 6 người chết, nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng do bão

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng 29/9, sơ bộ ghi nhận đã có 6 người chết và 7 người bị thương. Đặc biệt, kè đê biển Hải Thịnh tại vị trí K25+570 bị sạt sập diện tích lớn, có thể đe doạ nước biển tràn khu dân cư…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Ninh Bình, tại tổ 3, xã Hải Thịnh xuất hiện giông lốc lớn làm tốc mái, sập một số nhà kiên cố, làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Tại xã Quỹ Nhất, giông lốc làm sập một số nhà, làm 4 người chết, 3 người bị thương. Tại xã Hải Anh, giông lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số nhà, làm chết 1 người.

TẬP TRUNG BƠM TIÊU NƯỚC CHỐNG NGẬP ÚNG

Về nhà ở, toàn tỉnh Ninh Bình có 10 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập và 24 ngôi nhà khác hư hỏng, tốc mái. Riêng tại xã Kim Đông, một điểm trường học bị tốc mái, ảnh hưởng đến việc dạy và học của hàng trăm học sinh.

Bão cũng làm gãy đổ 30 cột điện, nhiều tuyến đường dây bị đứt, gây gián đoạn cung cấp điện cục bộ tại một số khu vực. Hiện chính quyền tỉnh và các địa phương đang hết sức khẩn trương, tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố trên, hỗ trợ giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Về thủy lợi, đê điều, kè Hải Thịnh tại vị trí K25+570 đê biển Hải Hậu bị sạt sập diện tích khoảng 20 x 15m, có thể đe dọa nước biển tràn vào khu dân cư và các công trình hạ tầng.

Hiện lực lượng chức năng đã xử lý bước đầu bằng biện pháp lấp rọ đá vào các hố sạt để hạn chế lan rộng. Ngoài ra, nhiều cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ, gây cản trở giao thông và tăng thêm khối lượng công tác khắc phục sau bão.

Trên địa bàn Ninh Bình hiện có 1.217 km đê các loại, trong đó đê cấp I: 47,1 km; cấp II: 183,9 km; cấp III: 321,5 km; dưới cấp III: 665,3 km. Ngoài ra còn có 46 hồ chứa với tổng dung tích 48,9 triệu m³; 895 cống và 1.621 trạm bơm với 2.975 máy bơm. Trong số này có 75 trọng điểm xung yếu, bao gồm 9 trọng điểm cấp tỉnh và 66 trọng điểm cấp xã.

Để chống ngập úng, cứu nguy cho sản xuất nông nghiệp, hiện các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang vận hành 18 máy bơm tại 20 trạm, mở 3 cống qua đê và 1 âu tiêu nước đệm để thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và khu công nghiệp. Các công trình còn lại đã sẵn sàng vận hành khi cần thiết. Ông Lâm Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình hiện có diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 35.265 ha, trong đó 26.107 ha nước ngọt và 9.158 ha mặn lợ; 70 cơ sở nuôi lồng bè với 749 lồng trên các sông.

Đến nay toàn bộ các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã triển khai biện pháp gia cố, chằng chống để giảm thiểu thiệt hại.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 127.310 ha lúa Mùa, trong đó 99.300 ha (78%) đã trỗ bông. Ngoài ra, diện tích cây màu Hè thu đã trồng đạt 15.460 ha, chủ yếu là lạc, ngô, đậu đỗ; cây vụ Đông mới gieo trồng khoảng 1.420 ha gồm ngô, bí xanh, rau màu.

Để ứng phó với bão, các địa phương đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và hoa màu đã đến kỳ, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tính đến nay, đã thu hoạch được 5.900 ha lúa Mùa và 11.600 ha cây màu Hè thu.

Về chăn nuôi, tỉnh hiện có khoảng 120,7 nghìn con trâu, bò; 1,27 triệu con lợn; 25,4 triệu con gia cầm. Tổng số trang trại chăn nuôi khoảng 1.600, trong đó 40 trang trại quy mô lớn. Các cơ sở này cũng đã thực hiện gia cố chuồng trại để giảm thiểu rủi ro.

CÔNg TÁC CHỈ ĐẠO, KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay khi bão số 10 hình thành và tiến gần đất liền, UBND tỉnh Ninh Bình đã liên tục ban hành công điện chỉ đạo ứng phó. Các văn bản chỉ đạo tập trung vào việc sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, chằng chống nhà cửa, cấm biển, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm sơ tán.

Tỉnh đã kêu gọi toàn bộ 1.853 phương tiện/5.691 ngư dân vào nơi tránh bão an toàn; đưa 894 lao động tại 782 lều chòi ngoài đê vào bờ; và tổ chức di dời 341 hộ/870 nhân khẩu thuộc xã Hải Thịnh đến khu vực an toàn.

Ngoài ra, từ 7h ngày 28/9, các hoạt động đò ngang, đò dọc trên địa bàn đã được tạm dừng để đảm bảo an toàn. Các lực lượng cũng được yêu cầu trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa lũ để kịp thời tham mưu chỉ đạo.

Đề cập nhiệm vụ khắc phục và triển khai tiếp theo, ông Lâm Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình bão và mưa lũ; tổ chức đoàn kiểm tra khắc phục hậu quả tại các xã, phường. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cơ động ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Nhiệm vụ trọng tâm nhất lúc này là tăng cường bảo vệ các đoạn đê xung yếu, nhất là tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh; Bình Minh III, IV. Yêu cầu các chủ hồ chứa vận hành theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du" Ông Lâm Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình.

Địa phương sẽ tiếp tục sơ tán dân tại những nơi chưa đảm bảo an toàn, đặc biệt là khu vực ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Địa phương cũng đang rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và nhanh chóng triển khai khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Dù các lực lượng chức năng đã chủ động, khẩn trương trong công tác chỉ đạo, ứng phó và bước đầu giảm thiểu thiệt hại, song bão số 10 vẫn gây hậu quả nặng nề cho tỉnh Ninh Bình. Công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do thiệt hại phân tán ở nhiều địa bàn, trong khi điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy phương châm “bốn tại chỗ” để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất sau bão.