Lực lượng chức năng căng mình hộ đê

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đê ở Thanh Hóa bị tràn, sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để hộ đê, bảo đảm an toàn cho người dân.
Ngày 29/9, tại phường Ngọc Sơn
(Thanh Hóa), do ảnh hưởng mưa lớn của bão số 10 cùng với việc xả lũ hồ Yên Mỹ,
mực nước sông Thị Long dâng cao đã khiến hơn 500m tuyến đê bị nước tràn qua.
Tuyến đê sông Thị Long có tổng
chiều dài khoảng 19 km, đã được nâng cấp gần hết, chỉ còn 1 km chưa hoàn thiện.
Đáng lo ngại, khu vực khoảng 500m chưa nâng cấp chính là nơi bị tràn nước qua
trong đợt mưa lũ này. Hiện các lực lượng vẫn đang khẩn trương triển khai máy
móc, phương tiện, nhân lực để gia cố, giảm thiểu nguy cơ vỡ đê.
Chiều cùng ngày, tại phường Quảng
Phú, mưa bão tiếp tục gây ra sạt lở nghiêm trọng gần 300m chân đê, đoạn từ
K54+820 đến K54+990, giáp ranh phường Sầm Sơn (xã Quảng Châu cũ). Sự cố này trực
tiếp uy hiếp an toàn của hơn 10.000 hộ dân sống trong khu vực nội đê.
Không chỉ ở khu vực ven biển, tại
các xã miền núi Thanh Hóa, mưa bão cũng gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày
29/9, cầu Sơn Thủy trên quốc lộ 16 (thuộc xã Sơn Thủy) bị sập, khiến việc đi lại
của hàng trăm hộ dân bị chia cắt.
Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Sơn Thủy, cho biết sự cố khiến nhiều bản như Trung Sơn, Hiết, Chanh
bị chia cắt tạm thời. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số tuyến tràn bị ngập cục
bộ, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, đoạn quốc lộ 16 từ cầu
Sơn Thủy đến bản Thủy Sơn dài khoảng 800m tiếp tục bị sạt lở taluy nghiêm trọng,
cuốn trôi đất đá và cây trồng, đe dọa đời sống người dân dọc bờ sông, cũng như
các cơ sở sản xuất và trụ sở nhà công vụ.
Trước nguy cơ mất an toàn, chính
quyền xã Sơn Thủy đã vận động, di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 37 nhân khẩu khỏi
vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng.
Tương tự, tại cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn) cũng xảy ra sụt lún móng, lan can hai bên cầu bị sập với tổng chiều
dài khoảng 100m. giao thông tê liệt hoàn toàn, chính quyền đã dựng rào chắn để
đảm bảo an toàn.
Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn thông tin: Cây cầu cứng Quan Sơn nối từ Quốc lộ sang khu phố 2, khu phố 5 bị xói lở mố cầu có nguy cơ sập cầu.
Hiện 2 bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, kéo theo gãy đổ các cột điện. Trường hợp nếu cầu sập sẽ khiến cho 31 hộ với 108 nhân khẩu sẽ bị cô lập hoàn toàn. Vì vậy, hiện tại xã đã tổ chức sơ tán toàn bộ 31 hộ dân này đến nơi an toàn.
Diễn biến mưa bão phức tạp tại
Thanh Hóa đang đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống thiên tai. Từ
ven biển đến miền núi, nhiều địa phương cùng lúc đối diện tình trạng tràn, sạt
đê, sập cầu, ngập lụt.
Chính quyền và lực lượng chức
năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp
nhất thiệt hại. Các phương án hộ đê, di dời dân khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho
hàng chục nghìn hộ dân cùng hàng trăm hecta đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản
đang được triển khai quyết liệt.
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá
16:00, 29/09/2025
Không để gián đoạn khám chữa bệnh trong mưa lũ sau bão số 10
Hoàn thành chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc trước 15/10
Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8/2025 theo quy định tại Nghị định số 178, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10...
TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến
TP.HCM vừa thông qua loạt chính sách mới, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 5 loại lệ phí được áp dụng mức 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả…
Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...
Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3
Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.
Thẩm định Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân các cấp
Chiều 29/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Trưởng Ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã và bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: