Trang chủ Tiêu điểm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đỗ Như

26/08/2025, 21:00

Mặt trận và các tổ chức thành viên nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:mattran.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:mattran.

Ngày 26/8, tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga thông tin những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện “Công trình quốc gia đặc biệt” xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “Một công trình quốc gia đặc biệt” chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam - thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02-9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là công trình của “Ý đảng, lòng Dân”, thấm đượm tình người, là minh chứng điển hình của việc “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết qua kênh nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đa số tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều thể hiện sự đồng tình hưởng ứng và đánh giá rất cao sáng kiến và chủ trương triển khai Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Đây chính là sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, Chính phủ, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với một bộ phận người dân có đời sống còn khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội.

BỐN ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG

Thông tin với Hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đã đề cập tới 4 điểm nhấn quan trọng:

Một là, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp phát động, kêu gọi, đồng thời tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hưởng ứng thực hiện Chương trình.

Ở cấp Trung ương, ngày 13/4/2024, tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua, đồng thời ra lời kêu gọi với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Ngày 05/10/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đoàn Chủ tịch phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình phát động vận động ủng hộ với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”.

Ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động hưởng ứng và ủng hộ cho Chương trình, ra Lời kêu gọi vận động đến các cấp, các ngành, đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư.

Hai là, Mặt trận và các tổ chức thành viên nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình, cách làm hết sức chủ động, sáng tạo.

Thực hiện theo phương châm kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.

Ở cấp Trung ương, Mặt trận đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 350 tỷ đồng.

Ở địa phương, Mặt trận cùng với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân, vận động ủng hộ kinh phí, nguyên vật liệu, đặc biệt là vận động đông đảo đoàn viên, hội viên của Hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Công đoàn… cùng với lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ hàng triệu ngày công giúp đỡ các gia đình làm nhà.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Quỹ “Vì người nghèo” để triển khai hỗ trợ đến với người dân.

Để thuận lợi cho việc hỗ trợ kinh phí làm nhà, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Mặt trận tiếp nhận và sử dụng kinh phí thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, số kinh phí huy động cho chương trình lên tới trên 24.200 tỷ đồng, phần lớn đều được tiếp nhận qua Quỹ Vì người nghèo của địa phương. Đến nay chưa phát hiện sai sót trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ở Ban vận động các cấp.

Bốn , Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai đồng bộ công tác giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nhà ở và thực hiện Chương trình.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận các cấp kịp thời có các hình thức cảm ơn, tri ân, động viên, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình.

BÀI HỌC VỀ QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, thành công lớn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước cho chúng ta nhiều bài học, song rõ nhất là bài học về quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trách nhiệm của người đứng đầu. Sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai của các địa phương;

Sự phối hợp hành động của các cấp, các ngành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; sự chung tay, góp sức “nhường cơm, sẻ áo” của cộng đồng.

“Kết quả của Chương trình sẽ là kinh nghiệm quý giá, là mô hình mẫu để chúng ta tiếp tục phát động, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ, trong không khí hào hùng của mùa thu Tháng Tám lịch sử, chúng ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm xúc động, hân hoan, phấn khởi của hàng trăm nghìn hộ gia đình trên khắp mọi miền đất nước khi ước mơ có được ngôi nhà mới khang trang bền vững, ngôi nhà “kín trên, bền dưới”, “ấm lòng, ấm dạ”, để rồi “an cư, lạc nghiệp”, đã trở thành hiện thực đúng vào dịp đón Tết độc lập của dân tộc.

Đây sẽ là điều kiện quan trọng tiếp thêm động lực, mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn cho hàng triệu người dân.

“Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Kế thừa những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm kết nối cộng đồng, phát huy hơn nữa truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, thiết thực và hiệu quả nhất”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mặt trận và các tổ chức thành viên nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

