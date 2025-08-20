Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Như Nguyệt

20/08/2025, 14:28

Ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc...

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: mattran.org.vn.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: mattran.org.vn.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: mattran.org.vn.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: mattran.org.vn.

Thay mặt Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định các đồng chí giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, khép mình vào tổ chức để rèn luyện và phấn đấu thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Chiến nhấn mạnh.

Đại hội diễn ra trong không khí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025); nỗ lực triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ đề Đại hội năm nay là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”; với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Từ khóa:

Mặt trận Tổ quốc Vneconomy

