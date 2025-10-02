Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi)...

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc “Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ chỉ trong tháng 9, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) gây ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, bão số 10 đã để lại nhiều tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo thống kê sơ bộ đến 8 giờ ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; hơn 154.000 ngôi nhà hư hỏng, 160 ngôi nhà đổ sập; trên 51.000 ha lúa và hoa màu, gần 13.500 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 400.000 con gia cầm và hàng nghìn gia súc bị cuốn trôi.

Cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương bị tàn phá, trong đó có hơn 8.200 cột điện gãy đổ, 20.000m kè, bờ sông, bờ biển sạt lở. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân đã kịp thời tham gia ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản. Nhiều tấm gương dũng cảm đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, để lại niềm xúc động và sự tri ân sâu sắc trong lòng nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương huy động mọi nguồn lực, áp dụng giải pháp đồng bộ nhằm khôi phục sản xuất, tái thiết hạ tầng.

Tại lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tri ân những tấm lòng sẻ chia của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp quý báu này sẽ là nguồn động viên lớn, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống và sản xuất”.

Các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp... ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nên ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; các hộ gia đình từ mức trung bình trở lên tiết kiệm để đóng góp tối thiểu 50.000 đồng.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời đến tay những người dân đang gặp khó khăn.

Sự ủng hộ hơn 673 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn đã cho thấy tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và vững bước trong hành trình tái thiết quê hương.