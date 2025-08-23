Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%
Nguyễn Thuấn
23/08/2025, 18:31
Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.
Theo Thuế Quảng Trị, một trong những yếu tố quan trọng giúp khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt cao là do trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Sơn Hải Riverside đã nộp số nợ 478 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh). Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai các dự án quỹ đất theo kế hoạch và tổ chức nhiều phiên đấu giá thành công, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.
Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cả năm, ngành Thuế đã xây dựng kịch bản thu trong những tháng còn lại, tập trung mời các đơn vị nợ đọng lớn, đặc biệt là nợ tiền sử dụng đất, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, cơ quan thuế đẩy mạnh chống thất thu, rà soát các nguồn thu, tập trung các khoản được gia hạn và đến hạn nộp theo nghị quyết của Chính phủ.
Song song, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế tiếp tục được tăng cường để doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ. Ngành Thuế cũng nâng cao công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương nhằm khai thác, nâng cao hiệu quả quản lý.
Theo số liệu của Thuế Quảng Trị, đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có hơn 2.700 lượt hồ sơ được gia hạn thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất, tổng số tiền gần 590 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 5.400 lượt người nộp thuế đã được hưởng chính sách miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định.
Ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế Quảng Trị, cho biết công tác hỗ trợ người nộp thuế luôn là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện chức năng quản lý. Với phương châm “Minh bạch - đồng hành - hiệu quả”, ngành Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các sản phẩm hỗ trợ điện tử, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.
Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm, ngành Thuế đã tổ chức 50 lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến, kết hợp đối thoại với hơn 8.946 lượt người tham gia. Qua đó, gần 680 câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế đã được giải đáp kịp thời, nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao.
Ngoài hình thức trực tiếp, cơ quan thuế còn đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến qua các nền tảng như zalo, facebook, website Cục Thuế, góp phần tăng khả năng tiếp cận thông tin, giảm chi phí tuân thủ pháp luật về thuế cho người dân và doanh nghiệp.
Thuế Quảng Trị cho biết trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn về chính sách thuế mới, giúp người nộp thuế nắm rõ nghĩa vụ và thực hiện đúng. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, nỗ lực khai thác các khoản thu mới.
