Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Như Nguyệt
02/10/2025, 23:00
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi)...
Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc “Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ chỉ trong tháng 9, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) gây ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, bão số 10 đã để lại nhiều tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo thống kê sơ bộ đến 8 giờ ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; hơn 154.000 ngôi nhà hư hỏng, 160 ngôi nhà đổ sập; trên 51.000 ha lúa và hoa màu, gần 13.500 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 400.000 con gia cầm và hàng nghìn gia súc bị cuốn trôi.
Cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương bị tàn phá, trong đó có hơn 8.200 cột điện gãy đổ, 20.000m kè, bờ sông, bờ biển sạt lở. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh đó, các lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân đã kịp thời tham gia ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản. Nhiều tấm gương dũng cảm đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, để lại niềm xúc động và sự tri ân sâu sắc trong lòng nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương huy động mọi nguồn lực, áp dụng giải pháp đồng bộ nhằm khôi phục sản xuất, tái thiết hạ tầng.
Tại lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tri ân những tấm lòng sẻ chia của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp quý báu này sẽ là nguồn động viên lớn, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống và sản xuất”.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nên ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; các hộ gia đình từ mức trung bình trở lên tiết kiệm để đóng góp tối thiểu 50.000 đồng.
Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời đến tay những người dân đang gặp khó khăn.
Sự ủng hộ hơn 673 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn đã cho thấy tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và vững bước trong hành trình tái thiết quê hương.
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Các doanh nghiệp được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 đều là những đơn vị tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới...
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Việt Nam cần nâng cao chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát huy nội lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước"...
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: