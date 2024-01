Mặt trận đóng góp quan trọng vào những thành tựu của đất nước 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết hội nghị được tiến hành trong lúc vừa kết thúc năm 2023, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước ta, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng

PHỐI HỢP VỚI CHÍNH PHỦ PHÁT ĐỘNG XÓA NHÀ TẠM DỘT NÁT TRÊN TOÀN QUỐC

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023 cho thấy với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc’.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đến nay đã cơ bản hoàn thành 5.000 nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, vượt tiến độ dự kiến trước 3 tháng...

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày tại Hội nghị

Do đó, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Ủy ban tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phát động phong trào thi đua 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát' từ nay đến năm 2025 và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động Cuộc vận động 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát' để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc...

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÓ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CỦA MẶT TRẬN

Thông tin về kết quả tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024 , Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2023 đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 8,12% dự toán trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp gần 194 nghìn tỷ đồng; đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi, đã trích lập được khoảng 560 nghìn tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 - 2026…

Khẳng định những kết quả trên có vai trò, sự đóng góp thiết thực, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ năm 2023 các hoạt động công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều được tập trung triển khai, đạt được những kết quả quan trọng trong cả 5 nhóm chức năng, nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được triển khai có hiệu quả.

Trong đó, công tác vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước được triển khai tích cực, sáng tạo, thiết thực; vận động Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội được trên 2.750 tỷ đồng, giúp đỡ xây mới và sửa chữa được hơn 19.600 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 1,2 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh…

Đồng thời, Mặt trận tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Chính phủ tập trung chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6-6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4-4,5%), bảo đảm các cân đối lớn; giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giới hạn cho phép, cắt giảm chi thường xuyên 5%...

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, năm 2024 hoàn thành tối thiểu 130 nghìn căn; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ để thực hiện thắng lợi được các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên không thể thiếu được vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - là nơi hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ ĐỂ NGƯỜI DÂN THẤY HÌNH ẢNH MẶT TRẬN TRONG CUỘC SỐNG

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung của công tác Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống: "Điều quan trọng là mỗi một hoạt động của Mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân, với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận và sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc được Mặt trận dự kiến triển khai trong năm 2024, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đây chính là công việc vì nhân dân, đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân.