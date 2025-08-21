Nửa đầu năm 2025, thu ngân sách hộ kinh doanh tăng 131% và gần 200.000 hộ bị xử lý vi phạm

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đó, cơ quan thuế đã rà soát, xử lý gần 200.000 hộ vi phạm với tổng số thuế truy thu, phạt hơn 1.783 tỷ đồng…

Ngày 21/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tại Đại hội, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, cho biết để cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCT, trong đó tập trung vào công tác cải cách hành chính thuế, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thực thi tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, Cục Thuế đã rà soát, sửa đổi Luật Quản lý thuế để từng bước bãi bỏ hình thức thuế khoán và xây dựng phương pháp quản lý mới phù hợp với hộ kinh doanh. Cục cũng rà soát, tham gia ý kiến sửa đổi Luật thuế Thu nhập cá nhân để cụ thể hóa các chính sách phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cục Thuế đã tiến hành rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuế, với kết quả dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa tới 44% thủ tục hiện hành; đồng thời, đã tham mưu Bộ Tài chính triển khai nhiều gói hỗ trợ về thuế giúp doanh nghiệp và người dân vượt khó và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thuế triển khai là khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, Cục đã phối hợp với Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cũng như các Đại lý thuế; các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, dịch vụ giải pháp công nghệ về thuế để nghiên cứu và phát triển, đa dạng hóa các gói dịch vụ. Đồng thời tối ưu hoá chi phí, giảm giá thành để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo thống kê từ Cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ khai thuế điện tử của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên toàn quốc đạt hơn 98%. Ngoài ra, cả nước đã có 110.295 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, có 53.611 hộ kê khai và 56.684 hộ khoán.

Đặc biệt, có hơn 20 nghìn hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm đã tự nguyện đăng ký sử dụng dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ngoài ra, Cục Thuế đã xây dựng và cung cấp các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử miễn phí trên Cổng thông tin điện tử và thông qua ứng dụng di động Etax mobile, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hộ kinh doanh đã được đổi mới một cách toàn diện trong toàn ngành thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh trên cả nước đạt 17.100 tỷ đồng, đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu và bằng 131% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, Hà Nội thu về 3.371 tỷ đồng và TP. Hồ Chí Minh thu về 5.436 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế Trong 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, ngành thuế cũng siết chặt công tác quản lý khi đưa thêm 254.111 hộ kinh doanh vào diện theo dõi và xử lý 197.349 hộ vi phạm với số thuế truy thu, phạt và tăng thu hơn 1.783 tỷ đồng.

Công tác quản lý cũng được siết chặt khi ngành thuế đã rà soát và đưa thêm 254.111 hộ kinh doanh vào quản lý. Đồng thời, cơ quan thuế đã xử lý 197.349 hộ kinh doanh với tổng số thuế truy thu, phạt, tăng thu trong năm 2025 hơn 1.783 tỷ đồng.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, tổng thu ngân sách từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trong 6 tháng đầu năm đạt 259.230 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Tính riêng tháng 6/2025, số thu từ khu vực này đạt 21.099 tỷ đồng.

Theo Cục trưởng Cục Thuế, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai nhiều chính sách miễn, giảm cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn giảm trong 6 tháng đầu năm 2025 ước tính khoảng 96.749 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025 có 13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, và có 1.474 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Thuế cho biết.