Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định phê duyệt đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động khoa học và công nghệ.

Cụ thể, để tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đơn giản hóa thủ tục: Thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia theo hướng chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử.

Bãi bỏ toàn bộ thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành do thủ tục không phát sinh hồ sơ từ khi văn bản quy định có hiệu lực thi hành, bên cạnh đó hiện nay theo chủ trương của Chính phủ chỉ giao một Bộ là đầu mối xử lý các vấn đề liên ngành.

Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân quyền, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã giao trách nhiệm thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bỏ thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đối với thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia và thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung đơn giản hóa gồm: Chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử và giảm số lượng hồ sơ từ 02 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ hồ sơ.

Việc đơn giản thủ tục trên nhằm tạo điều kiện cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.