Trung ương trao hỗ trợ giúp Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Trong bối cảnh Nghệ An đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, tối 1/10, Trung ương đã trao hỗ trợ khẩn cấp, tiếp thêm nguồn lực và niềm tin cho chính quyền, nhân dân địa phương sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.

Tối 1/10, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho nhân dân địa phương nhằm khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Trong hơn 2 tháng qua, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Đặc biệt, cơn bão số 10 cuối tháng 9 với sức gió mạnh, thời gian tác động kéo dài và phạm vi ảnh hưởng rộng đã để lại hậu quả nặng nề cho các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 1/10, toàn tỉnh đã có 4 người chết, 16 người bị thương; 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 50.500 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 16.357 nhà với trên 69.300 nhân khẩu bị ngập nước; 45 trường học chìm trong lũ; hàng nghìn hecta hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện lực bị hư hỏng nặng, gây chia cắt nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 1.627 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Lực lượng vũ trang, đoàn thể, chính quyền địa phương bám sát cơ sở, kịp thời di dời dân, cứu trợ khẩn cấp và tổ chức cứu hộ. Nhiều biện pháp hỗ trợ được triển khai như bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch hay không có chỗ ở.

Bên cạnh đó, tỉnh khẩn trương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tập trung khắc phục hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế. Các cơ sở giáo dục, y tế được ưu tiên xử lý khẩn cấp để học sinh sớm trở lại trường và người dân có điều kiện khám chữa bệnh.

Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, góp phần ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Đồng chí đồng thời trao phần hỗ trợ để cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương trong thời điểm khó khăn là nguồn động viên to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất, tiếp thêm niềm tin và động lực để chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, sớm khôi phục đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đặc biệt là đồng bào vùng thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông khẳng định tỉnh sẽ tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống.