Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Hạ Chi

23/09/2025, 07:38

Đối với thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia và thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng, chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử và giảm số lượng hồ sơ từ 02 bộ hồ sơ xuống còn 1 bộ hồ sơ...

VnEconomy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định phê duyệt đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động khoa học và công nghệ.

Cụ thể, để tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đơn giản hóa thủ tục: Thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia theo hướng chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử.

Bãi bỏ toàn bộ thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành do thủ tục không phát sinh hồ sơ từ khi văn bản quy định có hiệu lực thi hành, bên cạnh đó hiện nay theo chủ trương của Chính phủ chỉ giao một Bộ là đầu mối xử lý các vấn đề liên ngành.

Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân quyền, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã giao trách nhiệm thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bỏ thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đối với thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia và thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung đơn giản hóa gồm: Chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử và giảm số lượng hồ sơ từ 02 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ hồ sơ.

Việc đơn giản thủ tục trên nhằm tạo điều kiện cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

11:14, 21/09/2025

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

09:18, 20/09/2025

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

19:01, 16/09/2025

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ đơn giản hóa thủ tục kinh tế số môi trường điện tử quy chuẩn kỹ thuật sàn giao dịch công nghệ Thủ tục hành chính tiêu chuẩn quốc gia

Đọc thêm

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Các lô hàng điện thoại thông minh 5G tăng 13% so với cùng kỳ trong quý bất chấp sự sụt giảm tổng số lô hàng. Apple là thương hiệu điện thoại thông minh 5G hàng đầu, tiếp theo là Samsung. Cả hai thương hiệu cùng nhau đóng góp 73% lô hàng điện thoại thông minh 5G tại Việt Nam trong quý 2...

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng "hưng phấn AI" của Mỹ

Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, một trong những thế lực AI hàng đầu hiện nay, nhiều lần không ngại đưa ra quan điểm trái ngược với chính sách phát triển AI của Nhà trắng…

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cần triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc; sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn; sẵn sàng roaming ngay sau 30 phút giữa các mạng di động khi có chỉ đạo…

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP

Với Đà Nẵng, phát triển kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chìa khóa để xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống và bền vững.

LG Innotek hoàn thành mở rộng nhà máy tại Việt Nam, bứt tốc tăng gấp đôi sản lượng mô-đun camera

LG Innotek hoàn thành mở rộng nhà máy tại Việt Nam, bứt tốc tăng gấp đôi sản lượng mô-đun camera

Nhà máy V3 vừa được LG Innotek Hải Phòng hoàn thành có tổng diện tích sàn khoảng 150.000 m2. Việc mở rộng cơ sở sản xuất được cho là sẽ giúp sản lượng mô-đun camera của LG Innotek dự kiến tăng gấp đôi so với trước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành “đầu tàu” tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy