Trang chủ Bất động sản

Masterise Homes đạt top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Asean theo Brand Finance

Tuấn Sơn

10/09/2025, 14:26

Brand Finance đánh giá Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - có giá trị thương hiệu đứng thứ 3 trong số các thương hiệu bất động sản giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Kết quả này được công bố trong báo cáo nghiên cứu tháng 9/2025 của Brand Finance, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới chuyên về định giá thương hiệu có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. Chỉ số ấn tượng về giá trị thương hiệu này là sự khẳng định mạnh mẽ uy tín và vị thế của Mastersise Homes trong lĩnh vực phát triển bất động sản hàng hiệu ở đẳng cấp, quy mô khu vực cũng như trên thế giới.

Báo cáo của Brand Finance cho thấy giá trị thương hiệu của Masterise Homes hiện đạt 499 triệu USD (tương đương 12.166 tỷ VND), là một trong những doanh nghiệp bất động sản có sự tăng trưởng ổn định, bền vững về giá trị thương hiệu.

Masterise Homes có giá trị thương hiệu đứng thứ 3 trong số các thương hiệu bất động sản giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025, theo Brand Finance.

Giá trị thương hiệu được tạo nên từ 2 yếu tố là Sức mạnh thương hiệu và Doanh thu do thương hiệu mang lại. Xét về sức mạnh thương hiệu, báo cáo của Brand Finance đo lường hai nhóm chỉ số: Cảm nhận của khách hàng về thương hiệu và Hành vi tiêu dùng.

Trong các thước đo này, Masterise Homes nổi bật ở độ tin cậy, danh tiếng, sự gắn kết và đặc biệt là mức độ được khách hàng giới thiệu (word of mouth) – một minh chứng rõ nét cho chất lượng mà thương hiệu luôn cam kết. Đối với doanh thu mang lại trong thời gian qua, Masterise Homes cũng chứng kiến sự tăng tưởng mạnh mẽ, dự báo tăng 168,8% thông qua việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Kết quả về thị phần cũng phản ánh rõ sức mạnh thương hiệu: Masterise Homes dẫn đầu phân khúc cao cấp trở lên với 46% và mở rộng ảnh hưởng với 31% toàn thị trường, cho thấy khả năng chiếm lĩnh thị phần đáng kể.

Trong giai đoạn 2024-2025, thương hiệu liên tục mở rộng danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam với đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của đa dạng tệp khách hàng, từ thế hệ thành đạt trẻ, tầng lớp trung lưu, thượng trung lưu cho đến giới siêu giàu.

Có thể kể đến những không gian đậm tinh thần branded living của Masterise như: Masteri Trinity Square (Hà Nội), Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng), Lumière Midtown (The Global City, TP. HCM) hay Lumière Prime Hills (Hà Nội);… cho đến các dự án biểu tượng như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới (TP. HCM), The Rivus - Dinh thự hàng hiệu Elie Saab độc nhất tại Việt Nam (TP. HCM) hay The Grand, Hanoi với dấu ấn huyền thoại The Ritz-Carlton;…

The Rivus - Dinh thự hàng hiệu Elie Saab độc nhất tại Việt Nam - một trong những điểm nhấn sáng giá trong bộ sưu tập BĐS hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á của Masterise Homes.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực phát triển dự án bất động sản hàng hiệu quy mô, tầm cỡ hàng đầu khu vực của Masterise Homes. Bên cạnh việc không ngừng kiến tạo không gian sống chuẩn mực quốc tế, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, đây sẽ nền tảng vững chắc để thương hiệu tiếp tục nâng cao giá trị, sức mạnh tổng thể trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái bất động sản toàn diện đẳng cấp quốc tế.

Trong thời gian qua, Masterise Homes không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường: Các sản phẩm dự án liên tục nhận được sự công nhận của quốc tế với hàng loạt giải thưởng danh giá toàn cầu, cũng như tăng cường hợp tác chiến lược với các thương hiệu quốc tế. Tháng 5/2025, Masterise Homes được vinh danh tại International Property Awards 2025–2026 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với hai giải thưởng quan trọng về quy hoạch tổng thể tốt nhất và khu phức hợp tốt nhất dành cho dự án The Global City.

Nối tiếp thành công, thương hiệu tiếp tục ghi dấu ấn tại Asia Architecture Design Awards (AADA) 2025 với hai hạng mục “Thiết kế ý tưởng kiến trúc xuất sắc nhất châu Á” (dự án The Centric) và “Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á” (dự án The Rivus). Masterise Homes cũng nằm trong Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu tại giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025.

Không chỉ được các cộng đồng chuyên gia quốc tế đánh giá cao, Masterise Homes còn khẳng định năng lực quốc tế và chất lượng dự án thông qua hợp tác chiến lược với Christie’s International Real Estate (CIRE), niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang và siêu sang của thương hiệu lên mạng lưới phân phối bất động sản cao cấp toàn cầu này.

Masterise Homes liên tục khẳng định uy tín và năng lực thông qua nhiều hợp tác quốc tế chiến lược.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ: “Định giá thương hiệu Top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025 là sự công nhận rõ ràng về vị thế, uy tín của Masterise Homes trên trường quốc tế. Đây không chỉ là thành quả của chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu, mà còn minh chứng cho tầm nhìn kiến tạo hàng hiệu trong bất động sản, nâng tầm chuẩn sống cho đa dạng nhóm khách hàng, góp phần đưa bất động sản Việt Nam ghi dấu trên bản đồ bất động sản toàn cầu”.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: