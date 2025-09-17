Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới sử dụng chip silicon quen thuộc

Hạ Chi

17/09/2025, 09:16

Một công ty khởi nghiệp tại Vương quốc Anh cho biết họ đã chế tạo máy tính lượng tử full-stack đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ chip silicon - loại chip vốn được sử dụng phổ biến trong máy tính xách tay và điện thoại thông minh…

Ảnh: Quantum Motion.
Ảnh: Quantum Motion.

Tom's Hardware thông tin “cỗ máy” này hiện đã được lắp đặt tại Trung tâm Điện toán Lượng tử Quốc gia (NQCC) của Anh.

Quantum Motion – spinoff, được thành lập năm 2017, tại Đại học College London và Đại học Oxford, đã chính thức công bố hệ thống trong khuôn khổ chương trình thương mại hóa phần cứng lượng tử do Chính phủ Anh hậu thuẫn. 

Toàn bộ hệ thống được xây dựng dựa trên công nghệ CMOS thông thường (công nghệ chế tạo vi mạch phổ biến nhất hiện nay, dùng trong các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, camera), tại các nhà máy chip thương mại và có thể tích hợp thẳng vào hạ tầng máy chủ. Đây được ví như “thời khắc silicon” của điện toán lượng tử.

Khác với nhiều hệ thống dựa trên siêu dẫn hay quang tử, Quantum Motion sử dụng bộ xử lý spin-qubit silicon trong một kiến trúc có khả năng mở rộng dần quy mô, giống như cách các chip máy tính truyền thống tăng số lượng transistor theo thời gian.

Công ty cho biết toàn bộ cấu trúc  từ bộ xử lý, hệ thống điều khiển đến tủ lạnh pha loãng, đều gọn gàng trong ba giá đỡ chuẩn. Hệ thống này cũng tương thích với các phần mềm phổ biến như Qiskit và Cirq, giúp lập trình viên dễ dàng phát triển và chạy ứng dụng lượng tử mà không cần tạo công cụ mới.

Tuy nhiên, Quantum Motion chưa công bố những thông số quan trọng để đánh giá hiệu quả vận hành: chưa rõ có bao nhiêu qubit, độ tin cậy cổng ra sao, thời gian duy trì trạng thái mạch lạc bao lâu hay kết quả kiểm thử ban đầu thế nào. Cũng chưa có thông tin liệu hệ thống có thể xử lý các vấn đề lớn của ngành như giảm thiểu lỗi và mở rộng kết nối – vốn là thách thức với mọi nền tảng lượng tử hiện nay.

Hiện tại, phần lớn máy tính lượng tử cỡ lớn thường có kích thước như tủ lạnh, cần đi kèm nhiều hệ thống phụ trợ về điện năng, làm mát và đường ống. Thế nên, việc Quantum Motion thu gọn máy tính lượng tử của mình xuống chỉ còn ba giá đỡ, bao gồm cả tủ lạnh pha loãng (hệ thống làm lạnh cực sâu đặc biệt được dùng trong nghiên cứu và vận hành máy tính lượng tử), được xem là một bước tiến kỹ thuật đáng kể. 

Nhưng khi chưa có thông số kỹ thuật hay khối lượng công việc thực tế, chưa thể khẳng định hệ thống này tiến xa tới đâu ngoài một bản trình diễn gọn gàng. Việc kiểm chứng sẽ do NQCC thực hiện trong những tháng tới.

OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026

15:04, 05/09/2025

OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

10:25, 24/08/2025

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Nvidia cho tạm ngừng sản xuất chip H20 sau áp lực từ Trung Quốc

14:24, 23/08/2025

Nvidia cho tạm ngừng sản xuất chip H20 sau áp lực từ Trung Quốc

Từ khóa:

CMOS công nghệ vi mạch Điện toán lượng tử kinh tế số phần mềm lượng tử Quantum Motion

Đọc thêm

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị "đóng băng" vào năm 2032

Lượng Bitcoin lưu thông trên thị trường ngày càng khan hiếm và có thể tạo áp lực tăng giá...

Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Anh và Mỹ đã ký kết hiệp ước công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân dụng. Theo đó, các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, dẫn đầu bởi Microsoft, cam kết đầu tư 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD) vào Vương quốc Anh, theo Reuters…

VNPT bỏ gần 2.000 tỷ để đấu giá khối băng tần mạng 4G, 5G

VNPT bỏ gần 2.000 tỷ để đấu giá khối băng tần mạng 4G, 5G

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá khối băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) với mức giá là 1.995,613 tỷ đồng...

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Năm 2025, Báo cáo GII 2025 chỉ ra có 3 chỉ số Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới là chỉ số Nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo (đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn dầu thế giới chỉ số này)...

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số sẽ được xác định là nhân lực công nghệ số chất lượng cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Doanh nghiệp

2

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Thế giới

3

Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thế giới

5

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy