Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central giữa tâm điểm The Global City

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 16/01/2026
Tuấn Sơn
16/01/2026, 08:48
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, khát khao về một không gian sống tại vị trí trung tâm với tiện nghi kết nối, cùng đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí dành cho cư dân thành thị ngày càng khơi dậy mạnh mẽ. Thấu hiểu nhu cầu đó, Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, trung tâm TP.HCM.
Là sản phẩm tiếp theo hiện thực hóa phong cách sống Masteri giữa lòng siêu đô thị, Masteri Cosmo Central kiến tạo không gian sống lý tưởng cho cư dân thành thị năng động, đa bản sắc (cộng đồng COSMO), chính thức mở ra một chương mới giữa nhịp sống đô thị đầy cảm hứng cộng hưởng cùng chất sống đa sắc màu.
Tọa lạc tại tâm điểm The Global City – khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế ngay trung tâm TP.HCM, Masteri Cosmo Central sở hữu lợi thế “siêu kết nối” hiếm có dành cho cộng đồng cư dân năng động.
Vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối với các trục giao thông nội đô và liên vùng của Masteri Cosmo Central giúp cư dân chỉ mất 05 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án còn kết nối nhanh với các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai hiện đại.
Tọa độ của dự án mở ra tầm nhìn khoáng đạt với lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, được ôm lấy bởi dòng chảy của kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, tiếp giáp các tuyến đường lớn nội khu trong đó có đường Liên Phường - “trục xương sống” của khu Đông, kết nối với mọi trục giao thông trọng điểm của thành phố.
Có thể nói, tại Masteri Cosmo Central, khái niệm “tâm điểm kết nối” được tái định nghĩa. Hệ tiện ích nội khu, cùng những tiện ích ngay thềm nhà và hệ tiện ích “all-in-one” của khu đô thị mở ra nhịp sống tiện nghi trọn vẹn cho cộng đồng cư dân Masteri Como Central.
Với quy mô 6 tòa tháp cao từ 19 - 29 tầng, Masteri Cosmo Central mở ra bộ sưu tập căn hộ đa dạng gồm căn thương mại 3 tầng, căn hộ từ 1 - 4 phòng ngủ, căn Duplex và Penthouse sang trọng, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cá nhân hoá không gian sống và làm việc cho từng gia chủ.
Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Terra Tropical cùng không gian sống nuôi dưỡng mọi kết nối của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central mang tới những gắn kết đầy tự nhiên giữa mỗi cá nhân trong cộng đồng Cosmo. Dự án vươn mình kiêu hãnh với kiến trúc được xếp lớp theo nhiều tầng chuyển động cùng tầm nhìn khoáng đạt, giúp cư dân thu trọn tầm mắt đại cảnh đô thị sống động.
Đáng chú ý, dự án sở hữu một hệ tiện ích đa tầng mang tới trải nghiệm thăng hoa trong mọi khoảnh khắc làm việc - kết nối - phát triển. Từ không gian co-working giúp cư dân tối đa hiệu năng làm việc đến hồ bơi vô cực, kênh đào nhạc nước đa sắc màu, công viên bờ sông hay tọa độ mua sắm, giải trí tại dãy shophouse khối đế, tất cả đều hiện diện ngay nơi ngưỡng cửa, dành cho thế hệ yêu thích trải nghiệm.
Bên cạnh đó, quy hoạch vị nhân sinh bài bản của The Global City mang đến nhịp sống cộng hưởng trọn vẹn cho cộng đồng cư dân Masteri Cosmo Central. Chỉ trong bán kính đi bộ 05 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích, cuộc sống trở nên đa nhiệm và linh hoạt hơn cho từng thành viên. Trong vài bước chân, gia chủ thỏa sức mua sắm tại Trung tâm thương mại 123.000m2 sầm uất, hòa mình vào không khí picnic năng động của công viên bờ sông hoặc dạo bước đến khu nhà phố thương mại SOHO, nơi hội tụ nhiều thương hiệu nhà hàng, cafe, thời trang hàng đầu cho những cư dân sành điệu. Tại Masteri Cosmo Central, mỗi cá tính đều được tôn vinh, mỗi chủ nhân đều được thể hiện lối sống cá nhân, đồng thời cộng hưởng với cộng đồng giàu bản sắc xung quanh.
Không chỉ nuôi dưỡng phong cách sống kết nối, nhịp sống của Masteri Cosmo Central còn được khởi tạo và lan tỏa trong phong cách sống thành thị toàn cầu của khu đô thị The Global City.
Cư dân tại Masteri Cosmo Central sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các Lễ hội âm nhạc quy mô hàng đầu Việt Nam, triển lãm quốc tế, lễ hội ẩm thực - văn hóa đa quốc gia... hòa cùng chất sống đa sắc màu cùng sự ghé thăm của hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhịp sống ấy dần thu hút và nuôi dưỡng một tọa độ giao thoa những dòng chảy trải nghiệm, thúc đẩy khao khát sáng tạo của những công dân thành thị, không ngừng dịch chuyển, không ngừng phát triển tại “trái tim” khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế.
Được phát triển bởi Masterise Homes và tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central được xem là mảnh ghép đầy màu sắc giữa lòng khu đô thị biểu tượng The Global City với cộng đồng cư dân đa bản sắc, nơi cộng hưởng hiệu năng và cùng nhau lan tỏa giá trị sống toàn cầu, mở ra một chương mới cho nhịp sống đô thị đầy cảm hứng giữa trung tâm TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ.
* Tìm hiểu thêm về Masteri Cosmo Central tại https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-cosmo-central
Giữa tâm điểm Ocean Park 2, nơi biển hồ Wonder Wave Park khai mở tầm nhìn khoáng đạt, Masteri Grand Coast hiện diện như biểu tượng dẫn dắt phong thái sống tự do giữa tầng không. Dự án là dấu ấn kết tinh hành trình Masteri Collection tại Ocean City, định danh một chuẩn sống mới, nơi tự do không còn là khát vọng, mà trở thành khí chất được định hình từ không gian, kiến trúc và hệ giá trị sống trọn vẹn.
Tọa lạc trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, LA Home đón đầu cơ hội bứt phá nhờ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM và mở rộng không gian phát triển khu vực.
Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển nhanh, nhưng thiếu một chuẩn mực chung về chất lượng sống. Masterise Homes chọn một hướng đi khác: Không chạy theo tốc độ, mà kiên trì xây dựng một hệ tiêu chuẩn “hàng hiệu” – nơi mỗi phân khúc đều được phát triển với chuẩn mực cao nhất có thể, phù hợp với nhu cầu sống ngày càng tinh tế của người Việt.
Khi hạ tầng trở thành kim chỉ nam định hướng dòng tiền đầu tư, những đại đô thị nằm đúng trục phát triển và đã đi vào vận hành sẽ giữ ưu thế dài hạn. Ocean City, với vị trí trung tâm khu Đông Thủ đô, đang được giới đầu tư xem là “cơ hội vàng mười” để đón đầu chu kỳ tăng giá mới.
Utopia Villas & Resort đầu tư hệ thống tiện ích theo chiều sâu, chú trọng trải nghiệm và giá trị sống dài hạn. Mỗi không gian tại đây được thiết kế để gắn kết con người với thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống nơi tiện ích trở thành nền tảng cho cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: