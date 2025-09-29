Lực lượng chức năng căng mình hộ đê

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đê ở Thanh Hóa bị tràn, sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để hộ đê, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 29/9, tại phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa), do ảnh hưởng mưa lớn của bão số 10 cùng với việc xả lũ hồ Yên Mỹ, mực nước sông Thị Long dâng cao đã khiến hơn 500m tuyến đê bị nước tràn qua.

Ông Lê Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Sơn cho biết, ngay từ 6 giờ sáng, phường đã huy động gần 300 người, bao gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ, tham gia xử lý sự cố.

Để gia cố đê, địa phương đã huy động 40 xe ô tô chở đá hộc, cát, đưa vào bao tải để chèn, kết hợp biện pháp đóng cọc tre chống sạt lở, ngăn không cho nước tràn thêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia, cho hay đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương triển khai phương án hộ đê.

Các lực lượng khẩn trương đắp bao tải đất, cát để nâng cao mặt đê, bảo vệ an toàn cho 1.714 hộ dân với 8.600 nhân khẩu, hơn 758 ha đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 30 ha nuôi trồng thủy sản ở Ngọc Sơn và các khu vực lân cận.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa hộ đê sông Thị Long.

Tuyến đê sông Thị Long có tổng chiều dài khoảng 19 km, đã được nâng cấp gần hết, chỉ còn 1 km chưa hoàn thiện. Đáng lo ngại, khu vực khoảng 500m chưa nâng cấp chính là nơi bị tràn nước qua trong đợt mưa lũ này. Hiện các lực lượng vẫn đang khẩn trương triển khai máy móc, phương tiện, nhân lực để gia cố, giảm thiểu nguy cơ vỡ đê.

Chiều cùng ngày, tại phường Quảng Phú, mưa bão tiếp tục gây ra sạt lở nghiêm trọng gần 300m chân đê, đoạn từ K54+820 đến K54+990, giáp ranh phường Sầm Sơn (xã Quảng Châu cũ). Sự cố này trực tiếp uy hiếp an toàn của hơn 10.000 hộ dân sống trong khu vực nội đê.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ thường trực của Trung đoàn 762, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Triệu Sơn cùng dân quân tự vệ đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý.

Ông Nghiêm Phú Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hai lần huy động lực lượng giúp địa phương xử lý sự cố đê. “Ngay khi nhận được đề nghị, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có mặt rất kịp thời, tham gia cùng bà con với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, ông Lâm nhấn mạnh.

Các lực lượng đã sử dụng hàng trăm cây tre, phên liếp, cùng bao tải đất, đá để gia cố chân đê. Đồng thời, địa phương huy động thêm máy xúc đất, máy ép cọc, xe tải chở đất và các trang thiết bị cần thiết nhằm xử lý dứt điểm trong ngày.

Không chỉ ở khu vực ven biển, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mưa bão cũng gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày 29/9, cầu Sơn Thủy trên quốc lộ 16 (thuộc xã Sơn Thủy) bị sập, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân bị chia cắt.

Cầu hư hỏng khiến việc đi lại của các hộ dân tại các bản Trung Sơn, bản Hiết, bản Chanh… bị chia cắt tạm thời

Theo Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, phần chân mố cầu bị hư hỏng nặng, mặt đường nhựa dẫn lên đầu cầu sụt hoàn toàn. Chính quyền đã lập 2 chốt chặn ở hai đầu cầu, ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, cho biết sự cố khiến nhiều bản như Trung Sơn, Hiết, Chanh bị chia cắt tạm thời. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số tuyến tràn bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, đoạn quốc lộ 16 từ cầu Sơn Thủy đến bản Thủy Sơn dài khoảng 800m tiếp tục bị sạt lở taluy nghiêm trọng, cuốn trôi đất đá và cây trồng, đe dọa đời sống người dân dọc bờ sông, cũng như các cơ sở sản xuất và trụ sở nhà công vụ.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền xã Sơn Thủy đã vận động, di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 37 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng.

Tương tự, tại cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn) cũng xảy ra sụt lún móng, lan can hai bên cầu bị sập với tổng chiều dài khoảng 100m. giao thông tê liệt hoàn toàn, chính quyền đã dựng rào chắn để đảm bảo an toàn.

Video cảnh lan can cầu cứng Quan Sơn bị kéo sập

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn thông tin: Cây cầu cứng Quan Sơn nối từ Quốc lộ sang khu phố 2, khu phố 5 bị xói lở mố cầu có nguy cơ sập cầu.

Hiện 2 bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, kéo theo gãy đổ các cột điện. Trường hợp nếu cầu sập sẽ khiến cho 31 hộ với 108 nhân khẩu sẽ bị cô lập hoàn toàn. Vì vậy, hiện tại xã đã tổ chức sơ tán toàn bộ 31 hộ dân này đến nơi an toàn.

Diễn biến mưa bão phức tạp tại Thanh Hóa đang đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống thiên tai. Từ ven biển đến miền núi, nhiều địa phương cùng lúc đối diện tình trạng tràn, sạt đê, sập cầu, ngập lụt.

Chính quyền và lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các phương án hộ đê, di dời dân khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng hàng trăm hecta đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản đang được triển khai quyết liệt.