Trung ương sẻ chia khó khăn, hỗ trợ Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10

Sau thiệt hại nặng nề do bão số 10, Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra. Rạng sáng 29/9, triều cường kết hợp với gió mạnh cấp 9, sóng lớn đã làm sụt lún nghiêm trọng đoạn đê biển Hải Thịnh III tại K25+570. Tiếp đó, trong khoảng từ 3 giờ đến 7 giờ sáng 30/9, nhiều cơn lốc xoáy nguy hiểm quét qua các xã ven biển, gây sập, tốc mái hàng trăm nhà dân, hư hỏng cơ sở hạ tầng, làm 9 người chết và 50 người bị thương.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Thống kê ban đầu cho thấy có 21 ngôi nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 2 nhà sập tầng 2, hơn 1.200 nhà hư hỏng, tốc mái. Ngoài ra, 12 điểm trường học và nhiều cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu khác bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình này, tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp, huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu; di dời khoảng 2.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, tỉnh kịp thời hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng/người và 5 triệu đồng/người bị thương.

UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế cứu chữa miễn phí cho người bị thương, huy động lực lượng khắc phục sự cố đê Hải Thịnh III, bảo đảm an toàn tuyến đê, đồng thời cho phép người dân trở về nhà từ sáng 30/9. Các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được xác định gồm: theo dõi sát diễn biến bão và hoàn lưu sau bão, xả lũ hồ Hòa Bình; chuẩn bị lực lượng, vật tư ứng phó với lũ trên các sông; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở y tế; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông, nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, Ninh Bình kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu dự án nâng cấp toàn tuyến đê biển để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới nhân dân Ninh Bình. Đồng chí đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các lực lượng trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, đồng thời khẩn trương sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng thiết yếu, không để ảnh hưởng lâu dài tới đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả bão số 10.