Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Như Nguyệt
20/08/2025, 14:28
Ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc...
Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;
chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22
đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện
tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng
ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Thay mặt Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các đồng
chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định các đồng chí giữ chức vụ Bí
thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, khép
mình vào tổ chức để rèn luyện và phấn đấu thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Rất mong nhận
được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các ban xây dựng Đảng Trung
ương, Văn phòng Trung ương Đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
trong toàn Đảng bộ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Chiến
nhấn mạnh.
Đại hội diễn ra trong không khí cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân cả nước đang hăng hái thi đua lập thành
tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945-02/9/2025); nỗ lực triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa
phương 2 cấp; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại
hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện
cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ đề Đại hội năm nay là “Nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả thực
hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi
mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước
vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”; với phương châm hành động “Đoàn kết -
Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 80 năm, Chính phủ đã góp phần tạo nên những bước ngoặt 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ khi hình thành cho đến nay, Chính phủ cùng Đảng luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân...
80 năm Công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết “80 năm Công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước”...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhất trí với nhiều kiến nghị về hạ tầng chiến lược, trong đó có mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn cảng nước sâu, mở rộng cao tốc Cầu Giẽ – Cao Bồ và nghiên cứu quy hoạch sân bay Ninh Bình...
TP.HCM khởi động Trung tâm Tài chính quốc tế, cùng cả vùng phía Nam tăng tốc hạ tầng
Ngày 19/8, Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina tại TP.HCM chính thức khởi động, cùng loạt dự án hạ tầng, năng lượng, đô thị tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: