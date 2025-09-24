Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thủ tướng yêu cầu chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", chúng ta phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động...

Ngày 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hiện chúng ta đang triển khai rất nhiều công việc để tăng tốc, bứt phá, trong đó việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và khu vực có những "cơn gió ngược", nhiều diễn biến phức tạp, ở trong nước thì thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại.

Bối cảnh đòi hỏi chúng ta không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng nêu rõ, các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", chúng ta phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đã làm được nhiều việc, đạt kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng cũng còn nhiều việc phải làm, trong khi yêu cầu, đòi hỏi cao hơn với tinh thần "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên".

Thủ tướng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung thảo luận tại phiên họp và hoàn thành dứt điểm thời gian tới.

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, coi đây là vấn đề cấp bách với mốc tiến độ hoàn thành cụ thể, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở.

Thứ hai, hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, khắc phục ngay các vướng mắc, ách tắc, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, kết nối từ cơ sở tới Trung ương và từ cơ sở này tới cơ sở khác.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số để xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, phát triển kinh tế số.

Theo chương trình, tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng đến hết năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2025, có tổng số 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan (22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 34 tỉnh, thành phố).

Tính đến ngày 23/9/2025, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 180 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn. Trong đó, có 5 bộ, ngành có nhiệm vụ nhiều nhất: Bộ Khoa học và Công nghệ (297 nhiệm vụ), Bộ Tài chính (175 nhiệm vụ), Bộ Công an (163 nhiệm vụ), Bộ Giáo dục và Đào tạo (138 nhiệm vụ), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (129 nhiệm vụ).

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2025 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 23/09/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 73 nhiệm vụ, đã hoàn thành 50 nhiệm vụ.

Về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương (về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị), năm 2025, có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Tính đến ngày 23/9/2025, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2025 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo) đến ngày 23/9/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 12 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ (trong đó, có 08 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn) và còn 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Đối với việc thực hiện 16 tiêu chí của cấp xã, nhìn chung, kết quả đạt được tại 34 địa phương khá tích cực, tính đến hết ngày 23/9/2025, hầu hết các tiêu chí đều được hoàn thành với tỷ lệ cao.

Đánh giá chung, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, tính từ ngày 20/7/2025 đến ngày 23/9/2025, đã hoàn thành 60 nhiệm vụ, tập trung vào bốn trụ cột chính, tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ cho phát triển, tạo lập môi trường pháp lý kiến tạo, xây dựng hạ tầng, nền tảng dữ liệu vững chắc và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.