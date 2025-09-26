Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) mở ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp ngoại chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước sẽ được hưởng chính sách ưu đãi…

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông tin tại Họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/9.

Mục tiêu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về chuyển giao công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Theo Phó Cục trưởng Chu Thúc Đạt, dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 6 nhóm chính sách mới.

Thứ nhất, phạm vi công nghệ được điều chỉnh trong Luật trở nên bao quát hơn, đồng thời bổ sung thêm các khái niệm và công nghệ mới như công nghệ chiến lược, công nghệ xanh.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nội sinh, bao gồm chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân trong nước, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, bao gồm quy định về quyền sở hữu và quyền sử dụng công nghệ, góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Thứ ba, phát triển thị trường khoa học và công nghệ được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Dự thảo đưa ra chính sách đối với các tổ chức trung gian của thị trường như sàn giao dịch công nghệ, cơ sở ươm tạo, dịch vụ chuyển giao công nghệ, các tổ chức định giá và thẩm định giá công nghệ, đồng thời quy định chi tiết hơn về nội dung hợp đồng chuyển giao.

Thứ tư, tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ. Thông qua rà soát, bổ sung các chính sách khuyến khích và ưu đãi cho cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu công bố và thực hiện kế hoạch chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước sẽ được hưởng ưu đãi. Ngoài ra, các gói thầu quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ chiến lược phải kèm theo cam kết từ tổng thầu, nhà thầu nước ngoài về chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ năm, để đảm bảo an ninh công nghệ và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, dự thảo cũng bổ sung quy định về kiểm soát hoạt động chuyển giao công nghệ xuyên biên giới, trong đó có chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời sửa đổi, bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này.

Thứ sáu, tăng cường quy định giám sát, thống kê, đo lường hiệu quả chuyển giao công nghệ. Cụ thể, các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ sẽ phải được thẩm định ngay từ giai đoạn xem xét, quyết định chủ trương và quyết định đầu tư. Dự thảo cũng bổ sung yêu cầu thẩm định công nghệ đối với những dự án phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định trong việc phối hợp giám sát công nghệ. Ngoài ra, còn có bổ sung về cơ chế báo cáo, khai báo thông tin trên Cổng thông tin về chuyển giao công nghệ, cùng với phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý để tăng hiệu lực thực thi.

Trong tháng 10/2025, cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện 3 dự án Luật khác: (1) Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (3) Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn thi hành 4 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.