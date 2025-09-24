Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chính sách thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập, miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra là chính sách ưu đãi và hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo dự thảo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.

Các dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ được coi là thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, từ đó được hưởng toàn bộ các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp cũng được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ. Đặc biệt, đối với sản phẩm là dịch vụ hình thành từ chương trình máy tính, nếu được công nhận là dịch vụ mới thì cũng được hưởng ưu đãi về thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp có sản phẩm mới được bổ sung vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp tiếp tục được áp dụng các ưu đãi về thuế thu nhập như khi được cấp chứng nhận lần đầu.

Ngoài ra, thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Về ưu đãi sử dụng đất, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn tiền thuê đất theo mức áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Không chỉ vậy, đất được sử dụng để xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm hay hạ tầng dùng chung cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng được miễn tiền thuê trong suốt thời gian thuê.

Đây được coi là một cơ chế quan trọng để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tập trung nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Về tín dụng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng các ưu đãi trong việc vay vốn để phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh doanh. Cụ thể, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn có thể nhận tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Một điểm quan trọng khác trong dự thảo là cơ chế hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được miễn thuế nhập khẩu khi nhập máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ và sản xuất sản phẩm khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực đấu thầu, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi khi tham gia lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được ưu tiên và miễn phí khi sử dụng máy móc, thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc Nhà nước.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

Các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm mới hình thành từ công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp khi sản phẩm thuộc nhóm cần có quy chuẩn nhưng chưa được ban hành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ được ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm mới để mở rộng thị trường.

Với những ưu đãi toàn diện từ thuế, đất đai, tín dụng cho đến hỗ trợ nghiên cứu và thương mại hóa, dự thảo Nghị định này nếu được thông qua sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trước khi hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành.