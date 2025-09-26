Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) mở ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp ngoại chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Hạ Chi

26/09/2025, 17:58

Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước sẽ được hưởng chính sách ưu đãi…

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông tin tại Họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/9. 

Mục tiêu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về chuyển giao công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

Theo Phó Cục trưởng Chu Thúc Đạt, dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 6 nhóm chính sách mới.

Thứ nhất, phạm vi công nghệ được điều chỉnh trong Luật trở nên bao quát hơn, đồng thời bổ sung thêm các khái niệm và công nghệ mới như công nghệ chiến lược, công nghệ xanh.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nội sinh, bao gồm chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân trong nước, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, bao gồm quy định về quyền sở hữu và quyền sử dụng công nghệ, góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Thứ ba, phát triển thị trường khoa học và công nghệ được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Dự thảo đưa ra chính sách đối với các tổ chức trung gian của thị trường như sàn giao dịch công nghệ, cơ sở ươm tạo, dịch vụ chuyển giao công nghệ, các tổ chức định giá và thẩm định giá công nghệ, đồng thời quy định chi tiết hơn về nội dung hợp đồng chuyển giao. 

Thứ tư, tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ. Thông qua rà soát, bổ sung các chính sách khuyến khích và ưu đãi cho cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu công bố và thực hiện kế hoạch chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước sẽ được hưởng ưu đãi. Ngoài ra, các gói thầu quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ chiến lược phải kèm theo cam kết từ tổng thầu, nhà thầu nước ngoài về chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ năm, để đảm bảo an ninh công nghệ và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, dự thảo cũng bổ sung quy định về kiểm soát hoạt động chuyển giao công nghệ xuyên biên giới, trong đó có chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời sửa đổi, bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này. 

Thứ sáu, tăng cường quy định giám sát, thống kê, đo lường hiệu quả chuyển giao công nghệ. Cụ thể, các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ sẽ phải được thẩm định ngay từ giai đoạn xem xét, quyết định chủ trương và quyết định đầu tư. Dự thảo cũng bổ sung yêu cầu thẩm định công nghệ đối với những dự án phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định trong việc phối hợp giám sát công nghệ. Ngoài ra, còn có bổ sung về cơ chế báo cáo, khai báo thông tin trên Cổng thông tin về chuyển giao công nghệ, cùng với phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý để tăng hiệu lực thực thi.

Trong tháng 10/2025, cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện 3 dự án Luật khác: (1) Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (3) Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. 

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn thi hành 4 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

22:23, 24/09/2025

Thủ tướng: Tranh thủ

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

06:00, 24/09/2025

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

07:38, 23/09/2025

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Đọc thêm

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Đo lường trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, tốc độ tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Việt Nam là 55% - mức tăng thấp nhất trong số 5 thị trường có giá trị lớn nhất. Song điều này lại cho thấy thị trường tiền điện tử của Việt Nam đã bước vào giai đoạn trưởng thành...

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược

Ngày 24/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng…

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các công cụ quốc tế hiện đại để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Chiều ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất
1

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Chuyển động xanh

2

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Kinh tế xanh

3

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Thị trường

4

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Thị trường

5

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

VnEconomy